היציאה לגמלאות והמעבר לפרק ה־ Re-Location האישי של החיים מביאים איתם הזדמנות אמיתית להתחדשות. אחרי שנים של קריירה עמוסה וגי־ דול ילדים, מתפנה זמן יקר המאפ־ שר להתמקד בפנאי, בהגשמה עצמית ובהנאה.

היציאה לגמלאות והמעבר לפרק ה־ Re-Location האישי של החיים מביאים איתם הזדמנות אמיתית להתחדשות. אחרי שנים של קריירה עמוסה וגי־ דול ילדים, מתפנה זמן יקר המאפ־ שר להתמקד בפנאי, בהגשמה עצמית ובהנאה.

היציאה לגמלאות והמעבר לפרק ה־ Re-Location האישי של החיים מביאים איתם הזדמנות אמיתית להתחדשות. אחרי שנים של קריירה עמוסה וגי־ דול ילדים, מתפנה זמן יקר המאפ־ שר להתמקד בפנאי, בהגשמה עצמית ובהנאה.

חוקרים בתחום מדגישים כיום, כי איכות החיים בגיל השלישי נשענת במידה רבה על תחושת שייכות ועל שגרה חברתית פעילה. מפגשים קבועים, קשרים בין־אישיים ועניין יומי תורמים ישירות לרווחה האישית ולחיוניות הכללית. מתוך תפיסה זו בדיוק הוקמה אחו־ זת אפרידר האקסקלוסיבית באשקלון, דיור מוגן המציע חוויית מגורים איכותית, המשלבת באופן מדויק בין פרטיות מוחלטת לחיים קהילתיים עשירים.

חוקרים בתחום מדגישים כיום, כי איכות החיים בגיל השלישי נשענת במידה רבה על תחושת שייכות ועל שגרה חברתית פעילה. מפגשים קבועים, קשרים בין־אישיים ועניין יומי תורמים ישירות לרווחה האישית ולחיוניות הכללית. מתוך תפיסה זו בדיוק הוקמה אחו־ זת אפרידר האקסקלוסיבית באשקלון, דיור מוגן המציע חוויית מגורים איכותית, המשלבת באופן מדויק בין פרטיות מוחלטת לחיים קהילתיים עשירים.

חוקרים בתחום מדגישים כיום, כי איכות החיים בגיל השלישי נשענת במידה רבה על תחושת שייכות ועל שגרה חברתית פעילה. מפגשים קבועים, קשרים בין־אישיים ועניין יומי תורמים ישירות לרווחה האישית ולחיוניות הכללית. מתוך תפיסה זו בדיוק הוקמה אחו־ זת אפרידר האקסקלוסיבית באשקלון, דיור מוגן המציע חוויית מגורים איכותית, המשלבת באופן מדויק בין פרטיות מוחלטת לחיים קהילתיים עשירים.