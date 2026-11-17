דוח כספי ראשון של אנבידיה ללא ג'נסן הואנג - וסיכום רבעוני אחרון תחת הנהגתו (פיסקאלי שלישי בשנת הכספים של החברה). ענקית השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הכנסות של 114.84 מיליארד דולר, לצד רווח של 2.68 דולר למניה.
שני הנתונים היו מעל ציפיות האנליסטים, אלה עמדו על הכנסות של 109.10 מיליארד דולר ורווח של 2.48 דולר למניה בלבד.
הדוח מתפרסם שבוע לאחר הדחתו של המייסד, בשל הרומנים שניהל - ומינויה של סמנכ"לית הכספים מאז 2013 קולט קרס לתפקיד המנכ"לית הזמנית.
אנבידיה פרסמה תחזית לפיה ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו על 130 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים, שעומדות על 125.3 מיליארד דולר.
הואנג, שהקים את אנבידיה (עם שותפיו) ב-1993 ועמד בראשה 33 שנים, נאלץ בשבוע שעבר להתפטר באופן מיידי מתפקידו כמנכ״ל ומחברותו בדירקטוריון. זאת לאחר שנחשף כי ניהל רומן עם מי שנחשדת בקשרים על גורמי מודיעין של סין, וכן עם בכירה אחת לפחות באנבידיה.
הואנג הוביל את אנבידיה להנפקה, בינואר 1999 - שש שנים לאחר שנוסדה. היא גייסה בשעתו 42 מיליון דולר, לפי שווי שוק של 42 מיליון דולר. מניית אנבידיה רשמה היום ירידה קלה, שווי החברה בנעילה עמד על 3.75 טריליון דולר - אחרי ירידה של 28% בחודש האחרון (ושל כ-16.5% מתחילת השנה).