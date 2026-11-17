דוח כספי ראשון של אנבידיה ללא ג'נסן הואנג - וסיכום רבעוני אחרון תחת הנהגתו (פיסקאלי שלישי בשנת הכספים של החברה). ענקית השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הכנסות של 114.84 מיליארד דולר, לצד רווח של 2.68 דולר למניה.

דוח כספי ראשון של אנבידיה ללא ג'נסן הואנג - וסיכום רבעוני אחרון תחת הנהגתו (פיסקאלי שלישי בשנת הכספים של החברה). ענקית השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הכנסות של 114.84 מיליארד דולר, לצד רווח של 2.68 דולר למניה.

דוח כספי ראשון של אנבידיה ללא ג'נסן הואנג - וסיכום רבעוני אחרון תחת הנהגתו (פיסקאלי שלישי בשנת הכספים של החברה). ענקית השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הכנסות של 114.84 מיליארד דולר, לצד רווח של 2.68 דולר למניה.

שני הנתונים היו מעל ציפיות האנליסטים, אלה עמדו על הכנסות של 109.10 מיליארד דולר ורווח של 2.48 דולר למניה בלבד.

שני הנתונים היו מעל ציפיות האנליסטים, אלה עמדו על הכנסות של 109.10 מיליארד דולר ורווח של 2.48 דולר למניה בלבד.

שני הנתונים היו מעל ציפיות האנליסטים, אלה עמדו על הכנסות של 109.10 מיליארד דולר ורווח של 2.48 דולר למניה בלבד.

אנבידיה פרסמה תחזית לפיה ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו על 130 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים, שעומדות על 125.3 מיליארד דולר.

אנבידיה פרסמה תחזית לפיה ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו על 130 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים, שעומדות על 125.3 מיליארד דולר.

אנבידיה פרסמה תחזית לפיה ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו על 130 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים, שעומדות על 125.3 מיליארד דולר.