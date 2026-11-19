שתי משפחות צעירות בוונקובר איחדו את משאביהן הכספיים כדי לקנות בית פרטי עם גינה, וחילקו את העלויות הראשוניות והתשלומים השוטפים כדי להרשות לעצמן להגשים את חלומות הנדל"ן שלהן.
המשפחות רכשו ביחד נכס של שישה חדרי שינה תמורת כ-1.3 מיליון דולר. הן חלקו ביניהן את תשלום המקדמה בסך 200 אלף דולר והן משלמות ביחד את תשלומי המשכנתא החודשיים. לפי דיווח ב-BBC, הן קנו ביחד את הנכס כדי לעמוד מבחינה כלכלית באפשרות לגור בבית פרטי עם גינה.
"רצינו בית עם חצר שיכולה להכיל טרמפולינה, בשכונה שאפשר ללכת בה ברגל, אבל לא יכולנו להרשות זאת לעצמנו", אמרה אליזבת, מנהלת פרויקטים ואם לשניים, שהתקציב שלה הספיק רק לדירה קטנה.
המשפחות, שלא הכירו זו את זו לפני רכישת הבית, קבעו כללי יסוד ברורים כדי לשמור על שגרת חיים חלקה ואומרות שהגישה חסכה להן "עשרות אלפי דולרים". הן חולקות חשבונות ביתיים ועלויות אחרות, כולל תיקונים נחוצים. בעוד שלכל משפחה יש מעט מרחב מגורים פרטי, הן גם משתמשות במרחבים משותפים, כולל סלון גדול בקומת המרתף המשמש גם כחדר כושר ביתי ומקום למקפיא משותף. אם מישהי מתאמנת למטה, האחרות נותנות לה זמן ומרחב, נוהג פשוט שלדברי המשפחות מנע חיכוכים. "אולי זו יהירות, אבל בעלי ואני הרגשנו שאנחנו מסוג האנשים שיכולים לגור עם זרים", אמרה אשלי על ההחלטה לרכוש ולגור במשותף.
המשפחות הסדירו את הסידור שלהן בהסכם משפטי שכולל מנגנוני קבלת החלטות ומספק מסלול פעולה אם צד אחד ירצה למכור.
העניין בבעלות משותפת הולך וגובר בקנדה ככל שהמחירים עולים, כשיותר אנשים בוחנים שותפויות עם קונים שאינם מוכרים להם דרך פלטפורמות התאמה. פארימל גוסאל, המייסד והמנכ"ל של Husmates, אפליקציה ואתר שמקשרים בין אנשים המבקשים לקנות ביחד, אמר שהוא רואה עלייה משמעותית בהתעניינות ותיאר את המודל כ"מערכת יחסים פיננסית, וזה מוציא מהעניין את הרגשות".
אמצעי הגנה משפטיים נתפסים כחיוניים על ידי אנשי נדל"ן, כאשר עורך דין מטורונטו אומר שנדרש תיעוד מחייב במקום להסתמך על רצף של הודעות דוא"ל והודעות ברשתות חברתיות שקשה לרכז אם מתגלעות מחלוקות. הבעלות המשותפת בוונקובר נשענות גם על הרגלי תקשורת פשוטים: טיפול מוקדם בסוגיות פוטנציאליות, זיהוי מתי מרחבים משותפים נמצאים בשימוש, והתייחסות למשק הבית כאל פרויקט משותף שבו תכנון ושקיפות מסייעים לשמור על שגרות יומיומיות.
המשפחות אומרות שאין להן לוח זמנים קבוע לכמה זמן יישארו בבית, והיתרונות של הסידור - פיננסיים ואחרים - גורמים להן להיזהר משינוי. "כולנו ממש מרוצות מהסידור ומהמיקום, כך שיהיה לנו קשה לעבור", אמרה אליזבת, והוסיפה שהחוויה של צפייה בילדיה נהנים מהמרחב החיצוני חיזקה מדוע המאמץ והפשרה היו כדאיים.