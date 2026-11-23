צ'ארלס ברומפילד, מנתח אבטחת בינה מלאכותית בגוגל ויוצר תוכן ביוטיוב בן 26, צפוי להרוויח כ-323 אלף דולר ב-2026, אבל חי על פחות משכר המינימום. בשנים האחרונות הוא שומר את הוצאות המחיה הבסיסיות שלו מתחת ל-20 אלף דולר בשנה. הסכום הזה נמוך מכ-23,700 דולר, מה שמרוויח בממוצע עובד במשרה מלאה בשכר המינימום בכל 50 מדינות ארצות הברית.

הוא גר עם שותפים, הולך ברגל או רוכב על אופניים, אוכל ארוחות בחינם בעבודה וממעט להוציא מעבר לצרכים הבסיסיים. גם כשהוא מתפנק במשהו מהנה, הוא שומר על צניעות. באוגוסט היה זה משחק בייסבול וכוס בירה אחת ב-7 דולר. "אני מניח שמשהו נוסף שכנראה הופך אותי לקצת ייחודי הוא שאני ממש לא מרגיש שמחה כשאני קונה דברים", אמר ל-CNBC, "אני מרגיש שיש לי כל מה שאני צריך".

צ'ארלס ברומפילד ( מתוך חשבון היוטיוב של צ'ארלס ברומפילד )

לברומפילד יש יעד מוגדר וברור: הוא חותר לעצמאות כלכלית כבר מהקולג', וכעת הוא מצפה להגיע ליעד של 750 אלף דולר בהשקעות בתוך שנה, מוקדם משמעותית מהיעד המקורי שלו להגיע לכך בגיל 30. ככל שהכנסתו עלתה, סגנון החיים שלו נשאר ברובו כפי שהיה, לדבריו. כך הוא שומר על ההוצאות נמוכות, וכך הוא מתכנן את צעדיו אחרי שלא ייזקק עוד למשכורת.

חינוך כלכלי מילדות

ברומפילד גדל בקולורדו ספרינגס לשני יוצאי צבא. הוא ואחיו חויבו להפריש מחצית מכל מה שהרוויחו בילדותם. את המחצית השנייה יכלו לבזבז, או לקבל ריבית מההורים אם גם אותה שמו בצד. בגיל ההתבגרות כבר היה ברומפילד חוסך ממושמע. באותה תקופה הוא חלם להשתמש בכסף שצבר כדי לקנות כמה מסממני העושר המוכרים. "רציתי למבורגיני ורציתי פנטהאוז יפה", הוא מספר, "פשוט רציתי אותם כי חשבתי שאנשים אחרים רוצים אותם".

בגיל 17 גילה את הבלוג הפיננסי "מר מאני מוסטאש", של מהנדס תוכנה לשעבר שפרש בגיל 30. הבלוג מטיף לחיים חסכניים ולהשקעת חלק גדול מההכנסה, כדי לבנות תיק השקעות גדול דיו שיתמוך בבעליו באמצעות משיכות מהתיק, בלי להזדקק למשכורת. הוא חשף את ברומפילד לתנועת העצמאות הכלכלית והפרישה המוקדמת, המכונה פייר, ונתן לכל החיסכון ההוא ייעוד חדש.

"כל מה שהייתי צריך לעשות הוא לחיות בחיסכון קיצוני, ואז באמת אוכל להגיע לחופש כלכלי עד גיל 30 ולעשות מה שבאמת משמח אותי בחיים", אמר.

הרעיון נשאר איתו. אחרי שסיים את לימודיו בקולג' נוקס ב-2022, עבר ברומפילד לצפון וירג'יניה למשרה שבה השתכר יותר מ-100 אלף דולר בשנה. הוא הציב לעצמו יעד להגיע ל-750 אלף דולר בהשקעות לפני גיל 30, ותכנן להוציא פחות מ-25 אלף דולר בשנה.

הוא גם החליט להתחיל מאפס. ברומפילד כבר צבר כ-50 אלף דולר בחיסכון כשסיים את הלימודים, והוריו כיסו את חלק שכר הלימוד שלא שולם במלגות. הוא רצה שיעד הפייר שלו ישקף רק את מה שהרוויח אחרי הקולג'.

מכוון מטרה

בשנתו הראשונה אחרי הקולג' ברומפילד מספר כי הוא כבר היה מושקע מאוד בניסיונות שלו להגיע לחופש כלכלי. "זה כמעט הדבר היחיד שחשבתי עליו, כי בניתי את כל ההרגלים החדשים האלה והרווחתי כסף אמיתי באמת בפעם הראשונה בחיי", אמר.

ההתלהבות הזו הובילה אותו לפעמים לקיצוניות. הוא אף שקל לגור בוואן שחונה בחניון של המעסיק, כדי להימנע מתשלום שכר דירה. "עשיתי את החישוב, ובפועל כל שנה שבה אגור בוואן במקום לשלם שכר דירה תאפשר לי לפרוש בערך חודש אחד מוקדם יותר", אמר, "אבל זה כנראה לא באמת שווה להיות קיצוני עד כדי כך".

