מציפים רעיונות בגן המדע
לקראת ראש השנה, גן המדע ע"ש קלור במכון דוידסון מזמין משפחות למסע של גילוי, משחק והתנסות, עם מגוון פעילויות מדע, סדנאות, הצגה ומופע חנקן נוזלי.
במקביל תיפתח לקהל התערוכה החדשה "מציפים רעיונות", שנוצרה בשיתוף המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר. ילדים בני 5 ומעלה מוזמנים לחקור את תופעת הציפה, באמצעות התנסות במוצגים ובמערכות מים. מומלץ להביא בגדי החלפה. הפרטים המלאים באתר גן המדע.
גן המדע ע"ש קלור, מכון דוידסון לחינוך מדעי, ראש השנה 12–13.9; סוכות 25.9–3.10, שבת וחול 9:00-18:00, שישי וערבי חג 9:00 -15:00, מחיר: 78 שקל בקופה; 68 שקל באתר; כרטיס משפחתי (4 נפשות) – 240 שקל. ילדים עד גיל 5 ללא תשלום
פסטיבל ראשון 2026
27.9 ירדנה ארזי - "75 זה לא צחוק". מופע חד-פעמי בהשתתפות מיקי קם, רותם אבוהב, עלמה זק, חנה לסלאו ואודיה קורן
28.9 עמיר בניון מארח את ניסים סרוסי
29.9 הראל סקעת מארח את גלי עטרי
1.10 תזמורת המהפכה – "מהפכה בצוותא" מארחים את אילן פלד
1.10 סוכות משפחתי 11:00 - מיקי: "האריה שאהב תות" (גילאי 2-6); 17:30 "קופיקו חוגג 70" (גילאי 2-8). כשעה לפני כל הצגה יפעל מתחם חוויות פתוח הכולל סדנאות יצירה, הפעלות ומשחקייה (כלול בכרטיס).
היכל התרבות מאיר ניצן 27.9 - 1.10, מופעי ערב - 20:30, הצגות ילדים – 11:00, 17:30, מחיר לתושבים: 49 שקל, מחיר מלא: 89 שקל
צלילים של סליחות
לרגל ראש השנה יארח היכל התרבות ראשון לציון "קונצרט סליחות" - מפגש מוזיקלי בין התזמורת האנדלוסית הישראלית ובין הפרויקט של רביבו. המופע משלב פיוטי סליחות, תפילה ושירים ישראליים אהובים בעיבודים תזמורתיים חדשים בערב של מסורת, מוזיקה ותרבות ישראלית.
היכל התרבות ראשון לציון 7.9, 20:30, מחיר: 125-189 שקל
פסטיבל הפיצה
שלושה ימים של פיצה, מוזיקה ואווירה, עם השפים מושיק רוט, תומר אגאי וגיא גמזו, בלוגרים, משפיעני רשת, אלכוהול וקינוחים ו-DJ's לאורך כל האירוע
גן המושבה 28-30.9, מדי יום מ-18:00, כניסה חופשית
ישי ריבו עם תזמורת סימפונית
לקראת יום הכיפורים ישי ריבו במופע מיוחד בליווי תזמורת סימפונית, שתעניק מעטפת תזמורתית לשיריו, העוסקים בין היתר באמונה, תפילה ומסורת.
אמפיMAX, ראשון לציון, 16.9, 21:00, מחיר: 229–349 שקל
אירועי חוצות
גן המושבה 28.9: 21:00 ג'ירפותת 22:00 היהודים: 29.9 21:00 נדב חנציס, 22:00 מושיק עפיה
רחבת בניין העירייה (מופע שקיעה למשפחות):28.9 - 19:00 פבלו רוזנברג, 20:00 שלומי שבת;: 29.9 19:00 נועם בתן, 20:00 מרגול
רחבת בית העם:28.9 - 21:00 חבורת הזמר "כרמים", 21:15 שירה בציבור עם מיקי זהבי, 22:00 רמי דנוך וצלילי העוד; 29.9: 21:00 חבורת זמר "חופים", 21:15 שרי ברק ויהודה קאלו, 22:00 שרי ועוזי פוקס
באבל בום
יריד עם מגוון תחנות ספורט, אתגרים ומשחקים באוויר הפתוח לכל המשפחה.
27.9 גן העיר 17:00, כניסה חופשית בהרשמה מראש
שכונה בצבע - צביעת מיגוניות
פעילות בהובלת אומן גרפיטי ובשיתוף ילדים ותושבים.
גן הגיבורים (6.9), רח' הנביאים 3 (8.9) ורח' דניאל 50 (10.9) | ללא תשלום, בהרשמה מראש
המרוץ למיליון
מהדורת שנה 100 לבת ים. המשפחות יצאו להרפתקה ברחבי העיר, יעברו בין תחנות שונות ויתמודדו עם חידות, משימות ואתגרים הקשורים לבת ים.
27.9, 8:30, תצפית פארק הים; 30.9 17:00, גינת העירייה, רח' נורדאו 17 | כניסה חופשית בהרשמה מראש
"סוכות ירוק" בחווה החקלאית
הפנינג קיימות, בשיתוף קק"ל. מגוון עמדות יצירה המבוססות על חומרים מן הטבע ושימוש חוזר, תחנות בנושא אקולוגיה, משחקים, הפעלות ופעילויות לכל המשפחה.
28-29.9, מחיר: 10 שקלים
"הרשימה – חלומות צריך לצעוק"
הרצאה מעוררת השראה עם יובל אברמוביץ', ומפגש ליצירת חיבורים, השראה וחשיבה משותפת על יוזמות ורעיונות שיכולים להשפיע על הקהילה והעיר.
7.9 19:30, מרכז כלים, נפחא 2, 20 שקל בהרשמה מראש