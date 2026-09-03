תעשיית הקוסמטיקה והאסתטיקה נמצאת בעיצומו של שינוי עמוק. הגבולות בין רפואת עור, אסתטיקה, קוסמטיקה וביוטכנולוגיה מיטשטשים, והדרישה כבר אינה רק למוצר טוב או לאריזה מרשימה. אנשי המקצוע והצרכנים מחפשים פורמולות מדויקות, טכנולוגיות מתקדמות, חדשנות מבוססת ומוצרים שנולדים מתוך צורך אמיתי. בדיוק בנקודת המפגש הזו פועלת ד"ר לירון מזור. דרך FormulaLab היא עובדת עם גופי רפואה ואסתטיקה, רופאים, קוסמטיקאיות, קליניקות ויזמים פרטיים, מתוך עיקרון אחד: אין שני לקוחות זהים – ולכן אין סיבה שיקבלו את אותה פורמולה. "אני לא מאמינה בלבחור פורמולה מקטלוג ולשים עליה לוגו", אומרת ד"ר מזור. "לכל איש מקצוע יש ידע, קהל, תפיסת טיפול וחזון משלו. הפורמולה צריכה להיות טביעת האצבע המקצועית שלו".

גלריה לירון מזור ( צילום: מוטי דביר )





כשהמעבדה פוגשת את הרפואה

הפעילות של FormulaLab כבר מזמן אינה מסתכמת בפיתוח מותגים פרטיים. בשנים האחרונות פועלת ד"ר מזור בשיתופי פעולה עם גופים ואנשי מקצוע בולטים בעולמות הרפואה והאסתטיקה, ובהם מכבי אסתטיקה, מרפאת הרמוניה בבית החולים שערי צדק בהובלת פרופ’ יואב גרונוביץ וקליניקות אנוצ’קה’ לצד פיתוחים עבור רופאים מובילים ובהם ד"ר בן בוגן, ד"ר לאוניד ספיבק, ד"ר איהד חלאדי וד"ר מוחמד גרא, ואנשי מקצוע נוספים.

שיתוף הפעולה אינו מסתכם בהצמדת שם למוצר קיים. התהליך מתחיל בהבנת תפיסת העולם המקצועית של הלקוח, המטופלים שלו והצורך שאותו הוא מבקש לפתור. רק אז נבחרים הטכנולוגיות, חומרי הגלם, מנגנוני הפעולה, המרקם וחוויית השימוש. "כשאני מפתחת מוצר עבור גוף רפואי או איש מקצוע, אני רוצה שהפורמולה תספר את תפיסת העולם שלו. זו לא Private Label במובן המסורתי - זו יצירה משותפת של מוצר שיש מאחוריו היגיון מקצועי, מדעי וזהות ברורה".

אחד העקרונות שמובילים את ד"ר מזור הוא החיפוש המתמיד אחר הדור הבא של חומרי הגלם והטכנולוגיות. במעבדת FormulaLab נבחנים רכיבים ביוטכנולוגיים, פפטידים, מערכות נשא מתקדמות, אקסוזומים ממקורות שונים, PDRN, טכנולוגיות התומכות במחסום העור ורכיבים מעולמות ה־Skin Longevity והאנרגיה התאית. "חומר גלם חדשני צריך להצדיק את המקום שלו בפורמולה", היא אומרת. "צריך להבין את מנגנון הפעולה, הנתונים, הריכוז הנכון והאופן שבו הוא משתלב במערכת. חדשנות אמיתית אינה להכניס את הרכיב שכולם מדברים עליו, אלא לדעת לקחת מדע חדש ולהפוך אותו למוצר נכון".

התפיסה הזו מלווה גם את המעבר מ־Anti-Aging קלאסי ל-Skin Longevity- גישה שאינה מסתכלת רק על הקמט או הכתם שכבר הופיעו, אלא על תפקוד העור, מחסום העור, עקה חמצונית, התחדשות וחיוניות לאורך זמן.

הרבה יותר מפורמולה

FormulaLab מלווה את לקוחותיה מהרעיון הראשוני, דרך הפיתוח והייצור ועד לבידול, לשפה המקצועית ולאסטרטגיה שמאחורי המותג. "אפשר לפתח פורמולה נהדרת, אבל אם לא מבינים למה המוצר קיים, למי הוא מיועד ומה מבדל אותו - עדיין לא בנינו מותג. המטרה שלי היא לא למסור ללקוח בקבוק, אלא לבנות איתו משהו שיש לו זהות, היגיון ועתיד".

כיום עומדת ד"ר מזור בראש מעבדת מחקר ופיתוח מתקדמת ומפעל ייצור קוסמטיקה מהמתקדמים בישראל, שבהם מועסקים יחד למעלה מ־20 אנשי צוות. החיבור בין המעבדה לייצור מאפשר לחברה לשלוט בתהליך כולו, החל מבחירת חומרי הגלם וניסויי המעבדה ועד למוצר המוגמר. "האנשים שמפתחים את המוצר והאנשים שמייצרים אותו הם חלק מאותה מערכת. אנחנו יכולים לחשוב, לנסות, לדייק ולייצר כשהידע והחדשנות נשארים בתוך הבית".

איזו עצה את יכולה לתת לאנשי מקצוע בתחום האסתטיקה שחולמים על מותג משלהם?

"קודם כול, תאמינו בידע המקצועי שצברתם. רופא מכיר את המטופלים שלו, קוסמטיקאית מכירה את העור שהיא פוגשת מדי יום, ואיש מקצוע שחי את התחום יודע לזהות צרכים שלא תמיד רואים בתאגיד גדול. לעיתים דווקא משם נולדים המוצרים המעניינים ביותר".

