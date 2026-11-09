שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן והממונה על הנפט במשרד, חן בר יוסף, העניקו שישה רישיונות לחיפושי גז טבעי במקבץ G לחברות מרפי האמריקנית (50%, מפעילה) ורציו הישראלית (50%). הענקת הרישיונות נעשתה במסגרת ההליך התחרותי הרביעי, וזאת בהמשך להמלצת מועצת הנפט לאשר את שינוי הרכב הקבוצה הזוכה במקבץ.

המהלך יצא לפועל לאחר שענקית האנרגיה האיטלקית Eni, שזכתה במקור במקבץ זה באוקטובר 2023 יחד עם רציו ודנה פטרוליום, החליטה לפרוש ולא להמשיך בתהליך.

( צילום: גיל נחושתן )

מרפי (Murphy Oil) היא חברה אמריקאית בעלת ניסיון רב בקידוחי מים עמוקים במפרץ מקסיקו ובדרום-מזרח אסיה, אך מדובר בשחקנית בגודל בינוני בענף, וכניסתה מדגישה את הקושי להביא כיום ענקיות אנרגיה בינלאומיות למים הכלכליים של ישראל. העובדה שההכרזה על החברה החלופית מגיעה שנתיים לאחר שפורסם המכרז הרביעי בסוף 2022, ולאחר חודשים ארוכים מאז פרישת Eni באמצע 2024, מעידה על קושי של המדינה לגייס ולשמר מפעילי אנרגיה מול חופי ישראל.

במשך שנים לא בוצעו בישראל קידוחי חיפוש חדשים בבלוקים לא מפותחים, למעט קמפיין הקידוחים של חברת אנרג'יאן הבריטית-יוונית ב-2022 (באזור "קטלן"). בשעה ששאר החברות הפועלות בישראל התמקדו בהרחבת הקידוחים מתוך המאגרים הקיימים כמו לווייתן ותמר, ענף החיפושים החדשים נותר בקיפאון. זאת בעוד שתהליך מלא משלב הסקרים הסיסמיים והחיפושים ועד להפקה מסחרית נמשך בממוצע בין 7 ל-10 שנים, פער זמנים זה בולט במיוחד אל מול השוק שמשתנה במהירות והצרכים בשטח שהולכים ומחריפים.

הביקוש הגובר לחשמל מונע כיום לא רק מגידול באוכלוסייה, אלא גם מהקמת חוות שרתים חדשות והתרחבות תעשיית הבינה המלאכותית, הדורשות אספקת אנרגיה רציפה בהיקפי עתק. במקביל, עסקאות ייצוא ענקיות שנחתמו בשנים האחרונות עם מצרים וירדן גורעות מהעתודות הקיימות ומחייבות גילוי מאגרים חדשים להבטחת המשק המקומי.

במשרד האנרגיה עדיין לא פרסמו את תוצאות המכרז החמישי לחיפושי גז, שפורסם ביולי האחרון ומועד הגשת ההצעות בו נקבע לינואר 2027. כדי להקל על חברות נוספות לגשת, המליצה מועצת הנפט לרכך את תנאי הסף כך שיסתמכו על ניסיון הצוות ולא רק על החברה המפעילה עצמה.

שר האנרגיה אלי כהן מסר בעקבות המהלך כי "הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי שמחזק את מעמדנו הכלכלי והמדיני. המדיניות שלי היא להרחיב את חיפושי הגז, להביא ענקיות אנרגיה בינלאומיות להשקיע בישראל ולהגדיל את התפוקה למשק המקומי ולייצוא".