נפילה של לקוחה בסניף תעלה לרשת שופרסל למעלה מ-170 אלף שקל: בית משפט השלום בבאר שבע חייב ביום חמישי את הרשת לפצות לקוחה בסכום, לאחר שהחליקה במהלך יוני 2018 על נוזל ניקוי או סבון בסניף בעיר ונחבלה בידה הדומיננטית.

הלקוחה שיוצגה על ידי עוה"ד יורם מזוז, נותרה עם נכות תפקודית בשיעור של 11.8% ותבעה בשנת 2022 את שופרסל בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונה.

שופרסל ( צילום: סיון פרג' )

שופרסל הכחישה את עצם קרות המקרה וטענה כי האחריות מוטלת על חברת הניקיון שסיפקה שירותים לסניף, וכן כי התאונה נגרמה עקב רשלנותה הבלעדית או המכרעת של הלקוחה אשר ראתה שמבוצעת עבודת ניקיון ובחרה לעבור דווקא במקום זה תוך נטילת סיכון בלתי סביר. הרשת אף הגישה נגד חברת הניקיון הודעה לצד שלישי, שזו למעשה הגשת תביעה נגדה.

חברת הניקיון שיוצגה על ידי עו"ד רינה אגולסקי טענה כי פעולות השטיפה מבוצעות באמצעות מכונת שטיפה מתקדמת שאינה מותירה מים או סבון על הרצפה, וכי ייתכן שהרטיבות נגרמה על ידי מבקר אחר ששפך נוזל רגעים ספורים לאחר מעבר עובד הניקיון. עוד טענה חברת הניקיון כי לפי הסכם ההתקשרות חבותה מוגבלת רק לנזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל שלה.

השופט ירון גולן קיבל את גרסת התובעת וקבע כי שופרסל נמנעה, ללא כל הסבר, מהצגת סרטוני האבטחה שתיעדו את האירוע. "הימנעות זו של שופרסל מלהציג ראיות רלוונטיות ללא כל נימוק שהוא, תומכת במסקנה כי האירוע אכן קרה ונזקפת לחובתה", קבע השופט. עוד קבע כי "אני מקבל גם את טענת חברת הניקיון לפיהן התנהלותה של שופרסל בעניין המצלמות יצרה לה נזק ראייתי ועל כן היה מוטלת על שופרסל החובה להוכיח שהנזק שנגרם לא נגרם בגלל רשלנותה".

בנוסף, בית המשפט דחה לחלוטין את ההודעה לצד שלישי שהוגשה נגד חברת הניקיון. נקבע כי החברה אחראית רק למקרי נזק הנובעים ממחדל או מעשה ישיר מצידה, ושופרסל לא הצליחה להוכיח שאכן התקיים מחדל כזה. השופט ציין בהחלטתו כי "אין בידי לקבל את הטענה שחברת הניקיון אחראית לכל מעשה או מחדל של עובד שופרסל או קונה תמים כאשר אין הוראה כאמור בהתאם בהסכם... אני סבור כי לחברת הניקיון לא קיימת חבות כלל שכן לא הוכח שהיא פעלה בחידלון". לפיכך, נקבע, כי שופרסל נושאת באחריות המלאה (בניכוי 5% אשם תורם של התובעת), ותשלם ללקוחה פיצויים בסך כ-170 אלף שקל וכן הוצאות משפט, שכר טרחה והוצאות בסך כולל של כ-39 אלף שקל, וכן 15 אלף שקלים כהוצאות לחברת הניקיון.

עורכי הדין יורם וטל מזוז שייצגו הלקוחה: "פסק הדין הכיר בנזקיה של מרשתנו וקבע כי שופרסל נושאת באחריות מלאה לקרות האירוע. ההכרעה מחדדת את חובתן של רשתות קמעונאיות לקיים פיקוח אפקטיבי למניעת מפגעים בסניפים. עבור מרשתנו, לאחר שנים של התדיינות, מדובר בהכרה חשובה".