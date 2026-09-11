כל שיחה עם שמוליק ממן, החוקר והבעלים של משרד "קואנטין חקירות", נשמעת כאילו לקוחה מסרט אקשן רווי טוויסטים. גם הוא יודע שהמונח "חוקר פרטי" מיד מצית את הדמיון ושולח את האדם הפשוט לתרחישים של מעקבים, ריגול, סודות ושקרים, ולכן החליט לשנות את חוקי המשחק ולנרמל את המקצוע. עם השקעה של כמעט שני מיליון שקלים במיתוג ובסדרת סרטונים ויראליים, שגרפו מיליוני צפיות ברשתות החברתיות ובשיתוף כוכבים מוכרים כמו יובל המבולבל, הוא הפך את החקירות הפרטיות לשירות נגיש לכל אדם נורמטיבי. כעת הוא משתף בסודות המקצועיים, וחושף את שמתרחש מאחורי הקלעים של הפסיכולוגיה האנושית.

שמוליק ממן ( צילום: יח"צ )





"כבר מגיל צעיר נמשכתי לתחום. עניין אותי הפער בין מה שאנשים מציגים למה שהם עושים באמת. יום לאחר השחרור שלי כמפקד צוות במג"ב, התחלתי ללמוד קורס חוקרים פרטיים. הבנתי שזה מתאים לאופי שלי בדיוק. אני זאב בודד. לא חלק מהמערכת הרשמית, אוהב לפעול לבד ולהגיע לפיצוח בכוחות עצמי".

הכל מתחיל בדרמות בין אנשים

ממן בן ה-44, גרוש ואב לשלוש בנות, נולד וגדל בדימונה וכיום מתגורר במיתר. לאחר שהתמחה ועבר בהצלחה את מבחני משרד המשפטים, פתח ב-2014 את "קואנטין חקירות" (קואנטין - אמת בשפה התאית). כיום מעסיק המשרד 15 חוקרים ונחשב למוביל בתחומו, והוא נותן שירות לאלפי לקוחות מדי חודש מהמגזר העסקי והפרטי כאחד. לצד מעקבים אחרי שותפים שסרחו, חלק ניכר מהעבודה מוקדש לחשיפת בגידות. "הדרמות תמיד נוגעות ביחסים שבין בני אדם וביצירת אינטרסים על חשבון האחר", מספר ממן. "במגזר העסקי, לא נתקלתי בעסק שהגענו אליו לחקירה ולא מצאנו בו ליקויים או קומבינות. לפני שנה, למשל, פנה אליי בעלים של אולם אירועים שגילה כי טונות של בשר נעלמים לו. לאחר שלושה ימי מעקב תפסנו עובד של 18 שנה שגנב בשר בכמויות מטורפות כדי למכור אותו בעצמו. הפתענו אותו בביתו מול המצלמות, וזה נגמר בהסדר טיעון".

בתחום האישי, ממן מטפל בעשרות תיקי בגידות בשבוע. לעיתים, החקירות מצטלבות בצורה לא צפויה. "באחד התיקים יצאנו למעקב ביטוח שגרתי וגילינו שהאיש מנהל רומן. כשעברתי על החומרים קפא לי הדם: הבחורה בסרטון הייתה אשתו של חבר טוב שלי. קראתי לו אליי וגיליתי לו. הוא קיבל את זה בבום, כי הבחור השני היה חבר טוב שלו".

זה לא גורם לך לאבד אמון בבני אדם?

"אנשים הם לא רעים מטבעם, לכל אחד יש את הלחצים שלו. בגידה היא תוצר של רקע לא טוב ושל ריחוק. צריך פשוט לאהוב, להשקיע בקשר ולהבין שצריך להשקות את מערכת היחסים ולהשקיע בה כדי שלא תהיה סיבה לבגוד".

