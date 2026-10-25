אחת התעלומות הגדולות של העשור האחרון באיטליה, ובעולם הבנקאות בפרט, עשויה לעמוד בפני תפנית דרמטית. הפרשה נסובה סביב מותו המסתורי של דוד רוסי ב-6 במרץ 2013. רוסי, שהיה סמנכ"ל התקשורת של מונטה דיי פסקי די סיינה (MPS), הבנק הוותיק בעולם ואחד הגדולים באיטליה, נפל אל מותו ממשרדי מטה הבנק בעיר סיינה.
מותו אירע בזמן שהבנק היה נתון בטלטלה פיננסית ובסכנת קריסה, על רקע השלכות המשבר הכלכלי העולמי של 2008. באותן שנים ד
ווח על התאבדויות של כמה בנקאים ששמם נקשר במשבר הפיננסי. גם מותו של רוסי הוגדר כהתאבדות, ושתי חקירות שנערכו לאורך השנים לא הגיעו למסקנה אחרת, למרות סימני השאלה הרבים. התיק נסגר.
אלא שוועדת חקירה פרלמנטרית באיטליה, שפעלה בשנים האחרונות, הגיעה כעת לממצאים חדשים. שני עדים, שניהם אסירים שאינם מכירים זה את זה, העידו כי רוסי הופל אל מותו בטעות.
לפי העדויות שנמסרו לוועדה, מנכ"ל MPS דאז, ג'וזפה מוסארי, גייס לכאורה חבורה של בריונים כדי להפחיד את רוסי ולמנוע ממנו לחשוף בפני הרשויות מידע על קשרים בין הבנק לגורמי פשיעה. לפי גרסה זו, שניים מהם נשלחו למשרדו של רוסי כדי לאיים עליו, הצמידו אותו לקיר ולחלון ובהמשך החזיקו אותו מחוץ לחלון כאיום. אלא שלטענת העדים הם איבדו את אחיזתם בו, ורוסי נפל מהקומה השלישית של מטה הבנק, מגובה של כ-18 מטר, אל סמטה אחורית ומת כעבור כ-20 דקות.
"חשוב לנו מאוד להגיע לאמת לגבי מה שגרם למותו של רוסי, כי זו הפכה לאחת התעלומות הגדולות שידעה איטליה", אמר ג'נלוקה וינצ'י, חבר הפרלמנט שעמד בראש ועדת החקירה. "אנחנו מקווים כי התובעים יפתחו כעת מחדש בחקירה מעמיקה ויבחנו את העדויות החדשות".
חשדות לקשר עם המאפיה
מצלמות האבטחה תיעדו אז את הרגע שבו רוסי נופל מגובה על רגליו מאחורי המטה המרכזי של הבנק, שנוסד ב-1472. בעודו שוכב על הקרקע וגוסס, תיעדה המצלמה אדם שמתקרב אליו ובוחן אותו. גם צורת הנפילה, שבה נחת רוסי על רגליו, עוררה לאורך השנים שאלות בנוגע לאפשרות שהתאבד.
זמן קצר לאחר מותו נמצאה במחשב של אשתו הודעה שבה הודיע לה רוסי, לכאורה, על כוונתו להתאבד. אלא שאשתו טענה כי לא הבחינה קודם לכן בסימנים לכך וכי בהודעה נעשה שימוש בשם חיבה שרוסי מעולם לא השתמש בו כשפנה אליה. בהמשך התברר כי ההודעה נכתבה לאחר מותו, ממצא שהעמיק את הספקות לגבי נסיבות האירוע.
בשנה האחרונה בחנה ועדת החקירה מחדש את המקרה ושחזרה את הנפילה על סמך ממצאי החקירה והנתונים הפתולוגיים. לצורך השחזור נבנה חלון זהה לזה שהיה במשרד, והוועדה השתמשה בבובה דמוית אדם כדי לבחון את המכות שנמצאו על פניו של רוסי ואת אופן הנפילה.
לפי מסקנות הוועדה, רוסי הותקף עוד במשרדו, והחבלות והשפשופים שנמצאו על גופו ועל פניו עשויים להתיישב עם מאבק ועם הפעלת אלימות לפני הנפילה.
אחד העדים המרכזיים בפרשה טען בפני הוועדה כי רוסי היה מעורב בהעברת מיליוני אירו בין חשבונות עבור משפחת פשע שהשתייכה לנדרנגטה, ארגון הפשע המאורגן החזק באיטליה. העד השני, שלפי הוועדה לא הכיר את הראשון, טען כי רוסי שמר על דיסק און קי הוכחות למעשיו עבור אותה קבוצת פשע.
לפי העדויות, רוסי החליט לספר לרשויות את שידע. הבנק היה באותם ימים בעיצומה של פרשה פיננסית גדולה, ורוסי, כך נטען, התכוון לשתף פעולה עם החוקרים ולהבהיר את חלקו. מוסארי, לפי אותן עדויות, חשש מהמהלך והחליט לשלוח אנשים כדי להפחיד את רוסי ולמנוע ממנו לדבר. המנכ"ל דאז, שהורשע בעבר בעבירות פיננסיות ובהמשך זוכה בערעור, הכחיש בתוקף את הטענות והודיע כי יפעל לטיהור שמו.
העד המרכזי בפרשה טען עוד כי מוסארי גייס אדם בשם גבריאלה צ'קרלי, שחקן ב"קלצ'ו סטוריקו", משחק כדור מסורתי שמקורו בפירנצה של ימי הביניים. לפי העדות, צ'קרלי גייס שניים מחבריו, ואלה נשלחו להפחיד את רוסי. "מה שהייתה אמורה להיות משימת הפחדה בלבד הפך בסופו של דבר לרצח", אמר העד.
גם צ'קרלי הכחיש כל מעורבות וטען כי כלל לא היה באזור בליל מותו של רוסי.
רוסי ומוסארי עבדו יחד במשך כעשור. שבועיים בלבד לפני מותו פשטו חוקרי רשות המיסים האיטלקית על מטה הבנק וגם על בתיהם של השניים. בעת מותו רוסי לא היה חשוד בעבירה.
מוסארי הורשע ב-2019 בהונאה ובמניפולציה במניות ונידון ל-7 שנות מאסר, אולם הרשעתו בוטלה בהמשך. עד כה הוא לא הואשם רשמית במעורבות במותו של רוסי.