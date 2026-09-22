בשעת צהריים בכיכר דה ארמאס שבמרכז סנטיאגו, עשרות עסקים מגישים את אחת המנות הפופולריות ביותר של צ'ילה: ה"קומפלטו" (completo), גרסת הנקניקייה המקומית שהייתה במשך עשורים אחת המנות הזולות והנגישות ביותר לכל שכבות האוכלוסייה במדינה. אבל עם התייקרות יוקר המחיה וכלכלה מתקשה, גם המנה הצנועה הזאת מתחיל לכאוב לכיס. אנטוניה בראבו, סטודנטית בת 21, מספרת שעד לא מזמן שילמה 2,500 פסו (כ-2.60 דולר) על קומפלטו, ואילו כיום המחיר נע בין 3,500 ל-4,000 פסו (3.60 עד 4.10 דולר).

נתונים רשמיים שפורסמו החודש מאשרים כי צ'ילה נמצאת על סף מיתון, לאחר שני רבעונים רצופים של התכווצות כלכלית. שיעור האבטלה זינק ל-9.5%, הגבוה ביותר מזה חמש שנים, בעוד האינפלציה השנתית האיצה ל-4.1% ב-12 החודשים האחרונים, בעקבות עליית מחירי מזון ותחבורה. לא סתם הבנק המרכזי של צ'ילה הוריד את תחזית הצמיחה שלו לשנת 2026 מטווח של 1% עד 1.75% לטווח של 0.25% עד 0.75% בלבד. נגידת הבנק, רוסאנה קוסטה, הזהירה בשבוע שעבר כי לא ניתן לשלול שהחולשה הכלכלית הנוכחית תתברר כמתמשכת יותר מהצפוי.

גלריה ה"קומפלטו". מחיר מנת הדגל ממחיש את יוקר המחיה בצ'ילה ( צילום: Esteban Felix\AP )

הקומפלטו נולדה בתחילת שנות ה-30 באחת החנויות הקטנות במרכז סנטיאגו: נקניקייה עם כרוב כבוש, עגבנייה ומיונז ביתי מבוסס תפוחי אדמה, שאליה נוספו במרוצת הזמן אבוקדו ומרכיבים נוספים, עד שהפכה לארוחה שלמה - מכאן שמה, "השלם". גיירמו סיד, מנהל המסעדה שנחשבת לזו שהמציאה את המנה, מספר כי בעבר אנשים שלא היו אמידים במיוחד ולא היו להם הרבה משאבים היו מגיעים לשם, ולדבריו כך זה גם היום: במקום לשבת לארוחה מלאה, רבים פשוט עוצרים לקנות קומפלטו.

עלות סל המזון הבסיסי החודשי בצ'ילה עמדה באוגוסט על מעט פחות מ-100 דולר, עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת, לפי משרד הפיתוח החברתי, כשהשכר המינימלי החודשי במדינה עומד על כ-580 דולר בלבד. בנוסף, צ'ילה מתמודדת גם עם עליית מחירי דלק כתוצאה מהמלחמה בין ארה"ב לאיראן. לדברי נגידת הבנק המרכזי, כל הלחצים הללו יחד "מזינים את האינפלציה ומכרסמים בכוח הקנייה של משקי הבית", ויוצרים מצב שבו "האמון הולך ונשחק".

ככל שיוקר המחיה עולה ותקציבי המשפחות מתהדקים, צ'ילאנים רבים מחפשים דרכים למתוח את ההכנסה שלהם באמצעות צמצום הוצאות, ובהן גם הוצאות על מזון. מאוריסיו אראבנה, מורה בן 30, אומר כי מחירי המוצרים הבסיסיים רק ממשיכים לעלות ולעלות, וכי אכילה בחוץ הייתה תמיד מעין מותרות, אבל כיום זה נכון עוד יותר. גם מפגש חברתי פשוט עם חברים הפך כמעט לשם נרדף לבזבזנות. טבטה מרטיניץ', בת 31 ואף היא מורה, מספרת כי בהשוואה לשנה שעברה, כשהיא וחברותיה עוד יכלו לתכנן יותר יציאות, כיום מדובר בעיקר בהישארות בבית ובבישול ביתי, כי צריך לשים לב יותר להוצאות - הכול הרבה יותר יקר. עובדים רבים גם מציינים כי השכר שלהם לא מדביק את קצב האינפלציה. לדברי אראבנה, החשבונות התייקרו באופן כללי והעלאות השכר לא מדביקות את העלויות האלה, ולתחושתו המדינה מפגרת אחרי המצב הרצוי בכחמש שנים.

המחיר זינק דרמטית ( צילום: Esteban Felix\AP )

מאז כניסתו לתפקיד במרץ, הנשיא חוסה אנטוניו קאסט מקדם אג'נדת התאוששות כלכלית שמטרתה לעודד השקעות ותעסוקה, על רקע היחלשות הכלכלה ושוק העבודה בצ'ילה. האתגר שלו הוא לוודא שהרפורמות הללו לא יתבטאו רק במדדים כלכליים חיוביים, אלא יגיעו בפועל גם לכיסי האזרחים. לדברי האנליסט גיירמו הולצמן, הציפיות הופכות בהדרגה לתסכול: חרף ההתקדמות באישור פרויקטים גדולים, ההשקעות לא מתממשות בקצב הנדרש. גם קאסט עצמו הודה לאחרונה במצב, כשאמר כי צ'ילה ניצבת מול אינפלציה גבוהה מהצפוי וצמיחה נמוכה מהתחזיות.

בפגישה שקיים ביום שלישי עם שרים ומנהיגי מפלגות בקואליציה השלטונית, הנחה קאסט את הצוות שלו לגבש "תוכנית חירום תעסוקתית" שאמורה להיות מוצגת בשבועות הקרובים, אם כי הוא לא מסר פרטים. התוכנית מגיעה בעקבות כמה צעדים נוספים שהוכרזו לאחרונה, ובהם רפורמת מס וכלכלה שאושרה בקונגרס אך טרם אושררה סופית, בזמן שבית המשפט הגבוה לצדק במדינה בוחן תלונות שהגישה האופוזיציה. הרפורמה המוצעת כוללת, בין השאר, הקלות מס לתאגידים גדולים, ביטול כפל מיסוי כדי לעודד השקעות פרטיות, ופיצוי כספי לחברות שפרויקטים שלהן נדחו מטעמים סביבתיים. היא גם קובעת "זכות לשכחה פיננסית" לחובות ישנים בבדיקות אשראי חדשות, ואוסרת על גביית ריבית על ריבית.