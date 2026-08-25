ממקדונלד'ס ל-Wendy’s: רשת המזון המהיר הולכת על טארק חסן, בעבר בכיר ברשת המתחרה, בתקווה שהוא זה שיוציא אותה לדרך חדשה.

חסן מונה לתפקיד חדש שנתפר במיוחד עבורו: מנהל שיווק וצמיחת לקוחות ראשי. בתפקידו החדש, חסן ידווח לנשיא ומנכ"ל המותג בוב רייט, ויהיה חבר בצוות ההנהלה הבכירה של רשת ההמבורגרים הוותיקה. האתגר שלו יהיה קשה במיוחד: הרשת סגרה בשנים האחרונות מאות סניפים , החליפה מנהלים בכירים בתכיפות גבוהה ורשמה הפסדים באופן עקבי.

גלריה ארוחת וונד'יס בארה"ב. איבדה גובה מול המתחרים ( צילום: AP )

"המינוי של טארק הוא צעד משמעותי נוסף בהחזרת Wendy's לצמיחה רווחית", אמר רייט בהודעה שפרסם למשקיעים. "הוא בונה מותגים וצוותים מוכח, עם יכולת ייחודית לחבר בין תרבות, טכנולוגיה ותובנות צרכניות כדי להניע צמיחה מדידה. הוא הוכיח את ההשפעה שיכולים שיווק אפקטיבי במיוחד, הפעלה דיגיטלית, חדשנות בתפריט ומעורבות מותג רלוונטית תרבותית להשפיע על ביצועי המסעדות ונאמנות הלקוחות. הוא יהיה גורם מרכזי באיתור ופיתוח כישרונות ובבניית יכולות חדשות בארגון, כדי לסייע ל-Wendy's לשוב ולתפוס את מקומה כמובילת האיכות בתעשיית המזון המהיר."

חסן מקבל על עצמו את המשימה להפוך את מגמת הירידה במכירות המותג. הרשת דיווחה על ירידה של 7% במכירות מסעדות זהות בארה"ב ברבעון האחרון.

אנשי הרשת מקווים שהוא יביא את אותם הישגים שרשם במקדונלד'ס שם הוא הוביל כמה מהקמפיינים המצליחים ביותר של השנים האחרונות. בין היתר היה אחראי על ארוחות הסלבס כמו ה-Travis Scott Meal, ארוחות הילדים למבוגרים Cactus Plant Flea Market והקמפיין הוויראלי של ה-Grimace Shake - יום הולדת לבובה הסגולה הוותיקה.

סניף וונד'יס בארה"ב. סגרה מאות בשנים האחרונות ( צילום: AP )

הוא נכנס מיידית לתפקיד, וזאת במסגרת חלק מטלטלה ניהולית נרחבת ורה-ארגון מקיף שרשת וונדיס מבצעת בחודשים האחרונים. חסן למעשה ירכז תחתיו את תחומי הפרסום, המדיה, האסטרטגיה הדיגיטלית וחווית הלקוח. המטרה של המנכ"ל רייט בכל השינויים הללו, אותה הגדיר כ"תוכנית חמשת השלבים", היא להעביר את הפוקוס של הרשת מחיסכון בעלויות והנחות – וחזרה לשדרוג איכות המזון, שיפור התפעול בסניפים וחיזוק הדיגיטל.