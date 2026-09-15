בית המשפט המחוזי בתל אביב הכריע אתמול, על דרך הפשרה, במחלוקת סביב הפצת מותג המשקפיים הבינלאומי VERSO בארץ. שלוש תביעות הדדיות, שהסתכמו יחד בכ-35 מיליון שקל, הגיעו לסיומן. אופטיקנה חויבה לשלם לוורסו כ-2.1 מיליון שקל ו-ורסו ודיוויד עמר חויבו לשלם לאופטיקנה כ-2.9 מיליון שקל, ובנוסף חויבו לשלם לחברת פאי של עומר אדם כ-866 אלף שקל. השופט גרשון גונטובניק קבע כי לנוכח הפער הניכר בין הסכומים שנתבעו לבין אלה שנפסקו, וכל עוד ההכרעה נעשתה במתכונת של פישור, כל צד יישא בהוצאותיו.

על הפרק עמדה כאמור מחלוקת בין שלושה צדדים: רשת אופטיקנה, חברת פי.איי.אי פרודקשן אדם אינבסטמנט של הזמר עומר אדם, ורסו אמריקה וורסו ישראל.

גלריה עומר אדם בקמפיין לוורסו. השותפות קרסה ( צילום: דודי חסון )

התביעה הראשונה שהוגשה בשנת 2020 היא מטעם החברות ורסו אמריקה וחברת ורסו ישראל. בתביעה הזו נטען כי חברת ורסו אמריקה היא בעלת מותג משקפי השמש הבינלאומי VERSO שנרשם לגביו סימן מסחר. חברת ורסו ישראל מחזיקה בזכויות השימוש במותג בארץ. המותג עצמו פותח על ידי חברה המצויה בבעלות משפחת עמר.

ג'קי עמר הוא שייסד את החברה, ובמסגרתה פעל גם בנו, דיוויד עמר. בתביעה נטען כי ג'קי הוא הגורם המוסמך לאשר את ההתקשרויות של חברות ורסו. נטען כי דיוויד פגש את הזמר עומר אדם בשנת 2016, כאשר זה שהה במיאמי ובין השניים נרקמו אז יחסי חברות. במרץ 2018 פגש דיוויד את עומר ואת אביו, יניב אדם, ונדונה האפשרות להשיק את המותג ורסו בישראל, על ידי עומר, כאשר הרווחים יחולקו שווה בשווה בין הצדדים.

עוד נטען כי בנובמבר 2018 חתמה חברת ורסו ישראל על הסכם עם החברה של עומר, חברת פאי. בהתאם להסכם הפך עומר לפרזנטור של המותג, בתמורה למחצית מהרווחים. ורסו מדגישה כי ההסכם לא נתן לעומר זכויות במותג עצמו. החברה הקימה אתר אינטרנט דרכו היו אמורים להימכר המשקפיים, וחברת ורסו ישראל השיקה פרסום בהשתתפות עומר, לקידום המכירות. לשיטת ורסו, פעולת ההשקה הייתה הצלחה, ועדיין התקבל הרושם כי הלקוח הישראלי מעדיף למדוד את המשקפיים בטרם רכישה, ולכן היה צורך לחפש אתרים מתאימים להקמת חנויות בישראל ועל רקע זה חתמה ורסו ישראל במאי 2019 על הסכם עם חברת אופטיקנה. וורסו טענה כי ההסכם קבע כי ניתן לחברת אופטיקנה רישיון לא בלעדי ומוגבל בסימן המסחר ורסו, לצורכי פרסום ושיווק, כששאר הזכויות בסימן שמורות לבעליו. עוד טענה כי ההסכם פג לאחר שנה.

בחודש יולי 2020 מציינות התובעות כי נודע להן שחברת אופטיקנה השיקה את "קולקציית הקיץ" של המותג ורסו, בליווי קמפיין של עומר, כל זאת תוך שימוש במאפיינים הפוגעים במותג, ובכלל זה שימוש בפלסטיק. לשיטת התובעות התברר כי חברת אופטיקנה ייצרה מוצרים ללא הסכמתן. בכתב התביעה נטען, בין השאר, שחברת אופטיקנה הפרה את סימן המסחר וכן שהיא גרמה לוורסו לאבד את שירותיו הבלעדיים של עומר אדם. סכום הפיצוי הכולל הועמד על כ-13.6 מיליון שקלים. במסגרת תביעה זו נקבע על ידי בית המשפט כי חברת אופטיקנה תישא בפיצוי בסך של 2.1 מיליון שקל.