"להרבה אנשים, תחושת הניצחון מגיעה מקניית דברים לעצמם", אמר ברומפילד. "אני משיג את הניצחונות שלי כשאני רואה כמה אני יכול להשקיע". במבט לאחור, ברומפילד מודה שחלק ממאמצי החיסכון המוקדמים שלו כמעט לא שינו את הקצב שבו יוכל להגיע לעצמאות כלכלית.

"אני אף פעם לא מצפה שמישהו אחר יעשה בדיוק את מה שאני עושה", אמר, "אני יודע שאני רציני בעניין הזה יותר מרוב האנשים, ושהחיים שלי מאפשרים לחיות חיים כאלה".

איך מגיעים לחיות בפחות מ-20 אלף דולר בשנה

הוצאות המחיה הבסיסיות של ברומפילד בחודש אוגוסט הסתכמו ב-1,477 דולר - לא כולל חיסכון, השקעות ותשלומים לשכר לימוד. לחיסכון ולהשקעות הוא הפנה 17,931 דולר, בהפקדות לחשבון פנסיה מסוג 401 קיי ולחשבון השקעות. לשכר דירה ולחשבונות, כולל חשמל, גז ומים, הלכו 1,098 דולר. להחזר חוב לימודים שולמו 700 דולר. למנוי לחדר כושר הוצאו 229 דולר, ולהוצאות לשיקול דעת 59 דולר. על נסיעות באובר הוא הוציא 48 דולר. על מזון - קניות בסופר או לאכול בחוץ - הוא הוציא 28 דולר. לביטוח שיניים ולביטוח דיירים הוא שילם 15 דולר. ברומפילד העביר 90% מההכנסה שלו לחיסכון ולהשקעות - לדבריו מספר די טיפוסי עבורו.

הדיור הוא ההוצאה הגדולה ביותר של ברומפילד, אף שהוא שומר על העלויות נמוכות בכך שהוא חולק דירה עם ארבעה שותפים. בשכונה שבה דירות של חדר שינה אחד מושכרות בדרך כלל ביותר מ-2,000 דולר, הסידור חוסך לו כ-1,000 דולר בחודש.

לברומפילד אין מכונית, ובדרך כלל הוא הולך ברגל, רוכב על אופניים או משתמש בתחבורה ציבורית. גוגל מממנת את נסיעת המטרו היומית שלו, וזה מסייע לשמור על הוצאות התחבורה נמוכות. הוא משתדל להיפגש עם חברים ליד תחנות מטרו. כשהוא מבקר את סבו בווירג'יניה, הוא נוסע בתחבורה ציבורית כמה שיותר רחוק, ואז משתמש באובר לקטע האחרון של הדרך.

לפני שהצטרף לגוגל נהג ברומפילד להוציא כ-200 דולר בחודש על אוכל. עכשיו, כשהוא אוכל את רוב הארוחות בעבודה, הוא מוציא בממוצע כ-70 דולר בחודש. חשבון האוכל שלו באוגוסט, 28 דולר, היה נמוך במיוחד, כי נותרו לו מצרכים מיולי. הוא גם מבשל פחות בבית בימים אלה ובעיקר מסתמך על בישול בכמויות.

ההכנסה הוכפלה פי שלושה, ההוצאות לא

ברומפילד מצפה להרוויח כ-323 אלף דולר ב-2026, יותר מפי שלושה מכ-100 אלף הדולר שהרוויח בשנתו הראשונה אחרי הקולג'. השכר שלו עלה לכ-120 אלף דולר במשך שלוש השנים הראשונות, ואז קפץ ל-200 אלף דולר כשהצטרף לעבוד בשירותי האינטרנט של אמזון ב-2025. לאחר תקופה קצרה הוא עבר לגוגל. הוא שמר על הוצאות נמוכות, והשקיע את רוב מה שהוא מרוויח ונהנה ממגמת עלייה בשוק המניות, והוא הצליח לצבור כ-650 אלף דולר בהשקעות מאז שסיים את הקולג'.

ברומפילד מרוויח גם מערוץ היוטיוב שלו, שהתרחב והוא מציע בו ייעוץ פיננסי וייעוץ קריירה. כ-48 אלף דולר מהכנסתו החזויה השנה יגיעו מהערוץ ומעסק ייעוץ קריירה הקשור אליו.

גם כשהכנסתו גדלה, ברומפילד המשיך לגור עם שותפים, להשתמש בתחבורה ציבורית ולשמור על אותם הרגלי הוצאות צנועים. "באמת הפרדתי את מידת האושר שלי מכמה כסף אני מוציא", אמר. "אני באמת לא מאמין שהייתי משמעותית יותר מאושר אם הייתי מוציא הרבה יותר כסף."

ברומפילד שומר על אסטרטגיית השקעות פשוטה, ומעדיף קרנות מחקות מדד רחב. "אני לא מנסה לבחור מניות בודדות. פשוט אין לי את הזמן לעשות את המחקר ולהבין את הסיכון ואת התשואות הפוטנציאליות של המניות הבודדות האלה", אמר. "והמחקר מראה שרוב האנשים שמנסים לבחור מניות בודדות לא מצליחים בסוף יותר מאשר אם פשוט היו משקיעים בשוק המניות כולו".