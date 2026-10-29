הבינה המלאכותית עדיין לא יכולה להחליף עובדי שטח כמו מלצרים, ברמניות, מוכרות, חדרנים, נהגי משאיות ופועלי בניין, אבל היא כבר מכשירה אותם לעבודה בחברות שונות בארץ ובעולם, ומקצרת את טווחי הזמן של קליטתם והשתלבותם בארגונים השונים.

כאשר היה מהבעלים של ויקי כריסטינה, אחת המסעדות האופנתיות של תל אביב, של ברד סטורי, ליטל איטלי ועוד, הכיר ערן חפץ מקרוב את האתגר שנלווה לתהליכים של הכשרת עובדים, ודאי כאשר מדובר בעובדי שטח שמגיעים ממדינות שונות, דוברים מגוון שפות וצריכים להיכנס במהירות לעובי הקורה. מכיוון שההכרח הוא אבי ההמצאה, לאחר שפרש מעסקי הקולינריה, הקים חפץ את חברת Bites, פלטפורמת AI שמאפשרת לייצר שלל הדרכות מותאמות אישית לכל עובד בחברה, בשטח או במשרד, ועושה זאת בשפת המותג של הארגון ובשפתו של העובד, ועל בסיס ניתוח נתונים וביצועים עסקיים.

גלריה ערן חפץ, מנכ"ל בייטס ( צילום: תמוז רחמן )

הפלטפורמה מוטמעת בארגונים ובחברות שונות בעולם ובישראל, בהם יוניליוור, שייק שאק, קוקה קולה ואלקטרה. בימים אלה השלימה Bites שמעסיקה כיום 30 עובדים במרכז הפיתוח בתל אביב ובמטה בניו יורק, סבב גיוס A בהיקף של 40 מיליון דולר, שמביא את סך ההשקעות בחברה ל-55 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן PeakSpan Capital, בהשתתפות המשקיעים הקיימים Vertex Ventures, Horizon Capital, Rittenhouse Ventures, Lyra Ventures. הגיוס ישמש לצמיחה של החברה גם בארה"ב, במטרה להפוך את ההדרכה של עובדי השטח לתוצאות מדידות במכירות, בשירות ובתפעול.

"אלה עובדים שמניעים את הכלכלה העולמית"

״הפיתוח של Bites הגיע מתוך כאב אישי שחוויתי כשניהלתי מסעדות בתל אביב וראיתי שההצלחה של העסק נקבעת על פי מה שהעובדים עושים בפועל, ובהתאם לשאלה האם יש להם את הידע לבצע את עבודתם בצורה הטובה ביותר", מסביר חפץ. לדבריו, בתקופה שבה עסקים נדרשים להגדיל הכנסות עם אותם משאבים, הדרכות שמחייבות כניסה למערכת לניהול למידה (LMS) לרוב לא מגיעות אליהם, וכאן נכנסת לשימוש הטכנולוגיה שפיתחה Bites שמייצרת את תוכן ההדרכה בעצמה.

מנוע ה-AI שלה הופך נוהל, מסמך או רעיון לסרטון הדרכה בתוך דקות, בשפת המותג של הארגון ועם הלוקיישנים, המדים והמוצרים שלו. הסרטון מגיע ישירות לטלפון של כל עובד, בשפה שלו ובערוצי הוואטסאפ וה-Teams, בלי אפליקציה ובלי פרטי התחברות. מאגר הידע ו-Ask-AI מייצר עבור כל עובד מאגר מידע אישי נגיש שמאפשר לו על בסיס צ׳אט בשפה חופשית לקבל כל מידע מקצועי הרלוונטי לו לביצוע תפקידו בכל עת.

במסגרת השירות, המנוע מתחבר גם למערכות המכירות, ניהול הלקוחות ומשאבי האנוש של הארגון, ומחבר בין הנתונים העסקיים לבין נתוני הלמידה ממיליוני אינטראקציות של עובדים עם הסרטונים. על בסיס זה החברה מפתחת תהליך אוטומטי שמזהה ירידה בביצועים בסניף, במשמרת או אצל עובד מסוים, מפיק הדרכה ממוקדת לפער, שולח אותה לעובדים הרלוונטיים ומודד את השינוי בתוצאות, למשל בהיקף המכירות של מבצע חדש

"גם בעולם המסעדנות וגם בעולם הנדל"ן אנחנו רואים ש-80% מכוח העבודה העולמי, 2.8 מיליארד איש, לא יושב מאחורי שולחן המחשב. זה נכון לתחומי חקלאות, בריאות, מסעדנות, קמעונאות, בנייה, לוגיסיקה, שילוח, והאנשים האלה הם חלון הראווה והמנוע של החברות, שפוגשים אותך כלקוחה, מייצרים לך את חוויית הלקוח, מכינים את המנות במטבח, מוכרים לך את המוצרים ומשפיעים על הכנסות העסק, ובסוף הם מניעים את הכלכלה העולמית ובלעדיהם אין עסק. אלה עובדים חשובים לכלכלה הגלובלית והעולמית, ויחד עם זאת כל פתרונות ההכשרה, פורטלים, חוברות הדרכה ולומדות מסובכות, פשוט לא מותאמות לקהל היעד הזה. כשאת רוצה להדריך איש מכירות בישראל, בברזיל או בהודו, הוא לא יפתח עכשיו לפטופ שאין לו ויתחיל לקבל לומדה של 30 דקות כדי לצרוך הכשרות מקצועיות".

