לקראת ראש השנה, גן המדע ע"ש קלור במכון דוידסון מזמין משפחות למסע של גילוי, משחק והתנסות, עם מגוון פעילויות מדע, סדנאות, הצגה ומופע חנקן נוזלי.

לקראת ראש השנה, גן המדע ע"ש קלור במכון דוידסון מזמין משפחות למסע של גילוי, משחק והתנסות, עם מגוון פעילויות מדע, סדנאות, הצגה ומופע חנקן נוזלי.

לקראת ראש השנה, גן המדע ע"ש קלור במכון דוידסון מזמין משפחות למסע של גילוי, משחק והתנסות, עם מגוון פעילויות מדע, סדנאות, הצגה ומופע חנקן נוזלי.

במקביל תיפתח לקהל התערוכה החדשה "מציפים רעיונות", שנוצרה בשיתוף המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר. ילדים בני 5 ומעלה מוזמנים לחקור את תופעת הציפה, באמצעות התנסות במוצגים ובמערכות מים. מומלץ להביא בגדי החלפה. הפרטים המלאים באתר גן המדע.

במקביל תיפתח לקהל התערוכה החדשה "מציפים רעיונות", שנוצרה בשיתוף המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר. ילדים בני 5 ומעלה מוזמנים לחקור את תופעת הציפה, באמצעות התנסות במוצגים ובמערכות מים. מומלץ להביא בגדי החלפה. הפרטים המלאים באתר גן המדע.

במקביל תיפתח לקהל התערוכה החדשה "מציפים רעיונות", שנוצרה בשיתוף המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר. ילדים בני 5 ומעלה מוזמנים לחקור את תופעת הציפה, באמצעות התנסות במוצגים ובמערכות מים. מומלץ להביא בגדי החלפה. הפרטים המלאים באתר גן המדע.

גן המדע ע"ש קלור, מכון דוידסון לחינוך מדעי, ראש השנה 12–13.9; סוכות 25.9–3.10, שבת וחול 9:00-18:00, שישי וערבי חג 9:00 -15:00, מחיר: 78 שקל בקופה; 68 שקל באתר; כרטיס משפחתי (4 נפשות) – 240 שקל. ילדים עד גיל 5 ללא תשלום

גן המדע ע"ש קלור, מכון דוידסון לחינוך מדעי, ראש השנה 12–13.9; סוכות 25.9–3.10, שבת וחול 9:00-18:00, שישי וערבי חג 9:00 -15:00, מחיר: 78 שקל בקופה; 68 שקל באתר; כרטיס משפחתי (4 נפשות) – 240 שקל. ילדים עד גיל 5 ללא תשלום

גן המדע ע"ש קלור, מכון דוידסון לחינוך מדעי, ראש השנה 12–13.9; סוכות 25.9–3.10, שבת וחול 9:00-18:00, שישי וערבי חג 9:00 -15:00, מחיר: 78 שקל בקופה; 68 שקל באתר; כרטיס משפחתי (4 נפשות) – 240 שקל. ילדים עד גיל 5 ללא תשלום

27.9 ירדנה ארזי - "75 זה לא צחוק". מופע חד-פעמי בהשתתפות מיקי קם, רותם אבוהב, עלמה זק, חנה לסלאו ואודיה קורן

27.9 ירדנה ארזי - "75 זה לא צחוק". מופע חד-פעמי בהשתתפות מיקי קם, רותם אבוהב, עלמה זק, חנה לסלאו ואודיה קורן

27.9 ירדנה ארזי - "75 זה לא צחוק". מופע חד-פעמי בהשתתפות מיקי קם, רותם אבוהב, עלמה זק, חנה לסלאו ואודיה קורן

28.9 עמיר בניון מארח את ניסים סרוסי

28.9 עמיר בניון מארח את ניסים סרוסי

28.9 עמיר בניון מארח את ניסים סרוסי

29.9 הראל סקעת מארח את גלי עטרי

29.9 הראל סקעת מארח את גלי עטרי

29.9 הראל סקעת מארח את גלי עטרי

1.10 תזמורת המהפכה – "מהפכה בצוותא" מארחים את אילן פלד

1.10 תזמורת המהפכה – "מהפכה בצוותא" מארחים את אילן פלד

1.10 תזמורת המהפכה – "מהפכה בצוותא" מארחים את אילן פלד

1.10 סוכות משפחתי 11:00 - מיקי: "האריה שאהב תות" (גילאי 2-6); 17:30 "קופיקו חוגג 70" (גילאי 2-8). כשעה לפני כל הצגה יפעל מתחם חוויות פתוח הכולל סדנאות יצירה, הפעלות ומשחקייה (כלול בכרטיס).

1.10 סוכות משפחתי 11:00 - מיקי: "האריה שאהב תות" (גילאי 2-6); 17:30 "קופיקו חוגג 70" (גילאי 2-8). כשעה לפני כל הצגה יפעל מתחם חוויות פתוח הכולל סדנאות יצירה, הפעלות ומשחקייה (כלול בכרטיס).

1.10 סוכות משפחתי 11:00 - מיקי: "האריה שאהב תות" (גילאי 2-6); 17:30 "קופיקו חוגג 70" (גילאי 2-8). כשעה לפני כל הצגה יפעל מתחם חוויות פתוח הכולל סדנאות יצירה, הפעלות ומשחקייה (כלול בכרטיס).

צלילים של סליחות

צלילים של סליחות

צלילים של סליחות