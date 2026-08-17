מזרחי טפחות מסכם רבעון שני עם רווח נקי של 1.428 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח נקי של 1.453 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה קלה של 1.3%.
התשואה להון עמדה ברבעון על 16%, בהשוואה לתשואה להון של 17.8% ברבעון המקביל ותשואה של 14.1% ברבעון הקודם (ראשון 2016).
בשבוע שעבר פרסמו הפועלים ולאומי את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השני של שנת 2026. פועלים הציג רווח נקי של 2.48 מיליארד שקל ותשואה להון של 15%. הבנק ציין כי ללא השפעת המס המיוחד, שהוטל על רווחי הבנקים הגדולים ע"י הכנסת לאחרונה, תשואת הרווח ברבעון עמדה על למעלה מ-16% במונחים שנתיים. הרווח הנקי ירד בכ-2.1% לעומת 2.54 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, אך זינק לעומת 2.12 מיליארד שקל ברבעון הקודם.
לאומי הציג הרווח ברבעון השני שעמד על 2.83 מיליארד שקל - עלייה של 8.5% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. התשואה להון עמדה על 16.3% לעומת 16.2% אשתקד. בנטרול השפעת היטל המס המיוחד על הבנקים, הרווח הנקי ברבעון השני היה מסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל, והתשואה להון הייתה עומדת על 17.9%.