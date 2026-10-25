אחת התעלומות הגדולות של העשור האחרון באיטליה, ובעולם הבנקאות בפרט, עשויה לעמוד בפני תפנית ‏דרמטית. הפרשה נסובה סביב מותו המסתורי של דוד רוסי ב-6 במרץ 2013. רוסי, שהיה סמנכ"ל ‏התקשורת של מונטה דיי פסקי די סיינה (‏MPS‏), הבנק הוותיק בעולם ואחד הגדולים באיטליה, נפל אל ‏מותו ממשרדי מטה הבנק בעיר סיינה.‏

מותו אירע בזמן שהבנק היה נתון בטלטלה פיננסית ובסכנת קריסה, על רקע השלכות המשבר הכלכלי ‏העולמי של 2008. באותן שנים ד

ווח על התאבדויות של כמה בנקאים ששמם נקשר במשבר הפיננסי. גם ‏מותו של רוסי הוגדר כהתאבדות, ושתי חקירות שנערכו לאורך השנים לא הגיעו למסקנה אחרת, למרות ‏סימני השאלה הרבים. התיק נסגר.‏

גלריה דוד רוסי ( צילום: REUTERS/Luca Lozzi )

אלא שוועדת חקירה פרלמנטרית באיטליה, שפעלה בשנים האחרונות, הגיעה כעת לממצאים חדשים. שני ‏עדים, שניהם אסירים שאינם מכירים זה את זה, העידו כי רוסי הופל אל מותו בטעות.‏

לפי העדויות שנמסרו לוועדה, מנכ"ל ‏MPS‏ דאז, ג'וזפה מוסארי, גייס לכאורה חבורה של בריונים כדי ‏להפחיד את רוסי ולמנוע ממנו לחשוף בפני הרשויות מידע על קשרים בין הבנק לגורמי פשיעה. לפי גרסה ‏זו, שניים מהם נשלחו למשרדו של רוסי כדי לאיים עליו, הצמידו אותו לקיר ולחלון ובהמשך החזיקו אותו ‏מחוץ לחלון כאיום. אלא שלטענת העדים הם איבדו את אחיזתם בו, ורוסי נפל מהקומה השלישית של מטה ‏הבנק, מגובה של כ-18 מטר, אל סמטה אחורית ומת כעבור כ-20 דקות.‏

‏"חשוב לנו מאוד להגיע לאמת לגבי מה שגרם למותו של רוסי, כי זו הפכה לאחת התעלומות הגדולות ‏שידעה איטליה", אמר ג'נלוקה וינצ'י, חבר הפרלמנט שעמד בראש ועדת החקירה. "אנחנו מקווים כי ‏התובעים יפתחו כעת מחדש בחקירה מעמיקה ויבחנו את העדויות החדשות".‏

רגע הנפילה של דוד רוסי כפי שצולם במצלמות האבטחה ( צילום: מתוך X )

חשדות לקשר עם המאפיה

מצלמות האבטחה תיעדו אז את הרגע שבו רוסי נופל מגובה על רגליו מאחורי המטה המרכזי של הבנק, ‏שנוסד ב-1472. בעודו שוכב על הקרקע וגוסס, תיעדה המצלמה אדם שמתקרב אליו ובוחן אותו. גם צורת ‏הנפילה, שבה נחת רוסי על רגליו, עוררה לאורך השנים שאלות בנוגע לאפשרות שהתאבד.‏

זמן קצר לאחר מותו נמצאה במחשב של אשתו הודעה שבה הודיע לה רוסי, לכאורה, על כוונתו להתאבד. ‏אלא שאשתו טענה כי לא הבחינה קודם לכן בסימנים לכך וכי בהודעה נעשה שימוש בשם חיבה שרוסי ‏מעולם לא השתמש בו כשפנה אליה. בהמשך התברר כי ההודעה נכתבה לאחר מותו, ממצא שהעמיק את ‏הספקות לגבי נסיבות האירוע.‏

בשנה האחרונה בחנה ועדת החקירה מחדש את המקרה ושחזרה את הנפילה על סמך ממצאי החקירה ‏והנתונים הפתולוגיים. לצורך השחזור נבנה חלון זהה לזה שהיה במשרד, והוועדה השתמשה בבובה דמוית ‏אדם כדי לבחון את המכות שנמצאו על פניו של רוסי ואת אופן הנפילה.‏

סניף של בנק מונטה דיי פסקי די סיינה (‏MPS‏) ברומא ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia, File )

לפי מסקנות הוועדה, רוסי הותקף עוד במשרדו, והחבלות והשפשופים שנמצאו על גופו ועל פניו עשויים ‏להתיישב עם מאבק ועם הפעלת אלימות לפני הנפילה.‏

אחד העדים המרכזיים בפרשה טען בפני הוועדה כי רוסי היה מעורב בהעברת מיליוני אירו בין חשבונות ‏עבור משפחת פשע שהשתייכה לנדרנגטה, ארגון הפשע המאורגן החזק באיטליה. העד השני, שלפי ‏הוועדה לא הכיר את הראשון, טען כי רוסי שמר על דיסק און קי הוכחות למעשיו עבור אותה קבוצת פשע.‏

לפי העדויות, רוסי החליט לספר לרשויות את שידע. הבנק היה באותם ימים בעיצומה של פרשה פיננסית ‏גדולה, ורוסי, כך נטען, התכוון לשתף פעולה עם החוקרים ולהבהיר את חלקו.‏ מוסארי, לפי אותן עדויות, חשש מהמהלך והחליט לשלוח אנשים כדי להפחיד את רוסי ולמנוע ממנו לדבר. ‏המנכ"ל דאז, שהורשע בעבר בעבירות פיננסיות ובהמשך זוכה בערעור, הכחיש בתוקף את הטענות והודיע כי ‏יפעל לטיהור שמו.‏

מנכ"ל ‏MPS‏ לשעבר ג'וזפה מוסארי. הורשע בהונאה ונידון ל-7 שנות מאסר ( צילום: Tullio M. Puglia/Getty Images )

העד המרכזי בפרשה טען עוד כי מוסארי גייס אדם בשם גבריאלה צ'קרלי, שחקן ב"קלצ'ו סטוריקו", משחק ‏כדור מסורתי שמקורו בפירנצה של ימי הביניים. לפי העדות, צ'קרלי גייס שניים מחבריו, ואלה נשלחו ‏להפחיד את רוסי. "מה שהייתה אמורה להיות משימת הפחדה בלבד הפך בסופו של דבר לרצח", אמר ‏העד.‏

גם צ'קרלי הכחיש כל מעורבות וטען כי כלל לא היה באזור בליל מותו של רוסי.‏

רוסי ומוסארי עבדו יחד במשך כעשור. שבועיים בלבד לפני מותו פשטו חוקרי רשות המיסים האיטלקית על ‏מטה הבנק וגם על בתיהם של השניים. בעת מותו רוסי לא היה חשוד בעבירה.‏