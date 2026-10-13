ועידת "האנשים של המדינה" מאורגנת על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות" בשיתוף נותני חסות

"מי שרוצה להשקיע במדינה שישקיע בגליל - זה האנבידיה שלנו". כך אמר משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" שהתקיימה היום (שלישי).

צפו: המרכזים החדשים של ישראל ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





קונינסקי התארח בפאנל שעסק סביב השאלה: למה חשוב לפתח את המרכזים החדשים של ישראל בצפון ובדרום. יחד איתו היו בדיון רוני פלמר, מייסד-שותף ומנכ"ל תנועת אור; ובני ביטון, ראש עיריית דימונה ויו"ר אשכול נגב מזרחי.

משה קונינסקי, בני ביטון ורוני פלמר בוועידה ( צילום: יריב כץ )

"אנחנו לפני בחירות ואנחנו מחפשים בשורות", אמר פלמר. "זה לא סיפור של ביבי או רק לא ביבי, אנחנו צריכים בשורה, חזון. אנחנו מאות אלפים שנלחמו ונפגעו גם בקו העימות. צריך להגיד שיש לנו חלום וחזון ולא רק דברים טקטיים אלא להסתכל קדימה ובצורה רחבה. הנגב והגליל צריכים להיות הכוכב הראשי, בוודאי אחרי מה שקרה אחרי 7.10. זה לצערי יכול להיות רק פרומו, אם לא נתעורר בזמן. יש לנו הזדמנות מאוד גדולה לטפל בהרבה מאוד אתגרים במהלך אחד".

מה צריך לקרות כדי שיהיו מרכזי חיים משגשגים בצפון ובדרום? ביטון: "אני בדיוק מגיע מפגישה אצל ראש הממשלה ואני חושב שבתפיסה שלנו קודם כל צריך לתת את המשאבים יותר לצפון מאשר לדרום. הדרום משגשג בצורה בלתי רגילה ורואים את זה בכל התחומים: חינוך, בינוי. אבל הבעיה המשותפת לדרום ולצפון היא מבחינה דמוגרפית - הביטחון האישי של האנשים שלנו, המשילות מה שנקרא".

ביטון התייחס לתנופת הפיתוח בדימונה: "נחתמו הסכמים ואני בונה עוד 17 אלף יחידות דיור. תראו מה בונים בנתיבות, בשדרות ואופקים וגם בבאר שבע. ומגיעה אקדמיה לדימונה, מכללת הסייבר נפתחה השנה כשלוחה של מכללת המנהל בדימונה. נעשו דברים, אי אפשר להגיד שלא. תנועת אור היא באמת חזון אדיר. רוני פלמר המנכ"ל הגיע אליי ואמר לי 'בני אני אומר לך, אתה תהיה דובאי של מדינת ישראל'. יש פוטנציאל ומערכת חינוך מהמובילות ביותר, צריך לתת קצת יותר פוקוס".

לדברי קונינסקי, "האוכלוסייה במדינת ישראל רואה בצפון ובגליל כצימר לסופ"ש אבל לא כמקום לגור בו ופה משהו צריך להשתנות. ישראל הולכת ומתכנסת לתוך בועה אחת גדולה, אזור המרכז, מדינת תל אביב. זה לא טוב לחוסנה של מדינת ישראל. הממשלות צריכות לשנות את זה ואת סדרי העדיפות. הצורך בשינוי דמוגרפי בגליל מחויב המציאות. אנו נמצאים בצומת דרכים הכי מסוכן בישראל בהיבט הדמוגרפי. אני רוצה שתבינו, אני יו"ר מועצת הגליל, יו"ר אשכול בית הכרם, ראשי הרשויות הערביות קוראים לי המוכתר שלנו. אני לא עושה את זה נגד מיעוט ערבי בישראל אלא אני עושה למען המיעוט היהודי בגליל. זה לא בא על חשבון של משהו אחר, צריכים להביא יותר יהודים. ישראל צריכה להתפזר צפונה ודרומה".

פלמר הזהיר כי "אם הצפון והדרום לא יהיו המרכזים החדשים של ישראל, גם המרכז הקיים לא ימשיך להתקיים". לדבריו, "אם השקענו 300 מיליארד שקל במלחמה, אפשר להשקיע 300 מיליארד שקל בבניית הפרק הבא בעתיד של המדינה. זאת ההזדמנות לאחד את החברה בישראל סביב משימה אחת משותפת שתגשר על פערים של עשרות שנים".