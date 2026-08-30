המחירים עלו, הסגירה בשבת זה גימיק: אלה הטענות נגד אתר האופנה עדיקה שהושק מחדש ביום חמישי האחרון ונסגר בשישי כדי לא לחלל שבת.

הזמרת אודיה נבחרה להוביל את הקמפיין של מותג עדיקה המתחדש. את הבגדים שעוצבו בהשראתה ובהובלתה - עדיקה מתמחרת ביוקר, כך טוענות הלקוחות, והמחירים גבוהים ממחירי עדיקה בעבר. אתר עדיקה שנסגר ב-2024 התאפיין בטרנדיות ובמחירים נמוכים. SHEIN של לפני עשור. היום הווייב של המותג שונה.

גלריה אודיה, עדיקה ( צילומים: טל עבודי, מתוך אתר הבית של עדיקה )

"שיין במחירי פקטורי"

חלק מהלקוחות מתלוננות על הסטייל והתמחור: "שיין במחירים של פקטורי", "רחוק מהסטייל של עדיקה", "למה מוכרים טישרט לבנה ב-200 שקל"? "מחירים זה גזל, טישרט ב-199 שקל", "יותר יקר מזארה", וגם: "זאת לא העדיקה שאני מכירה, קודם המחירים ועכשיו השבת".

המחירים בעבר: שמלות ב-80 שקל, מכנסונים ב-30 שקל, צמידים ב-9.90 שקלים ונעליים ב-140 שקל, אבל גם 150 שקל לחולצה ו-300 שקל לבלייזר.

ב-2020 המחירים בעדיקה לטופים נעו לרוב בין 40 ל-90 שקל, והיום בין 60 ל-140 שקל, וגם 160 ו-199.90 שקל לטי שירט קשירה. ג'ינסים תומחרו בעבר בטווח של 130 עד 220 שקל. היום: ב-299.80 שקל.

קפוצ'ון נמכר היום ב-259.90 שקל, מכנסי טרנינג ב-239.90 שקל, שמלות ב-199.90 שקל ותיקים ב-229.90 שקל. חולצת פליסה ארוכה נמכרת ב-189.90 שקל, גופיה ב-199.90 שקל, בגד גוף ב-149.90 שקל וטופ ג'ינס ב-259.90 שקל. אלה מחירים גבוהים מאוד, אבל יש באתר גם טישרט ב-89.90 שקל, 129.90 שקל וגם ב-49.90 שקל.

המחירים באתר של עדיקה ( צילום מסך מתוך האתר של עדיקה )

כלומר, נראה שפריטים בטווח הגבוה דאז הם הסטנדרט היום, אבל לרוב לא מדובר במחירים חריגים לענף, הם פשוט לא נמוכים יחסית לשוק, כמו שהיו בעבר, וניתן להניח שיהיו מבצעים וקודי קופון.

"לסגור את האתר בשבת כן, להוריד מחירים לא"

ולמה לסגור אתר אופנה בשבת? שיווק. עדיקה נמצאת בבעלות גולף ויניב אדם, אביו של הזמר עומר אדם, שהחליטו להשיק את האתר בחמישי ולסגור אותו זמנית בשישי - ויצרו מהומה יחצ"נית. ברור שאודיה שומרת שבת ולכן זה שיווק מדויק לה, אבל הוא לא בהכרח מדויק ללקוחות של עדיקה.

"אבל מוכרים גופיות וחולצות בטן, מה עשינו בזה? אכלתי שרימפס, אבל ברכתי ברכת המזון", כתבה אחת הלקוחות. "כי זה לא צנוע לקנות בשבת בגד בגודל של מפית, רק במהלך השבוע". גם אחרים התלוננו על סטנדרט כפול: "אז גם שהאזנה לשירים שלה בסטרימינג תהיה אסורה בשבת". "אבל את הערוץ יוטיוב שלה היא לא סגרה בשבת". וגם: "כרטיסים להופעות שלה אפשר לרכוש בשבת".

לקוחה אחרת כתבה: "זה בסדר, גם ביום חול לא קונים עד שלא תורידו את המחירים ההזויים האלה לבגדי בייסיק". אחרת הסכימה איתה: "אל דאגה, לא נקנה, לא בשבת ואף לא ביום אחר". ושלישית כתבה: "לסגור את האתר בשבת כן, להוריד מחירים לא". וגם: "בושה, זה לא עדיקה שאני מכירה, קודם המחירים, עכשיו זה".

התומכים: "כל הכבוד לה על שמירת השבת"

למהלך יש גם לא מעט תומכים: "אשת עקרונות כל הכבוד לה על שמירת השבת. יפה לראות זמרת שלא מוותרת על האמונות שלה גם בעולם העסקים", כתב אחד המגיבים. אחר הסכים: "לא עושים עסקאות בשבת, אין ברכה בכסף בשבת, כל הכבוד לה על כיבוד וקידוש השם יתברך".

מגיב אחר הוסיף: "זכותה, רוצים לקחת אותה כפרזנטורית, היא שומרת שבת ויודעת את מעלתה של השבת. אם זה התנאי, אז הם יכולים לקבל או לא לקבל. זכותם וזכותה. אז לא תקנו 24 שעות, יש לכם כל שבוע, בוקר ולילה להיות באתר ולהזמין".

המחירים באתר של עדיקה ( צילום מסך מתוך האתר של עדיקה )

עוד כתבו: "זו ממש לא כפייה, תפסיקו לבלבל את המוח, אודיה שומרת שבת ולפי ההלכה, אם עסק פתוח בשבת הבעלים נחשב כמי שנהנה מהרווחים שנוצרו באותו היום. הסגירה נועדה לשמור על הדרך והאמונה שלה ולא לחנך אחרים בכוח. יש מלא אתרים אחרים שפתוחים חופשי בשבת, אם אתם רוצים תקנו שם. ואם ממש בא לכם עדיקה, חכו בסבלנות למוצ"ש. זה לא מכריח אתכם לשמור שבת ולא כלום, די לבלבל את המוח".

מגיב נוסף כתב: "זה עסק פרטי, זו זכותם, אף אחד לא מכריח אותם. אז כל מי שאומר הדתה ואיראן לא מבין איך דיקטטורה עובדת ומה ההבדל בין זה לבין קפיטליזם".

ואכן, יש אתרים בבעלות דתית וחרדית שסגורים לפעילות בשבת כמו אופטיקה הלפרין וברכת יוסף, ואתרי ביגוד, מוצרי חשמל ותיירות שפונים למגזרים האלה. גם חלק מהמוזיאונים סוגרים את אתרי האינטרנט שלהם בשבת.

לרוב זה נעשה באמצעות הצגת עמוד סטטי המברך את הגולשים בשבת שלום, ומסביר כי האתר סגור והפעילות תחודש במוצאי שבת, כפי שנעשה בעדיקה.