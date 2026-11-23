מבצעי טרום בלאק פריידיי כבר כאן ויש הנחות עמוקות באסוס (עד 40%) אייהרב (קוד הנחה של 20% על חלק גדול ממוצרי האתר), ובכל אתרי האינטרנט בארה"ב ובריטניה שעוד צפויים להרחיב ולהעמיק את המבצעים לקראת סוף השבוע. גם אתרי רשתות באירופה צפויים להצטרף למבצעים ביום חמישי הקרוב.

למרות ששער הדולר מטפס וכך גם שערי האירו והליש"ט, אנחנו כישראלים עדיין יכולים ליהנות מההנחות בקנייה באתרי חו"ל ששולחים ישירות לארץ בחינם, או באמצעות חברות שילוח ישראליות שברישום פשוט לאתר שלהן, מספקות כתובת בארה"ב אליה יישלחו הקניות מאתרים שלא שולחים ישירות לישראל, כמו יוניקלו, ספורה ארה"ב, גאפ וזארה יוון והולנד וכל אתר אפשרי.

לא תאמינו למחירי אדידס באסוס

שימו לב למבצע שיש כרגע באסוס (asos): עד 40% הנחה באמצעות קוד קופון: EARLYBF או EARLYAPP. באסוס בוחרים בארץ: ישראל, מטבע: ליש"ט, כדי לקבל את המחיר המשתלם ביותר. אם תקנו מתחת ל-75 דולר לא תשלמו מע"מ ויש משלוח חינם.

מה קונים באסוס? את כל פריטי הביגוד האפשריים - והנה דוגמאות להבדלי המחיר מול ישראל במותגים מוכרים.

פאוץ' של דה נורת' פייס שנמכר בארץ ב-249.90 שקל עולה שם כעת 42.99 ליש"ט, 188.29 שקל, לפי שער ליש"ט של 4.38 שקלים.

גלריה מחיר פאוץ' דה נורת' פייס בישראל

מחיר פאוץ' דה נורת' פייס באסוס





נעלי אדידס סמבה מרי ג'יין בשחור לבן, נמכרות בהנחה ב-64.99 ליש"ט. אחרי קופון יירדו עוד 20% מהמחיר: 227.7 שקל. בטרמינל x המחיר הוא 431.91 שקל במבצע ובאדידס 335.91 שקל פער של 47.5%-90%.

מחיר אדידס סמבה מרי ג'יין באסוס





כפכפי Adimule של אדידס ב-85 ליש"ט + הנחה משתנה: 20% לשחור, 25% ללבן ו-40% לחום. כלומר הדגם החום נמכר כעת ב-223.38 שקל בלבד והשחור ב-351.45 שקל כולל מע"מ. בארץ באתר אדידס: 449.90 שקל: פער של 28%-50% לעומת ישראל.

מחיר אדידס אדימיול בישראל

מחיר אדידס אדימיול באסוס





יש שם גם דגמים של אדידס מרי ג'יין טוקיו, שחלקם מוצעים בהנחה של 40% שמורידה את המחיר לעד 223.4 שקל ולא מעט ביגוד של אדידס בהנחות מפליגות.

מחיר אדידס סמבה מרי ג'יין בישראל





שימו לב שבארץ, לעיתים יש הנחות נוספות אישיות למי שרשום לאפליקציית אדידס, מה שמוריד את המחיר בישראל וצובר קרדיט באפליקציה. בטרמינל x אפשר לצבור 15% קאשבק/נקודות למועדון דרים קארד מה שיכול להוריד מאוד את המחיר בארץ.

לחסוך על ניו באלאנס

לפי קבוצת הקניות "רעות תקני לי", את נעלי ניו באלאנס 530, אחד מדגמי הסניקרס הכי פופולריים בשנתיים האחרונות, אפשר לקנות כרגע באסוס ב-100-79.99 ליש"ט.

כמה זה עולה בשורה התחתונה? לפי שער ליש"ט של 4.38 שקלים, 20% הנחה ועם תוספת מע"מ, המחיר יורד ל-413.47 שקל לעומת 689 שקל בפוט לוקר ובמבצע על חלק מהדגמים: 482.3 שקל, או 669.90 שקל בטרמינל x ו-468.9 שקל במבצע על חלק מהדגמים. אלה פערים של 13%-67%. וכאמור השילוח לארץ מבריטניה: חינם.

וכמה עולה לקנות נעלי ניו באלאנס בארה"ב? אם אתם רוצים לקנות בזול מהאתר הרשמי, תצטרכו להירשם באתר אחת מחברות השילוח: IDGU, שיפטנבול, דילטס (DEALTAS) או רדבוקס פרסל (REDBOX) ולקבל מהן כתובת בארה"ב אליה יישלח המשלוח ומשם לישראל. המשלוח הזה לא זול, בטח אם מדובר בפריט כבד (לרוב השילוח נע בין 18 ל-70 דולר), אבל לעיתים המחיר בתוספת משלוח עדיין נמוך ממחיר ישראל.

