נער שנכנס לפארק שנמצא בשלבי הקמה התנדנד על נדנדה שקרסה ונפצע בקרסולו יפוצה ב-140 אלף שקל. זאת, בעקבות קביעת בית משפט השלום בחיפה שהאחריות לתאונה מוטלת על המועצה המקומית ג'וליס, שהפארק נמצא בתחומה. עם זאת, מכיוון שהנער, שהיה בן 14 בעת התאונה, העיד כי עלה על הנדנדה אף שידע כי הפארק עדיין אינו פתוח לציבור וכי ידע ש"היו עוד משחקים שהם לא מושלמים לגמרי", העמיד השופט את שיעור אשמו התורם על 10%.

התאונה התרחשה במרץ 2023 בפארק קק"ל המצוי בשטח המועצה בסמוך לבית ספר. הנער הגיע לפארק עם חבריו. לדבריו, שניות ספורות לאחר שהתיישב על המתקן והחל להתנדנד, שרשרת הנדנדה ניתקה ממקומה. כתוצאה מהנפילה, סבל הנער משבר עם תזוזה בקרסול ימין שהצריך אשפוז וניתוח.

נדנדה. אילוסטרציה ( צילום: AFP )

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד יפעת סרי ממשרד רוטמן-סרי ושות', הנער טען כי הפארק, אף שהיה מצוי בשלבי הקמה, היה פרוץ ופתוח לציבור, ללא סימני אזהרה או חסימה, והמתקנים שהוצבו בו לא היו תקינים. הנער ייחס למועצה רשלנות בכך שהותירה פארק מסוכן פתוח לציבור.

המועצה המקומית דחתה את הטענות כלפיה וטענה כי הפארק טרם נמסר לה רשמית במועד האירוע, וכי הפארק היה בשלבי הקמה וטרם נפתח לציבור באופן שהכניסה אליו הייתה אסורה. עוד טענה כי הנער נכנס לפארק ללא היתר לאחר שפתח שער שהיה סגור, ולא נקט את מידת הזהירות המצופה מנער בגילו. המועצה אף הגישה תביעה (הודעת צד ג') נגד הקבלן המבצע שבנה את הפארק, והקבלן הגיש מצידו תביעה נגד מכון התקנים הישראלי. המועצה טענה כי האחריות למפגע חלה על הגורמים שהקימו ואישרו את המתקנים.

גם אחרי התאונה שער הפארק נותר פתוח

השופט עופר שובל פטר מאחריות את הקבלן ומכון התקנים, ופסק כי האחריות רובצת לפתחה של המועצה המקומית, לאחר שנתן אמון מלא בעדות הנער. "מסקנתי היא כי המועצה לא עשתה די כדי להבטיח לציבור המשתמשים מתקן תקין ובטוח, ולא פעלה לתיקון המפגע לפני התאונה, באופן אשר הוביל לפציעת התובע".

מהראיות שהוצגו עלה כי מכון התקנים בדק ואישר את המתקנים כחודש לפני התאונה, אך קבע במפורש כי "אין להפעיל את המתקנים עד ליישום פעולות התחזוקה". למרות אזהרה זו, הרשות המקומית לא שכרה חברת תחזוקה כנדרש, ונקבע כי גם לא מנעה את הפעלת המתקנים על ידי משפחות וילדים שהגיעו לפארק.

בפסק הדין צוין לחובת המועצה כי גם כשלושה שבועות לאחר התאונה, בעקבות התרעת אביו של הנער, התברר כי שער הפארק נותר פתוח וחשוף לציבור. לבסוף קבע השופט כי "רשלנותה של המועצה מתחדדת אף יותר נוכח העובדה כי גם לאחר התאונה נותר שער הפארק פתוח".

עם זאת, השופט ייחס לנער את האשם התורם מאחר שהוא העיד כי ידע שהפארק עדיין מצוי בשלבי הקמה וכי חלק מהמשחקים אינם מוכנים לשימוש. כמו כן, התביעות נגד הקבלן ומכון התקנים נדחו.

עורכת דין יפעת סרי, שמשרדה מתמחה בנזקי גוף וביטוח וייצגה את הנער, מסרה בתגובה כי "מדובר בפסק דין תקדימי ובעל חשיבות ציבורית ראשונה במעלה לבטיחות ילדים במרחב הציבורי. בית המשפט העביר מסר חד וברור לרשויות המקומיות: רשות אינה יכולה לחמוק מאחריותה לתחזוקת מתקני משחקים - בפרט בסמוך למוסדות חינוך. פסק הדין דחה מכל וכל את ניסיונות גלגול האחריות בין המועצה לקבלנים, וקבע סטנדרט בלתי מתפשר של פיקוח, בקרה וחובת זהירות כלפי ילדים. אנו מברכים על ההחלטה הצודקת, אשר העניקה סעד ראוי ללקוחנו ומציבה תמרור אזהרה בוהק לכלל הרשויות בארץ".