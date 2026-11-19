המשפחות רכשו ביחד נכס של שישה חדרי שינה תמורת כ-1.3 מיליון דולר. הן חלקו ביניהן את תשלום המקדמה בסך 200 אלף דולר והן משלמות ביחד את תשלומי המשכנתא החודשיים. לפי דיווח ב-BBC, הן קנו ביחד את הנכס כדי לעמוד מבחינה כלכלית באפשרות לגור בבית פרטי עם גינה.

המשפחות רכשו ביחד נכס של שישה חדרי שינה תמורת כ-1.3 מיליון דולר. הן חלקו ביניהן את תשלום המקדמה בסך 200 אלף דולר והן משלמות ביחד את תשלומי המשכנתא החודשיים. לפי דיווח ב-BBC, הן קנו ביחד את הנכס כדי לעמוד מבחינה כלכלית באפשרות לגור בבית פרטי עם גינה.

המשפחות רכשו ביחד נכס של שישה חדרי שינה תמורת כ-1.3 מיליון דולר. הן חלקו ביניהן את תשלום המקדמה בסך 200 אלף דולר והן משלמות ביחד את תשלומי המשכנתא החודשיים. לפי דיווח ב-BBC, הן קנו ביחד את הנכס כדי לעמוד מבחינה כלכלית באפשרות לגור בבית פרטי עם גינה.

"רצינו בית עם חצר שיכולה להכיל טרמפולינה, בשכונה שאפשר ללכת בה ברגל, אבל לא יכולנו להרשות זאת לעצמנו", אמרה אליזבת, מנהלת פרויקטים ואם לשניים, שהתקציב שלה הספיק רק לדירה קטנה.

"רצינו בית עם חצר שיכולה להכיל טרמפולינה, בשכונה שאפשר ללכת בה ברגל, אבל לא יכולנו להרשות זאת לעצמנו", אמרה אליזבת, מנהלת פרויקטים ואם לשניים, שהתקציב שלה הספיק רק לדירה קטנה.

"רצינו בית עם חצר שיכולה להכיל טרמפולינה, בשכונה שאפשר ללכת בה ברגל, אבל לא יכולנו להרשות זאת לעצמנו", אמרה אליזבת, מנהלת פרויקטים ואם לשניים, שהתקציב שלה הספיק רק לדירה קטנה.