הדגם היקר ניו באלאנס 9060 שנמכר בארץ ב-999 שקל באתר הרשמי ובפוט לוקר, זול יותר בארה"ב. בחברת השילוח רד בוקס פרסל, מצאו שהדגם בצבעי חום נמכר שם ב-159.119 דולר מחיר רגיל, 531.45 שקל לפי שער דולר של 3.34 שקלים. בתוספת מע"מ ומשלוח לארץ של 24.5 דולר, המחיר הכולל הוא 709.26 שקל. המחיר בארץ באתר הרשמי ובפוט לוקר: 999 שקל, פער של 40% לעומת ישראל. באתר ניו באלאנס יש מבצע: 799 שקל לחלק מהדגמים, עדיין יקר יותר ובארה"ב יש צבעים נוספים שנמכרים ב-119 דולר - 550.8 שקל בלבד כולל מע"מ ומשלוח. כדי לקנות ככה יש להירשם באתר רד בוקס ולקבל כתובת בארה"ב אליה יישלחו הנעליים כי אין משלוח ישיר לישראל.

מחירי ניו באלאנס דגם 9060 בישראל לעומת חו"ל

מחירי חברות השילוח

לפי יניב קוטר, הבעלים של חברת השילוח דילטס, חשוב מאוד לשים לב למחירי השילוח הנפחיים: "יש חברות שיכולות להציג מחיר נמוך מאוד על הנייר, אבל בפועל לחייב לפי משקל נפחי ולא לפי המשקל האמיתי של החבילה".

בחברת רד בוקס פרסל אמרו ל-ynet ששילוח ג'ינס ליווייס מארה"ב עד הבית בישראל יעלה 23 דולר ושילוח נעליים 24.5 דולר, כל עוד הן לא כבדות מ-3.5 ק"ג. ברדבוקס מדרגות המשקל עולות כל 100 גרם, אצל המתחרות כל חצי קילו מה שלעיתים מזניק את המחיר.

בדיל טס מחיר שילוח לנעליים נמוך מרד בוקס, 23 דולר ומחיר שילוח לסט מחבתות: 70 דולר.

שילוח של חברת שיפטנבול מיוון, מתחיל ב-20 דולר לק"ג לנקודת חלוקה ו-26 דולר עד הבית ועד 2 ק"ג: 29 דולר לנקודת חלוקה ו-35 דולר עד הבית. המחיר שם מגיע עד 61 דולר.

פולו ראלף לורן וקולומביה בזול מארה"ב

מה עוד כדאי לקנות בארה"ב? ג'קט פולו ראלף לורן נמכר בארה"ב ב-185 דולר, 617.9 שקל, ובתוספת מע"מ: 729.122. עלות השילוח בדיל טס היא 23 דולר סך הכל 805.942 שקל. מחיר בארץ בפקטורי 54: 1,049 שקל או 996.60 שקל לחברי מועדון - פער של 23%-30%.

ג'קט פליז של קולומביה נמכר באתר הרשמי בארה"ב ב-39 דולר, 130.26 שקל, ב-15 צבעים. השילוח בתוך ארה"ב הוא חינם עבור כל פריט בכל מחיר. עלות שילוח לארץ דרך דיל טוס תעלה 23 דולר ודרך רד בוקס כ-24 דולר, כך שהיא תעלה את המחיר ל-210.42 שקל. באתר קולומביה ישראל יש 4 צבעים לדגם המעיל הזה ב-299.90 שקל. פער של כ-42%.

מחיר מעיל קולומביה בישראל

מחיר מעיל קולומביה בארה"ב

דוגמאות לעלויות שילוח מיוניקלו וגאפ

עוד מותג חביב על ישראלים שלא נמכר בארץ באופן רשמי הוא יוניקלו. וזאת בדיוק העונה. מעיל קל של יוניקלו נחשב לפריט במשקל נפחי של 1.5-2 ק"ג לפי חברת רד בוקס, כלומר מחיר השילוח המשוערך יהיה כ-31-26 דולר. מומלץ לקנות עם המעיל עוד פריטים ולבקש אריזה מחדש, אם מדובר בפרטי ביגוד נפחיים פחות: מחיר השילוח לא ישתנה. בדיל טס המחיר נמוך יותר: 23 דולר.

מעיל קל לגבר נמכר במבצע ב-39.90 דולר, 133.26 שקל. לזה יש להוסיף מחיר שילוח 23 דולר או 31 דולר (אם נוסיף פריטים לחבילה) סך הכל נשלם 236.8-210 שקל. מעיל פארקה משובץ לנשים נמכר כרגע ב-149 דולר למשל. לזה יש להוסיף מע"מ ושילוח (לפריט כבד יותר): כ-690.8 שקל.

על רוב המעילים הקלאסיים של יוניקלו אין כרגע מבצעים. הם כנראה יחלו לקראת סוף השבוע.

