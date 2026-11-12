ענקית השבבים האמריקאית מארוול פיטרה עשרות עובדים במרכזי הפיתוח שלה בישראל, שבהם מועסקים כ-500 איש. הקיצוץ אינו חלק מגל פיטורים בחברה כולה, אלא החלטה נקודתית שנוגעת לאחד מצוותי ההנדסה בארץ.
הפעילות המקומית של מארוול מתחלקת בין מרכזי פיתוח בפתח תקווה וביקנעם, והיא מבוססת על חברות ישראליות שנרכשו במהלך השנים. את פעילות הפיתוח העולמית של החברה מנהל סמנכ"ל הטכנולוגיה הישראלי נועם מזרחי, שהגיע אליה מגלילאו (Galileo), שנרכשה תמורת 2.7 מיליארד דולר.
מארוול מתמקדת בעיקר בשבבי קישוריות למרכזי נתונים, ובתחילת החודש הכריזה על רכישת לומנטום (Lumentum) בעסקה בהיקף של 115 מיליארד דולר. החברה נסחרת בוול סטריט בשווי של כ-150 מיליארד דולר, אחרי שנחלשה לאחרונה יחד עם מניות שבבים אחרות. ביוני היא התקרבה לשווי של 280 מיליארד דולר, ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הצהיר שהיא תהיה החברה הבאה שתצטרף למועדון החברות ששוויין טריליון דולר - תחזית שעדיין לא התממשה.
ממארוול נמסר: "כחלק ממאמץ מתמשך להתאים את המשאבים לצרכים העסקיים המשתנים, אנו מצמצמים משרות באחד מצוותי ההנדסה שלנו. שינויים אלה משפיעים על חלק מצומצם ממערך ההנדסה הכולל של מארוול ישראל. מארוול פועלת בישראל זה יותר מ-25 שנה ומחויבת להמשיך להרחיב את פעילות מרכזי הפיתוח בישראל".