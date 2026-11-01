מנהל הבורסה לניירות ערך, איתי בן-זאב, קורא להקמת ממשלה רחבה שתישען על הסכמות חוצות גושים ותוביל סדר יום כלכלי ארוך טווח. במכתב פתוח שפרסם היום בתגובה לתוצאות הבחירות כתב בן-זאב כי "זהו רגע שבו האחריות הלאומית צריכה לגבור על השיקולים הפוליטיים קצרי הטווח", והדגיש כי "העתיד הכלכלי של ישראל אינו יכול להיות בן ערובה למחלוקות פוליטיות".

לדברי בן-זאב, החוסן שהפגינה הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות והיתרון הטכנולוגי שלה מציבים בפניה הזדמנות לקפיצת מדרגה כלכלית, אך מימושה מחייב ודאות, מדיניות עקבית והשקעות ארוכות טווח. הוא קרא לגבש הסכמות רחבות שיאפשרו להעביר תקציב אחראי ותומך צמיחה, להגדיל את ההשקעות בתשתיות, להתאים את מערכת החינוך לעולם המחר ולהרחיב את ההשתתפות בשוק העבודה ואת מעגל הנושאים בנטל. "המשקיעים מחפשים הזדמנויות, אך הם דורשים ודאות, מדיניות עקבית ואופק כלכלי ברור".

( צילום: נמרוד גליקמן )

המכתב המלא של בן זאב: "הכלכלה הישראלית הוכיחה בשנים האחרונות חוסן ועוצמה יוצאי דופן. גם בתקופות הקשות והמורכבות ביותר שידעה המדינה, החברות הישראליות המשיכו לפעול, לחדש ולצמוח, והבורסה בתל אביב הציגה ביצועים מהטובים בעולם. המשקיעים והגופים המוסדיים המשיכו להביע אמון בחברות הישראליות וביכולתו של המשק להתגבר על משברים ולייצר ערך לאורך זמן.

החוסן הזה אינו מקרי, וגם אינו מובן מאליו. הוא תוצאה של יזמות, חדשנות, הון אנושי איכותי ומגזר עסקי נחוש. אבל יותר משהוא מעיד על ההישגים שלנו, הוא מלמד על ההחלטות האמיצות שהתקבלו בעבר ועל הפוטנציאל העצום שעוד לפנינו.

לאחרונה הצביע מנכ"ל פלנטיר, אלכס קארפ, על מעמדה הייחודי של ישראל במרוץ הבינה המלאכותית העולמי, לצד ארצות הברית וסין. זוהי המחשה להזדמנות היסטורית שניצבת בפנינו: לתרגם את היתרון הטכנולוגי של ישראל לקפיצת מדרגה כלכלית, שתגיע הרבה מעבר להייטק - לתעשייה, לתשתיות, לשירותים, לפריון העבודה ולרמת החיים של כלל אזרחי ישראל.

אבל יתרון טכנולוגי לבדו אינו מבטיח שגשוג כלכלי. כדי להפוך פוטנציאל לצמיחה נדרשות החלטות אמיצות, במסגרת אסטרטגיה ארוכת טווח, השקעות בתשתיות – כל אלו בראייה הרבה מעבר למחזור הבחירות הבא.

תוצאות הבחירות מציבות בפני ההנהגה הישראלית משימה לאומית שחורגת משיקוליו של כל מחנה פוליטי. זהו הזמן לגבש הסכמות רחבות שיאפשרו לממשלה לתת מענה לאתגרים הכלכליים המרכזיים של ישראל: העברת תקציב מדינה אחראי ותומך צמיחה, הגדלת ההשקעות בתשתיות, מערכת חינוך המותאמת לעולם המחר, הרחבת ההשתתפות בשוק העבודה והגדלת מעגל הנושאים בנטל. לצד אלה, יש למנף את ההזדמנויות האזוריות, להרחיב את הסכמי אברהם ולפתוח שווקים חדשים לחברות הישראליות.

מנקודת המבט של שוק ההון, יש לכך משמעות ברורה. המשקיעים מחפשים הזדמנויות, אך הם דורשים ודאות, מדיניות עקבית ואופק כלכלי ברור. ישראל יכולה למשוך השקעות בהיקפים משמעותיים ולהפוך למוקד כלכלי בעל השפעה עולמית. לשם כך עליה לשדר לעולם שהיא יודעת לא רק להתמודד עם משברים, אלא גם להתלכד סביב יעדיה ארוכי הטווח.

זהו רגע שבו האחריות הלאומית צריכה לגבור על השיקולים הפוליטיים קצרי הטווח. ממשלה רחבה, הנשענת על הסכמות חוצות גושים, אינה מחייבת ביטול מחלוקות או ויתור על עקרונות. היא מחייבת הכרה בכך שיש משימות לאומיות גדולות מהפערים שבינינו, ושהעתיד הכלכלי של ישראל אינו יכול להיות בן ערובה למחלוקות פוליטיות.