הפעילות המקומית של מארוול מתחלקת בין מרכזי פיתוח בפתח תקווה וביקנעם, והיא מבוססת על חברות ישראליות שנרכשו במהלך השנים. את פעילות הפיתוח העולמית של החברה מנהל סמנכ"ל הטכנולוגיה הישראלי נועם מזרחי, שהגיע אליה מגלילאו (Galileo), שנרכשה תמורת 2.7 מיליארד דולר.

הפעילות המקומית של מארוול מתחלקת בין מרכזי פיתוח בפתח תקווה וביקנעם, והיא מבוססת על חברות ישראליות שנרכשו במהלך השנים. את פעילות הפיתוח העולמית של החברה מנהל סמנכ"ל הטכנולוגיה הישראלי נועם מזרחי, שהגיע אליה מגלילאו (Galileo), שנרכשה תמורת 2.7 מיליארד דולר.

הפעילות המקומית של מארוול מתחלקת בין מרכזי פיתוח בפתח תקווה וביקנעם, והיא מבוססת על חברות ישראליות שנרכשו במהלך השנים. את פעילות הפיתוח העולמית של החברה מנהל סמנכ"ל הטכנולוגיה הישראלי נועם מזרחי, שהגיע אליה מגלילאו (Galileo), שנרכשה תמורת 2.7 מיליארד דולר.