"אנחנו בונים DNA מדויק לפי מה שמקובל בחברה"

את החברה הקים ביחד עם טל נגלר-אלמוג, COO, ועם חגי הורוביץ, CIO. נגלר-אלמוג ניהלה את מחלקת הפסיכומטרי בקידום, שם הכירה את הורוביץ, בעל תואר בהנדסת חשמל ומחשבים, ויחד פיתחו חומרי לימוד וכלים ללמידה בכיתה ומחוצה לה, ושם גם הגו את הקונספט של בייטס. כאשר חפץ פגש את השניים, הם צירפו אותו כמייסד שלישי ומנכ"ל.

חפץ מביט מהחלון במשרדו ממנו נשקף אתר בנייה של אלקטרה, שהם לקוחות החברה, ומספר שבאתר זה מדברים הפועלים והמנהלים שש שפות שונות: מסינית וערבית, דרך עברית ועד רוסית, וצריך לדעת גם לתרגם כל שפה ולהבין את הניואנסים ומטבעות הלשון שלה. "אנחנו מכוונים לחברות גדולות שיש להן כוח עבודה בשטח שדובר מספר רב של שפות, ורוצים לשפר את התוצאות העסקיות שלהן", מספר חפץ. "מבחינתו ההדרכה וההכשרה הן האמצעי לשיפור תוצאות עסקיות, וכל חברה יש לה את המדד שלה. אצל חברה אחת זה להוציא מוצרים כמה שיותר תקינים מפס הייצור, יש חברות אחרות שהמדד החשוב להן הוא הגברת מכירות, וחברות שחשוב להן טיוב המשאבים".

כמובן בסירקולציה עם תפקוד עובדים. "נכון, נגעת בדיוק בנקודה. אנחנו מתחברים למערכות החברה שבהן מנוטר כל המידע העסקי שלהן, ועל סמך המידע הזה אנחנו עוזרים לחברה לבנות על הפלטפורמה תוכן הדרכתי והכשרתי קצר מבוסס וידאו טיקטוק סטייל, מאוד אפקטיבי ויוצר מעורבות. באופן כזה, העובדים מגיעים למשמרת יודעים בדיוק מה מצופה מהם בשטח. למשל, אם מדובר בהדרכה לקראת חג ההודיה, העובדים יודעים מה המסרים שצריך להעביר, מה הדגשים שצריך לשים אליהם לב במכירה או בשירות ללקוח, בין אם בחנות, במסעדה או במלון, וכל תחום אחר שאפשר לחשוב עליו. למשל, נהג משאית של פפסיקו בהודו מקבל סרטון טיקטוקי שממנו הוא מבין איך הוא צריך לסדר את המשאית כשהוא יוצא לדרך, איך לסדר אותם על המדף בחנות אחרי שהוא פורק. הכל ברור מאוד".

איך מלבישים את השפה וההתנהלות הרלוונטית לכל חברה או ארגון? "זו בדיוק הנקודה. מטרת הגיוס הנוכחי היא גם לאפשר לכל חברה ברחבי העולם, שמעסיקה עובדים במגוון תפקידים, לספק להם הדרכה מותאמת אישית ולהפוך אותה מהוצאה לכלי שמניע צמיחה. אנחנו בונים DNA מדויק לפי מה שמקובל בחברה, מייצרים ויזו'אל-סטינג מאוד עמוק. למשל, אם זה מלון אז איך נראים המדים של הבל בוי, של הטבח, של הדילר בקזינו, איך נראה חדר, איך נראים הבריכה והלובי, וכאשר העובדים מקבלים את סרטון ההכשרה מבוסס הווידאו, הוא מדבר בשפת הארגון שלו ומתחבר אליו. זה לא סרטון על שירות במסעדה גנרית, אלא העובדים רואים את המדים שלהם, הצלחות שהם מגישים בהן והשולחנות שאותם הם משרתים, כי עובד חייב להתחבר למה שהוא רואה אחרת זה משהו גנרי נטול רגש. כשהוא רואה את המשאית שהוא נוהג בה, והדמות בסרטון לבושה כמוהו, ואוחזת את המכשיר שהוא מחזיק ביד, ומדברת באותה שפה שלו עם הניואנסים שלו - אז התוכן הוא לא נייס טו האב, אלא הופך להיות סופר אפקטיבי", אומר חפץ.

מייסדי בייטס. מימין: חגי הורוביץ טל נגלר-אלמוג ערן חפץ ( צילום: תמוז רחמן )

במסגרת השירות, המנוע מתחבר גם למערכות המכירות, ניהול הלקוחות ומשאבי האנוש של הארגון, ומחבר בין הנתונים העסקיים לבין נתוני הלמידה ממיליוני אינטראקציות של עובדים עם הסרטונים. על בסיס זה החברה מפתחת תהליך אוטומטי שמזהה ירידה בביצועים בסניף, במשמרת או אצל עובד מסוים, מפיק הדרכה ממוקדת לפער, שולח אותה לעובדים הרלוונטיים ומודד את השינוי בתוצאות, למשל בהיקף המכירות של מבצע חדש.