ההכנסות של אל על זינקו ב-18% ברבעון השלישי ל-1.269 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד ב-14% ל-175 מיליון דולר.

חברת התעופה אל על, בבעלות איש העסקים קני רוזנברג, מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם הכנסות שיא. לצד הגידול בהכנסות ובהיקף הפעילות, החברה שיפרה את ה־EBITDAR, אך הרווח הנקי כאמור ירד, בין היתר בשל הוצאות מימון והשפעות חשבונאיות חד־פעמיות. על רקע התוצאות והאיתנות הפיננסית, הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ־116 מיליון דולר.

מטוס אל על ( צילום: ערן גרנות )

היצע המושבים המשוקלל לקילומטר (ASK) גדל ב־9%, בעקבות הרחבת צי המטוסים והיערכות מוקדמת לעונת הקיץ. שיעור התפוסה נותר גבוה ועמד על כ־95%, בדומה לרבעון המקביל, ואילו ההכנסה למושב־קילומטר (RASK) עלתה בכ־7%.

ה־EBITDAR הסתכם ב־367.3 מיליון דולר, לעומת 356.8 מיליון דולר אשתקד, עלייה של כ־3%. זאת למרות התייקרות משמעותית של הדלק הסילוני ושינויים בשערי החליפין, שהגדילו את הוצאות החברה בכ־135 מיליון דולר, על פי הדיווח.

פער בולט מופיע בשורת הרווח הנקי, שהסתכם ב־174.8 מיליון דולר, לעומת 202.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, כאמור ירידה של כ־14%. הרווח לפני מס ירד בכ־12%, ל־233.1 מיליון דולר. אל על מייחסת את השחיקה, בין היתר, לשערוך שלילי חד־פעמי של אופציית הפאנטום ולהרעה בהכנסות המימון. הוצאות המימון נטו הסתכמו ב־10.5 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון של 4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

מנגד, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בכ־27% והסתכם ב־160.6 מיליון דולר, לעומת 127 מיליון דולר אשתקד. יתרת המקורות הנזילים לשימוש עמדה בסוף ספטמבר על כ־2 מיליארד דולר, מול חוב פיננסי ברוטו של כ־1.12 מיליארד דולר ועודף נזילות של כ־910 מיליון דולר.

מנוע צמיחה נוסף של אל על הוא מועדון הנוסע המתמיד. מספר חברי המועדון הגיע ל־3.78 מיליון, גידול של כ־9% לעומת ספטמבר אשתקד. מספר כרטיסי האשראי FLY CARD עלה ב־14% ל־570 אלף. החברה מדווחת כי צבירת הכרטיסים במסגרת ההסכם החדש עם ישראכרט מתקדמת בקצב גבוה מהתחזיות, וצופה תרומה שנתית ממוצעת של 100-130 מיליון שקל לרווחיות לפני מס בעקבות ההסכם.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הגיע לשיא של כ־1.1 מיליארד דולר, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כ־53% מהמכירות בתקופה האחרונה מיועדות לטיסות עתידיות, נתון המעיד על המשך ביקושים, אך גם תלוי בהמשך הפעילות הסדירה בנתב"ג, במצב הביטחוני ובחזרתן של החברות הזרות.

במבט קדימה, אל על צופה ברבעון הרביעי גידול של 10%-14% בהיצע המושבים המשוקלל לקילומטר, לצד עלייה של 1%-4% בהכנסה למושב־קילומטר ושיעורי תפוסה של 90% ומעלה. יש לציין כי התחזית ניתנת על רקע המשך התייקרות הדלק והתגברות התחרות עם חזרת חברות התעופה הזרות לישראל, וכן על רקע המצב הביטחוני המתוח.

לצד התוצאות החזקות ברבעון, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי ב־240 מיליון דולר, לעומת 364 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי מבצע "שאגת הארי" פגע בתוצאותיה בכ־145 מיליון דולר, לעומת פגיעה של כ־77 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב־2025 בעקבות מבצע "עם כלביא".

הכניסה הצפויה של אל על למדד ת"א 35 וחלוקת הדיבידנד מסמנות את מעמדה בשוק ההון, אך התוצאות ממחישות גם את האתגר המרכזי של החברה: לשמר את הצמיחה ואת הרווחיות לנוכח עלויות התפעול, תנודתיות המטבע, התחרות והסיכון הביטחוני.