הרווח הנקי של בנק דיסקונט ברבעון השלישי של 2026 ירד ל-910 מיליון שקל, לעומת 1.13 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 19.7%. לעומת הרבעון השני, שבו הרווח עמד על 1.2 מיליארד שקל, הירידה היא 24.4%. מאחורי הנתון עומדת, בין השאר, הפרשה חד-פעמית בגובה 200 מיליון שקל לקראת מיזוג בנק מרכנתיל דיסקונט לתוך הבנק, לצד ריבית נמוכה שמצמצמת את ההכנסות. הדוחות אושרו בדירקטוריון ב-17 בנובמבר, ובהם גם נתון חריג נוסף: ביטול מכירת חברת כאל.

התשואה להון, מדד שמראה כמה הבנק מרוויח על כל 100 שקל של ההון של בעליו (בחישוב שנתי), ירדה ל-10.4%, לעומת 14% ברבעון הקודם ו-13.7% ברבעון המקביל אשתקד. אם מנטרלים סעיפים חד-פעמיים, כמו ההפרשה למיזוג, מס מיוחד על הבנקים (86 מיליון שקל ברבעון) ורווח ממימוש נכסים, הרווח הנקי היה 1.1 מיליארד שקל. זו עדיין ירידה של 11.9% לעומת הרבעון המקביל ושל 16.8% לעומת הקודם. בתשעת החודשים הראשונים הרווח הסתכם ב-3.04 מיליארד שקל, לעומת 3.28 מיליארד אשתקד (ירידה של 7.3%), והתשואה להון עמדה על 11.8%, לעומת 13.4%.

בנק דיסקונט ( צילום: צפריר אביוב )

הכנסות הריבית נטו, שהן הפער בין מה שהבנק גובה על אשראי למה שהוא משלם על פיקדונות, ירדו ל-2.44 מיליארד שקל. זו ירידה של 4.2% לעומת הרבעון הקודם ושל 8.2% לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בגלל הירידה בריבית. ריבית הפריים הממוצעת עמדה על 4.94%, לעומת 6% ברבעון המקביל אשתקד. העמלות הסתכמו ב-549 מיליון שקל, עלייה של 1.9% לעומת הרבעון המקביל, ובתשעת החודשים הן זינקו ב-7.7% ל-1.71 מיליארד שקל. ההוצאות בגין הפסדי אשראי, כלומר הכסף שהבנק מפריש למקרה שלווים לא יחזירו חובות, עלו ל-126 מיליון שקל, לעומת 70 מיליון ברבעון הקודם, אך ירדו לעומת 197 מיליון ברבעון המקביל.

כאל נשארת בבית

ההוצאות התפעוליות של דיסקונט ברבעון השלישי קפצו ל-1.76 מיליארד שקל, עלייה של 15.2% לעומת הרבעון השני. הקפיצה נובעת בעיקר מסעיף ההוצאות האחרות, שעלה ל-594 מיליון שקל מ-365 מיליון, בגלל הפרשת המיזוג. הפרשה זו נועדה להשלים התחייבות אקטוארית, כלומר את הסכום שהבנק צריך להפריש כדי לשלם לעובדים שיפרשו. יחס היעילות, שמראה כמה הוצאות יש על כל שקל הכנסות (ככל שנמוך יותר, כך טוב יותר), עלה ל-53.3% מ-44% ברבעון הקודם. בניטרול הסעיפים החד-פעמיים הוא עמד על 47.6%. הוצאות השכר דווקא ירדו ב-1.1% ל-818 מיליון שקל. ההפרשה למסים ירדה ל-592 מיליון שקל, לעומת 779 מיליון ברבעון הקודם.

הבנק מעריך שבין 500 ל-600 עובדים יפרשו בגלל המיזוג בשנים 2027-2028, וכי החיסכון יגיע ל-200 מיליון שקל בשנה, ועוד כ-50 מיליון שקל בהוצאות תפעוליות אחרות. מצבת העובדים בקבוצה צפויה לרדת בכ-600 עובדים כבר ב-2026, והעלות השנתית של מי שפרש או חתם על פרישה היא כ-270 מיליון שקל.

הדירקטוריון החליט לחלק דיבידנד של 40% מהרווח, כ-364 מיליון שקל, זה בדומה לרבעון הקודם, ולעומת 50% ברבעון הראשון של השנה. בתשעת החודשים לא בוצעה רכישה עצמית של מניות, ובמזומן שולמו לבעלי המניות 1.37 מיליארד שקל בדיבידנדים.

ב-1 בנובמבר בוטל הסכם מכירת כאל ליוניון והראל, בתמורה של עד 2.87 מיליארד שקל. הרוכשים הודיעו על הביטול אחרי שהממונה על התחרות אישרה את העסקה בתנאי שיוניון תמכור את אחזקותיה בסופר-פארם. לפי ההסכם, הבנק זכאי לפיצוי של כ-187 מיליון שקל. הוא פנה למפקחים בבקשה לארכה למכירה, ובוחן חלופות. כאל, שמוצגת כפעילות מופסקת, תרמה 95 מיליון שקל לרווח הרבעון.

רווח כולל של יותר מ-8 מיליארד

עם פרסום הדוחות של כל חמשת הבנקים הגדולים בישראל מתברר כי הם הרוויחו ברבעון השלישי של 2026 יותר מ-8 מיליארד שקל.

רווחי בנק לאומי הסתכמו ב-3 מיליארד שקל, רווחי בנק הפועלים הגיעו ל-2.4 מיליארד שקל, רווחי בנק מזרחי טפחות הסתכמו ברבעון השלישי ב-1.37 מיליארד שקל והבנק הבינלאומי הרוויח ברבעון השלישי של 2026 סכום של 508 מיליון שקל.