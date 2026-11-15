ציור נדיר של וינסנט ואן גוך, שמוערך ב-180 מיליון דולר, יעמוד ביום רביעי הקרוב במרכז אחת המכירות הפומביות המסקרנות של השנים האחרונות. הציור, שלא הוצג לציבור יותר מ-50 שנה, הוא חלק מאוסף אמנות ארגנטיני בשווי מוערך של כ-450 מיליון דולר, שיוצע למכירה בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק. עבור שוק האמנות העולמי, האירוע יהיה גם מבחן לנכונותם של האספנים העשירים להוציא סכומי עתק על יצירות מופת.

שבוע המכירות הפומביות בניו יורק, שבו משתתפים בתי המכירות סותבי'ס, כריסטיס ופיליפס, צפוי להניב כ-2.4 מיליארד דולר – בדומה לשנה שעברה, לפי הערכות חברת מחקר האמנות ArtTactic שפורסמו ב-CNBC. סותבי'ס לבדו צפוי לרשום מכירות של יותר מ-1.1 מיליארד דולר, בעיקר מתוך אוסף אחד שנוי במחלוקת מארגנטינה, שאחראי, כאמור, לכ-450 מיליון דולר מהסכום המוערך.

גלריה "עצי ערמון פורחים" של ואן גוך בבית המכירות של סותבי'ס בניו יורק. מוערך ב-180 מיליון דולר ( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz )

עבר דיקטטורי אפל

במוקד ניצב ציורו של ואן גוך, "עצי ערמון פורחים" (Chataigniers en fleurs), שצויר במאי 1890 בכפר אובר-סור-אואז שבצרפת, זמן קצר לאחר שהאמן השתחרר מאשפוז פסיכיאטרי. חודשיים לאחר מכן שם קץ לחייו. היצירה, המתארת עצי ערמון, דרך כפרית ושמיים כחולים, עשויה לשבור את שיא המחיר ליצירה של ואן גוך במכירה פומבית, העומד על כ-117 מיליון דולר.

יצירה בולטת נוספת היא "ארלקינו" של פול סזאן, דיוקן של בנו בתחפושת ליצן, המוערכת בכ-120 מיליון דולר. לצדן יוצעו עשר יצירות נוספות של אמנים מהשורה הראשונה, ובהם קלוד מונה, אדגר דגה, פייר-אוגוסט רנואר, קאמי פיסארו ופול גוגן. כמה מהיצירות מוערכות בעשרות מיליוני דולרים כל אחת.

אוסף בלאקייר-ארייטה הורכב במשך עשרות שנים בידי נלי ארייטה דה בלאקייר ובעלה קרלוס פדרו בלאקייר, מבעלי אימפריית הסוכר לדסמה בארגנטינה. בני הזוג רכשו יצירות של אמנים מרכזיים, בעיקר בשנות ה-70, אך כמעט שלא השאילו אותן לתערוכות. לאחר מותם החליטו ילדיהם להציע 12 מהיצירות למכירה. בסותבי'ס תיארו את האוסף כמוזיאון ד'אורסה קטן, בהתייחס למוזיאון הפריזאי המחזיק באחד מאוספי האמנות האימפרסיוניסטית החשובים בעולם.

"ארלקינו" (המוקיון) של פול סזאן בסותבי'ס ניו יורק ( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz )

אלא שמאחורי האוסף הארגנטיני מסתתר גם עבר שנוי במחלוקת. לפי תחקיר שפורסם בגרדיאן, קרלוס פדרו בלאקייר נחשד במעורבות במעצרים ובהיעלמויות של אזרחים בתקופת הדיקטטורה הצבאית בארגנטינה. החשדות נגעו בין היתר לאירוע מ-1976, המכונה "ליל ההאפלה", שבו נעצרו מאות בני אדם באזור חוחוי, בהם עובדים של חברת הסוכר לדסמה. עשרות מהם עדיין מוגדרים נעדרים.

ב-2012 הוגשו נגד בלאקייר אישומים הקשורים ל-29 מקרי מעצר בלתי חוקיים, אך ההליך לא הגיע למשפט עד מותו ב-2023 והוא מעולם לא הורשע. מסותביס נמסר לגרדיאן כי בלאקייר הכחיש לאורך השנים את החשדות נגדו וטען שלא ידע שמשאבי החברה שימשו לפעילות בלתי חוקית. בבית המכירות הוסיפו כי אינם סבורים שהפרשה גורעת מחשיבותן של יצירות האמנות.

המכירה מגיעה בתקופה שבה שוק האמנות מתאושש מירידות שנרשמו ב-2023 וב-2024. לפי נתוני בנק אוף אמריקה שצוטטו ב-CNBC, מכירות האמנות הפומביות במחצית הראשונה של 2026 זינקו ב-70% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ל-6.8 מיליארד דולר. מכירות האמנות האימפרסיוניסטית והמודרנית זינקו ב-133%.

מנהלי בתי המכירות סבורים שהעליות בשוקי ההון והגידול בהונם של העשירים תומכים בביקוש ליצירות נדירות. "נוצר עושר עצום, ויש ביטחון רב בשווקים", אמר מנכ"ל סותבי'ס צ'רלס סטיוארט. מנכ"לית כריסטיס, בוני ברנן, הסבירה שאספנים גדולים בוחנים רכישות כאלה לטווח ארוך, ולכן תנודות בבורסה או החששות מבועת הבינה המלאכותית אינם בהכרח מרתיעים אותם.