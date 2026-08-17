מזרחי טפחות מסכם רבעון שני עם רווח נקי של 1.428 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח נקי של 1.453 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה קלה של 1.3%.

מזרחי טפחות מסכם רבעון שני עם רווח נקי של 1.428 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח נקי של 1.453 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה קלה של 1.3%.

מזרחי טפחות מסכם רבעון שני עם רווח נקי של 1.428 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח נקי של 1.453 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה קלה של 1.3%.