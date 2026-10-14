ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ויו"ר מועצת העיר, ג'ולי מנין, הגיעו להסכמה על חקיקה שתפסיק את השימוש בכרכרות סוסים בסנטרל פארק. מדובר ביעד שפעילי זכויות בעלי חיים חותרים אליו יותר מ-150 שנה. החוק יאסור על הכרכרות החל מיוני 2028, והמועצה תצביע עליו בשבוע הבא.

מנין אמרה שהיא מאמינה כי ההצעה תעבור ברוב שיגן עליה מפני וטו, במועצה שמונה 51 חברים. דוברת ראש העיר סירבה לומר אם ממדאני יחתום על החוק, אך מסרה כי "נסגרה עסקה" בינו לבין מנין.

גלריה כרכרה עם סוסים בניו יורק. מחפשים פתרונות לנהגים ( צילום: Seth Wenig / AP )

הלחץ לאסור את הכרכרות גבר בקיץ האחרון, כשרומנץ' מהג'אן, תייר בן 18 מהודו, מת לאחר שנפל מכרכרה שבה נסע עם משפחתו. ההצעה מכונה כעת "חוק רומנץ'". "כשרומנץ' נהרג, זו הייתה בעיניי נקודת שבירה, שבה אנחנו חייבים לעשות משהו", אמרה מנין בראיון. את דבר ההסכמה בין העירייה ללשכת היו"ר דיווח לראשונה אתר פוליטיקו.

ביולי, בעקבות מותו של מהג'אן, אמר ממדאני כי הוא תומך ב"רוח" החקיקה, אך מתח ביקורת על ההגנה הלקויה על העובדים. לפי נוסח ההצעה, העירייה תוכל "לשקול" פיצוי לנהגים, הכשרה לשילוב בעבודה חלופית וייעוץ קריירה. ביום שלישי כתב ממדאני ברשת חברתית כי ממשלו "ידאג שהעובדים והבעלים יהיו מוגנים והסוסים יהיו בטוחים".

איגוד עובדי התחבורה, המייצג את נהגי הכרכרות, טוען כי החקיקה אינה מרחיקה לכת מספיק בהגנה על העובדים. ג'ון סמואלסן, נשיא האיגוד הבינלאומי, האשים את מנין ב"אופורטוניזם פוליטי מביש" ובניצול מותו של מהג'אן כדי "לייצר משבר בטיחות ציבורי" סביב הכרכרות. לדבריו, ההצעה אינה מגינה על כוח העבודה בענף. לפי האיגוד פועלים בניו יורק 68 מדליונים של כרכרות סוסים, כ-150 נהגים מורשים וכ-160 סוסים מורשים.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: Angelina Katsanis/AP )

"ההצעה של היו"ר מנין אינה כוללת סיוע כלכלי משמעותי לעובדים", אמר סמואלסן בהודעה. "היא רק קובעת שהעירייה צריכה להכין תוכנית מעבר לעובדים עד אפריל 2027, וכוללת צעדים חלשים כמו ירידי תעסוקה וייעוץ תעסוקתי". לדבריו, החוק קובע גם שהעירייה "תשקול" פיצוי כספי לבעלי הכרכרות, שהשקיעו מאות אלפי דולרים ברכישת המדליונים שהנפיקה העיר ובבניית עסקיהם.

הקבוצה "ניו יורקרס למען רחובות נקיים, ראויים למגורים ובטוחים", ארגון זכויות בעלי חיים שנאבק בכרכרות שנים, בירכה על האיסור שהתמהמה זמן רב. החוק כולל גם סעיף שמחייב את הנהגים לפנות את הסוסים בדרך הומנית: אסור למכור אותם לשחיטה או למכור אותם לענף הכרכרות במקום אחר.

מנין וראש העיר אמרו שהם בוחנים תוכניות לפיצוי הנהגים על אובדן פרנסתם. לדבריה יש אפשרויות רבות להגנה על הנהגים, ובהן מעבר לעבודה בתחום האירוח ואפילו משרה בעירייה. דובר ראש העיר מסר כי הממשל בוחן באופן פעיל תוכנית לפיצוי הנהגים.