משברים שגורמים ללחץ

ממן מספר כי מאז 2020, שאז החלה טלטלה בישראל עם הקורונה, שבעה באוקטובר והמלחמה שהגיעה בעקבותיו, נמצא משרד החקירות בפריחה ועלייה במספר הפונים אליו כדי לסייע בחקירות עסקיות ואישיות. מתוך רצון לשבור את התבנית המוכרת והמנוכרת של עולם החקירות, הוא הנגיש את המידע לקהל הרחב באמצעות הומור ורשתות חברתיות. המהלך החל בתקופת הקורונה, בעזרת הפקת עשרות סרטונים קומיים בשילוב שחקנים וידוענים, שבהם שולב מסר מקצועי ורציני. ההצלחה הייתה מיידית: החשיפה זינקה למאות אלפי צפיות לסרטון, והקהל נסחף אחרי סיפורי בגידה אמיתיים והצצות אל מאחורי הקלעים של עבודת השטח, שהפכו את ממן לכוכב.

"בשגרה, הסיכונים פוחתים והאנשים עסוקים במסלול החיים הרגיל שלהם. ברגע שיש משבר, לחץ, או מצב של תוהו ובוהו, לאנשים משעמם, הם חרדים והבעיות הישנות צפות ועולות. לפעמים, גם אין להם כסף, ואז יש עלייה חדה בגניבות ובקומבינות בעסקים. החיפוש אחר ריגושים ופתרונות קלים מביאים להרבה חיכוכים".

זה לא צעד די חושפני לעולם שאמור להיות דיסקרטי?

"הנגשת המידע מטרתה להגיע לקהל רחב יותר, לעורר אצל כל אחד את ההזדהות וההבנה שזה שירות לאנשים כמוני כמוך. גייסתי חבר’ה מצחיקים כמו אריק משעלי, אורי גבריאל, אלעד הגמד, יובל המבולבל ואפילו פרופ’ אמיר חצרוני. הפקנו כ-70 סרטונים ופרסומות קצרות ומצחיקות. המסר עבר בצורה קומית, ואז אני נכנסתי לתמונה ודיברתי בצורה רצינית ומקצועית על הנושא. בהמשך התחלתי לספר סיפורי בגידה אמיתיים, להסביר מה קורה בשטח מרגע שיוצאים למעקב, וזה סחף המון אנשים. כיום אני מקבל על כל סרטון בין 300,000 למיליון צפיות. זה רייטינג שיא וחשיפה ענקית. אנשים כבר מזהים אותי ברחוב, עוצרים אותי ואומרים לי ‘אל תפסיק’. יצרתי נרמול של התחום".

כמנהל שעומד בראש משרד מצליח, מהי מנהיגות בעיניך?

"אני לא אדם שלמד בבתי ספר יוקרתיים ולא עשיתי תואר אקדמי. אבל בסופו של דבר, הבנתי שאינטליגנציה רגשית היא הדבר החשוב ביותר בניהול עסק. הדרך שלי היא לדעת לגעת בכל מי שעובד איתי. החוקרים שלי הם אנשים חזקים כמו ‘מסמרים בלי ראש’. הם נכנסים לקירות ולא מפחדים מכלום, והם עובדים איתי כבר שנים ארוכות, מתפתחים ומשתנים יחד עם המשרד.

"מנהיגות אמיתית היא האצלת סמכויות כדי להתפנות ליצירה. היצירתיות שלי היא זו שמניעה את הגלגלים ומביאה את העבודה לחבר’ה למטה. מנהיג טוב צריך לחפש אנשים שהוא מאמין בהם, לתת להם מרחב פעולה מלא ולשמור תמיד על רוח היצירה".

בדרך לקולנוע

ממן לא עוצר רק בסרטונים ברשת. היצירתיות שלו פורצת גבולות, ואחרי שפרסם שלושה גם ספרים (‘טפטופים לחיים’, ‘קואנטין חוקר פרטי’), הוא עומל בימים אלו על מיזם חדש ומרגש שמיועד למסך הגדול. "אנחנו עובדים במרץ על סרט קולנוע עלילתי באורך מלא. מדובר בקומדיית טעויות מטורפת על בית ספר לחוקרים מתחילים שרוצים להצליח בתחום, והעלילה שלהם מסתבכת והופכת למצחיקה במיוחד. אני עומד לשחק שם בתפקיד עצמי, והצילומים צפויים להתחיל כבר באוגוסט הקרוב", הוא מספר.

מה החלומות לעתיד?