חנות אופטיקנה. טענה שהשקיעה מיליונים בפרסום המותג ( צילום: יריב כץ )

מנגד, חברת אופטיקנה הגישה מצידה תביעה שכנגד וטענה כי שיתוף הפעולה הראשוני בין ורסו ובין חברת פאי נחל כישלון. עוד טענה אופטיקנה כי לאף אחד מהצדדים לא היה ניסיון קודם בשיווק מוצרי אופטיקה בישראל, ולא עמדה להם תשתית פיזית שאפשרה לעשות כן. נטען כי זו הסיבה שחברת פאי וורסו פנו לחברת אופטיקנה. כן נטען כי חברת אופטיקנה השקיעה מיליוני שקלים בפרסום, ושיתפה פעולה עם עומר אדם לקידום המותג. אך התברר כי המלאי שנרכש היה פגום, ושאין אפשרות לספק חלקי חילוף למסגרות.

אופטיקנה טענה כי עוד התברר כי הניסיון הקודם לשווק את המוצר, לפני שהצדדים פנו לחברת אופטיקנה, הוביל לשורה ארוכה של תלונות, שסיכנו את שמה הטוב של הרשת. על רקע זה, נטען, כי היה ברור שעל חברת אופטיקנה לייצר קולקציה חדשה וכי ורסו היו מודעות לכך, ולא באו בכל טרוניה. אופטיקנה טענה כי על רקע זה ניהלו שלושת הצדדים (חברת פאי, חברת אופטיקנה וורסו) משא ומתן, שהוביל לטענתה לכריתת הסכם משולש. בהתאם לו 1/3 מהזכויות הקנייניות של המותג בישראל יירכשו על ידי חברת אופטיקנה, כנגד תמורה שתתחלק בין חברת פאי וורסו.

עוד טענה אופטיקנה בתביעתה הנגדית כי בנוסף הוסדרו התפעול, השיווק והפרסום של המותג ושל המוצרים בישראל. נטען כי דיוויד אישר שההסכמות מקובלות, וכתב ביוני 2020 שהוא יחתום על ההסכם. חברת אופטיקנה מציינת כי החלה לפעול בהתאם למוסכם, והזמינה קולקציות חדשות תוך יידועו של דיוויד. עוד טענה כי התמורה בעבור רכישת שליש מזכויות המותג הועברה ולא הובעה כל טרוניה. בינתיים, נטען כי ורסו לא חתמו על ההסכם. ובהמשך התעכרה מערכת היחסים שבין משפחת אדם ומשפחת עמר. לטענת אופטיקנה, ורסו בחרו להתנער מהסכמות מחייבות, וביטול המערכת ההסכמית על ידן מהווה הפרה חסרת תום לב. במקום להתקדם עם הפרויקט קדימה, הוא נגדע, לאחר שחברת אופטיקנה הוציאה הוצאות כבדות. על רקע כל אלה תבעה חברת אופטיקנה מוורסו ומדיוויד פיצוי בסך כ-13.8 מיליון שקל. בכל הנוגע לתביעה שכנגד מטעם חברת אופטיקנה נקבע כי הנתבעים שכנגד יישאו ביחד ולחוד בפיצוי בסך 2.9 מיליון שקל.

"חשפו את עומר לפגיעה בשמו"

גם חברת פאי של עומר אדם הגישה תביעה מצידה בסך כ-7.9 מיליון שקל נגד ורסו ודיוויד עמר. לשיטת החברה, התביעה שהוגשה על ידי ורסו היא חסרת תום לב. נטען כי הוצגו למשפחת אדם מצגים שונים שלא היו נכונים שחשפו את עומר לפגיעה בשמו שעה שהתברר כי קיימות על פי הנטען בעיות רבות עם המוצרים המשווקים. עוד נטען כי למעשה, חברת אופטיקנה היא שבנתה את המותג ואת קליטתו בארץ והשקיעה מאמצים רבים בכך. בכל הנוגע לתביעת פאי קבע בית משפט כי הנתבעים יישאו ביחד ולחוד בפיצוי בסך כ-866 אלף שקל.

השופט גרשון גונטובניק קבע כי התביעות כולן מתקבלות חלקית בלבד. "היות שקיים פער ניכר בין כל הסכומים שנתבעו ובין הסכומים שנפסקו, ושעה שהצדדים הסכימו לסיים המחלוקת בהכרעה במתכונת של פישור, לא אעשה צו להוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו". יש לציין כי בסופו של יום נרקם שיתוף פעולה בין חברת אופטיקנה ובין הזמר עומר אדם סביב שיווק המותג קטליה.