מכנסי נשים יוניקלו עם בטנת פליז נמכרים במבצע ב-39.90 דולר. משקל נפחי משוער: 1.5-1 ק"ג, כלומר מחיר השילוח יהיה כ-26-21 דולר - 220-203.4 שקל.

בגאפ מוכרים במבצע מכנסי קורדרוי כבדים ב-53 דולר במקום 89.95 דולר. משקל נפחי מוערך: כ-1.2 ק"ג, אז מחיר השילוח יהיה 23-21 דולר ברד בוקס: -253.84-247.16 שקל. בדיל טס מתמחרים את השילוח ב-28 דולר.

כמה עולה להזמין מספורה?

ספורה ארה"ב עוד לא יצאה במבצעי טרום בלאק פריידיי אבל יש 30% הנחה למותגים מסוימים למי שקונה דרך האפליקציה. כך למשל, חבילה של 3 פריטים: גלייזינג מילק סרמידים של rhode ב-32 דולר, סומק סטיק של rhode ב-25 דולר וליפ צ'יט של שרלוט טילברי ב-19.60 דולר - 17.64 דולר למי שנרשם לאתר (במקום 28 דולר); תעלה סך הכל 74.64 דולר. מחיר השילוח יהיה 18 דולר לפי ההערכה של רד בוקס: 309.4 שקל. לא זול כרגע בספורה.

מה קונים באמזון?

ובל נשכח את אמזון ארה"ב. שם יש שילוח חינם לישראל על מוצרים רבים בקנייה מעל 49 דולר, 163.66 שקל נכון להיום.

מה קונים באמזון? הכל, למשל צמד שמפו חצי רפואי שמכיל סלניום סולפיד של הד אנד שולדרס נמכר ב-16.99 דולר, 56.75 שקל לזוג במקום 22.99 דולר.

בקבוקי OWALLA במחירים של מ-18 דולר, 60.12 שקל ומעלה - מותג טרנדי מאוד שלא נמכר בארץ.

​12 זוגות גרביים של טומי הילפיגר ב-24.99 דולר 83.47 שקל.

​פאזל של הארי פוטר 3,000 חלקים ב-27.99 דולר 93.49 שקל אחרי הנחה של 20%, כשבישראל פאזל הארי פוטר של 1,000 חלקים עולה 160 שקל.

פאזל 3,000 חלקים הארי פוטר 94 שקל באמזון. בארץ נמכר ב-160 שקל





אל תחששו ממע"מ ושילוח אם המחיר משתלם. למשל, הלהיט העל זמני סט צלחות קורל קורנינג 18 חלקים לשישה סועדים, דגם קספיאן שנמכר ב-55.45 דולר, לא נשלח חינם לארץ. אז מה. מחירו כולל משלוח הוא 91.05 דולר: 304.11 שקל, כשבארץ הסט הזה נמכר ב-500 שקל, פער של 64%.

המוצר הכי נמכר באמזון (בקרב ישראלים): סט קורל 18 חלקים בכ-300 שקל. בארץ נמכר ב-499 שקל

​שעון יד לנשים פוסיל מסדרת ג'קלין דגם ES3545 נמכר ב-90 דולר, על סכום זה נוסיף מע"מ שיעלה אותו ל-109.29 דולר 365.03 שקל. בארץ הוא נמכר בטרמינל איקס ב-539 שקלים וב-ksp ב-523 שקל, פער של עד 47%.

​ומה מצאנו יותר זול דווקא בארץ לעומת אמזון? ב-ksp מוכרים בובה אלקטרונית של ספיידי ששרה שירים ומדברת ב-118 שקל ובאילת ב-100 שקלים ובאמזון המחיר שלה הוא 43.95 דולר: 146.79 שקל.

חכו למנגו וזארה יוון

בזארה יוון ותתי הרשתות שלה המחירים נמוכים בהרבה ממחירי ישראל כבר עכשיו וכך גם במנגו. קל לקנות מיוון דרך שיפטנבול או מזארה הולנד דרך רד בוקס וכך גם מ-h&m ורשתות נוספות, אבל המבצעים טרם התחילו.

זארה צפויה לצאת במבצע בלאק פריידיי ביוון והולנד (לרוב עד 40% הנחה על פריטים נבחרים) ביום חמישי, 26 בנובמבר בשעות הערב באפליקציה ובאתר, וביום שישי, 27 בנובמבר בחנויות הפיזיות.

הסייל הרשמי של מנגו יוון צפוי להתחיל לקראת סוף השבוע של הבלאק פריידיי. עם זאת האאוטלט כבר מציע כעת מבצעי Pre-Black Friday עם הנחות של עד 80%–85% על קולקציות קודמות.

במנגו הולנד יש כרגע מבצע Pre-Black Friday עם הנחות של עד 50% על פריטים נבחרים ובאזור האאוטלט באתר יש מבצעי בלאק פריידיי עם הנחות של 85%-70% על קולקציות קודמות. לקראת שישי המבצעים צפויים להתרחב גם לכלל הסניפים הפיזיים ולהימשך עד סייבר מאנדיי ב-30 בנובמבר.