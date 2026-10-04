פסטיבל תימנה חוזר השנה למקורותיו ומעמיד במרכז את המורשת, התרבות והמוזיקה של יהדות תימן. הפסטיבל, המתקיים בראש העין – עיר שסיפורה ההיסטורי והתרבותי שזור בקהילת יהודי תימן שהייתה ממייסדיה – יתקיים בחול המועד סוכות, ימי שלישי־חמישי 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, תחת הכותרת "מתימן ועד ראש העין", בסימן 78 שנים להקמת העיר.

לאורך השנים התרחב הפסטיבל ממיקוד במורשת יהדות תימן לפסטיבל של מוזיקה ים־תיכונית. השנה בחרה עיריית ראש העין לחזור לשורשים ולהביא לקדמת הבמה את הפיוט, השירה, הסיפורים, האוכל והמנהגים, לצד החיבור שלהם לתרבות הישראלית ולהשפעתם על הזמר העברי והים־תיכוני.

האירוע המרכזי, "מתימן אל הים התיכון", יתקיים ב־1 באוקטובר בשעה 20:00 בבמה המרכזית. הפקת המקור תציג מסע מוזיקלי משירת יהודי תימן אל המוזיקה המזרחית והים־תיכונית בישראל, בשילוב תזמורת חיה, תיפוף, מחול תימני, פיוטים ומחרוזות. ב־22:00 יתקיים המופע המרכזי בהשתתפות רינת בר ומור רביעי.





בהיכל התרבות יתקיים ב־30 בספטמבר, בשעה 20:30, "יא מי מילל – סיפורה של יהדות תימן בזמר העברי" - השירים שכולנו מכירים והסיפורים שלא הכרנו. ערב מוזיקלי סוחף, שמגלה איך הסיפור התימני הפך לחלק בלתי נפרד מפסקול החיים הישראלי. שירים אהובים, סיפורים מפתיעים, הומור וקטעי ארכיון. לא רק סיפורה של יהדות תימן, כי אם פרק מרתק בסיפור הישראלי של כולנו.

בית מורשת יהדות תימן והעיר יהיה מוקד מרכזי נוסף, ובו שתי הפקות מקור: ב־29 בספטמבר תתקיים "מתימן ועד כתר הזמר – שושנה דמארי", וב־30 בספטמבר תיערך מחווה לזמר ולפייטן שלום צברי ז"ל, מתושבי העיר, שפעל לשימור המוזיקה והמסורת התימנית. במהלך היום יתקיימו במקום גם סיורים ופעילויות למשפחות.

בפארק לב העיר יפעל לאורך שלושת ימי הפסטיבל אוהל הדיוואן, עם תערוכות ומיצגים, אוכל תימני, שחזור ה"חדר", בית קפה, שירה ופיוט. לצד הפעילות יתקיימו מופעים שונים. ביום שלישי, 29.9, בשעה 20:00, "שירת הדיוואן", הפקת מקור המביאה את השירה התימנית העתיקה בביצוע של ארבעה זמרים צעירים בני העדה. בהמשך הערב, 21:15, תעלה הפקת המקור "מתימן ועד ראש העין" של האחים קאפח, המחברת בין השירה התימנית המסורתית שעליה גדלו האחים ובין בלוז, ג'אז וגרוב. ביום רביעי, 30.9, בשעה 21:00, יתקיים המופע "קולות תימן", פרויקט מוזיקלי המוקדש לשימור השירה התימנית היהודית, עם הזמר אביעד יחיא, ניהול מוזיקלי: רביד כחלני, ניהול אומנותי: עדיאל בן שלום בחמישי, 1.10, יוקדש הערב באוהל הדיוואן לבמה פתוחה לאומנים צעירים תושבי העיר, כחלק מהחיבור בין שימור המורשת לבין דור היוצרים הבא בעיר.