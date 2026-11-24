הבנקים החזירו ללקוחות בשנת 2025 כ-8.1 מיליון שקל בעקבות תלונות שהגישו לקוחות, לעומת 9.8 מיליון שקל שהוחזרו בשנת 2024. כך עולה מדוח שפרסם היום (שלישי) הפיקוח על הבנקים. לפי הדוח, טופלו בשנת 2025 בפיקוח על הבנקים 6,964 תלונות לעומת 6,561 תלונות בשנת 2024 - רוב התלונות נדחו.

נושאי התלונות העיקריים היו על גובה עמלות, ריביות, תנאי התקשרות עם הבנק, גביית חובות והסדרי חוב, חשבונות מיוחדים ואירועים רגישים, מתן שירותים בנקאיים והונאות. מהדוח עולה כי ב-2025 כ-23% מהתלונות נמצאו מוצדקות, לעומת 22% בשנת 2024.

( צילום: עידו ארז ורויטרס )

מהתפלגות ההחזרים הכספיים לפי סוגי הליקויים העיקריים עולה כי כמחצית מההחזרים (50.6%) נבעו מאי פיצוי מספק ומניעת הונאות, 21.6% נבעו מטעויות בחישוב ריביות והיעדר גילוי נאות, 20.5% מההחזרים היו תוצאה של גביית עמלות בניגוד לתעריפון או להסכמים עם הלקוח ו-7.3% נבעו מליקויים תפעוליים בניהול חשבונות.

לפי הדוח ההחזרים בבנקים בשנתיים 2024 ו-2025; היו בעיקר אלה: בבנק לאומי הוחזרו 7.883 מיליון שקל בגין גביית ריבית שלילית על יתרת זכות בלי שניתן גילוי נאות טרם הגבייה. בבנק הפועלים הוחזרו 3.278 מיליון שקל בגין גביית עמלת העברה חד פעמית במט"ח.

בבנק מזרחי טפחות הוחזרו 246 אלף שקל על גביית עמלת המרת מטבע באמצעות חלפו מלקוחות המחזיקים כרטיס דביט, בניגוד לתעריפון. בבנק הבינלאומי הוחזרו 216 אלף שקל על גביית עמלת המרת מטבע בניגוד לתעריפון ובבנק דיסקונט הוחזרו 6,900 שקל מאותה הסיבה.

בגין הונאות, תופעה שהולכת ומתרחבת, עולה כי הבנקים החזירו בשנים האחרונות מחמת ליקויים באימות הלקוחות ובהקמת הרשאות לחיוב חשבון ללא הסכמתם בסך הכל 18 מיליון שקל.