"אתם לא צריכים לדעת לפתח פורמולה, לנהל מפעל או להתמודד לבד עם רגולציה. התפקיד שלכם הוא להביא את החזון והניסיון, והתפקיד שלנו הוא לתרגם אותם למדע, לפורמולות ולמותג. מותג אמיתי הוא הידע, המוניטין והניסיון שצברתם במשך שנים – כשהם מקבלים זהות ועתיד משל עצמם".

מאחורי העשייה – המשפחה

ד"ר מזור, המתגוררת בעומר, נשואה ואם לשלושה, מדגישה כי מאחורי העשייה עומדת גם מעטפת משפחתית חזקה. "שום הצלחה גדולה לא נבנית באמת לבד. מאחוריי עומדים בעלי, שהוא השותף שלי לחיים ולדרך, הילדים שלי, וחמי וחמותי, שהאהבה, העזרה והתמיכה שלהם מעניקות לי גב גם בתקופות האינטנסיביות ביותר. FormulaLab היא החלום המקצועי שלי, אבל המשפחה שלי היא העוגן שמאפשר לי להמשיך לחלום".

ומה החלום הבא?

"החלום שלי הוא ש־FormulaLab תמשיך לצמוח, אבל לא רק בגודל - אלא בהשפעה", אומרת ד"ר מזור. "אני רוצה להעמיק את החיבור בין מחקר, ביו-טכנולוגיה, רפואה ואסתטיקה, להמשיך לפתח בישראל מוצרים וטכנולוגיות ברמה בינלאומית, ובעיקר להיות במקום שבו לא רק מגיבים למה שקורה בעולם, אלא לוקחים חלק בעיצוב הכיוון שאליו התעשייה הולכת".

אחד המהלכים המרכזיים שמתכננת ד"ר מזור לשנה הקרובה הוא כנס בינלאומי ראשון מסוגו בישראל. צפויים להתארח בו למעלה מ-300 אנשי מקצוע מתחומי הקוסמטיקה, האסתטיקה והרפואה, ולבמה שלו צפויים להגיע מרצים ומומחים מובילים מהעולם. במרכז הכנס יעמוד אחד השינויים המרתקים שעוברת כיום תעשיית הביוטי: המעבר מאנטי־אייג’ינג קלאסי לעידן של Skin Longevity לצד ההשפעה העצומה של K-Beauty על טכנולוגיות, פורמולציות, פרוטוקולים ותפיסת הטיפול בעור.

"אני רוצה להביא לישראל את השיח שנמצא היום בחזית התעשייה העולמית", אומרת ד"ר מזור. "לחבר באותו אולם מדענים, רופאים, קוסמטיקאיות, חוקרים ואנשי תעשייה, ולדבר לא רק על המוצר הבא – אלא על הדור הבא של הקוסמטיקה המקצועית. איך אנחנו עוברים מלטפל בסימני הגיל לשמירה על תפקוד העור לאורך זמן, איך ביו-טכנולוגיה משנה את ארגז הכלים שלנו, ומה אפשר ללמוד מהחדשנות שמגיעה מקוריאה ומהשווקים המתקדמים בעולם".

עבור ד"ר מזור, הכנס הוא חלק מחזון רחב יותר: להפוך את ישראל לא רק לשוק שצורך חדשנות בינלאומית, אלא למקום שבו מפתחים אותה, חוקרים אותה, מייצרים אותה וגם נפגשים כדי לדבר על העתיד שלה. "אני רוצה ש־FormulaLab תהיה המקום שאליו מגיעים כשלא מחפשים עוד מוצר, אלא רוצים ליצור את הדבר הבא. אני לא רוצה שננסה להדביק את מה שקורה בעולם. אני רוצה שנביא את העולם לכאן, ובמקביל נהיה בין אלה שמכתיבים לאן הוא הולך".

חיבור משותף בין שני עולמות

כך הפכה שיחה רפואית לפורמולה מדויקת בהובלת ד"ר לירון מזור ופרופ’ יואב גרנוביץ

מאחורי כל פורמולה מוצלחת עומדת לא פעם כימיה אנושית לא פחות מרתקת מזו שמרכיבה את החומרים במעבדה. שיתוף הפעולה בין פרופ’ יואב גרונוביץ לבין ד"ר לירון מזור נולד בדיוק בנקודת המפגש שבין שני עולמות משלימים: הוא מביא את השטח, את חדרי הניתוח ואת ההיכרות האינטימית עם התנהגות הרקמה החיה לאורך שנים, והיא מביאה את המעבדה, את עולם הפורמולציות והיכולת המרשימה לתרגם תפיסה רפואית מופשטת לחומרי גלם עובדים.

( צילום: מוטי דביר )





העבודה המשותפת שלהם דרך FormulaLab לא התחילה מתוך קטלוג מוצרי מדף מוכן מראש, אלא מהתנגשות ברוכה של רעיונות. "לירון יודעת לקחת שיחה רפואית שקשורה לקרע ברקמה או להזדקנות טבעית, ולהפוך אותה בן רגע לשפת פורמולציה מדויקת", מעיד פרופ’ גרונוביץ. "אני מסביר מה מטריד אותי מבחינה ביולוגית, והיא יודעת לפרק את זה למרכיבים ולמערכת מוצר שלמה. זו בדיוק השותפות שחיפשתי".