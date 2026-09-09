אלקטרה מוצרי צריכה, המחזיקה ב-49.9% מרשת קרפור, הגישה היום (רביעי) לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף ראשון להנפקת הרשת בבורסת תל אביב, על בסיס דוחות הרבעון הראשון של 2026.

בעבר העריכה אלקטרה את שווי הרשת בכ-900 מיליון שקל, כאשר במסגרת ההנפקה היא מבקשת לגייס כ-350 מיליון שקל, אך מדובר בהערכותיה בלבד. עוד במרץ האחרון סירבו משקיעים חיצוניים להשקיע ברשת לפי שווי דומה, וטיוטת התשקיף טרם עלתה לפרסום באתר הבורסה.

סניף של קרפור בבית שמש ( צילום: שלו שלום )

הפעם האחרונה שבה נכנס משקיע לרשת הייתה לפני שלוש שנים, כאשר איש העסקים הצרפתי סימון פינטו נכנס לפי שווי של 300 מיליון שקל בלבד לפני הכסף.

קרפור מגיעה להנפקה בעקבות תקופה סוערת, שכללה את מבצע "הסל של המדינה", יוזמה שנועדה להגביר את תנועת הקונים באמצעות מחירים זולים, אך חלקה הפך להפסדים על מוצרי הסל בפועל. הרשת ספגה ביקורת חריפה ברשתות החברתיות ובתקשורת סביב זמינות המוצרים והעובדה שהסל יושם רק בחלק מהסניפים. גם תקציב הפרסום בסך עשרות מיליוני שקלים שקיבלה ממשרד הכלכלה לקידום מעמדה כרשת הזולה במדינה, פגע בסופו של דבר בכדאיות הפרויקט.

קרפור הגיעה לישראל במאי 2023 עם הבטחה להיות הזולה ביותר, הבטחה שלא התממשה. בתחילת דרכה גרמה להפסדים כבדים לאלקטרה, ובהמשך חל שיפור בתוצאות, אך הרווח נותר זעום. לפי טיוטת התשקיף, הרווח הרבעוני של הרשת עמד על 5 מיליון שקל בלבד, על מחזור של 816 מיליון שקל, ירידה של 2.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

השלמת ההנפקה בשווי שאליו שואפת אלקטרה עשויה לשחרר את הרשת מחובות בהיקף של כ-350 מיליון שקל, שעלות הריבית עליהם מכבידה כיום על פעילותה. אלקטרה בוחנת גם מכירה של חלק מהחזקותיה ברשת במסגרת ההנפקה, מהלך שלדבריה נדרש כדי להתאים את מבנה האחזקות להוראות חוק הריכוזיות, ולמנוע מצב שבו קרפור תהיה שכבה שלישית במבנה האחזקות של החברות הציבוריות בקבוצה.