הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, בהתאם לתחזיות בשוק. ההחלטה מגיעה לאחר שבספטמבר העלה הפד את הריבית לראשונה מאז יולי 2023, על רקע האינפלציה שנותרה מעל היעד.

הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, בהתאם לתחזיות בשוק. ההחלטה מגיעה לאחר שבספטמבר העלה הפד את הריבית לראשונה מאז יולי 2023, על רקע האינפלציה שנותרה מעל היעד.

הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, בהתאם לתחזיות בשוק. ההחלטה מגיעה לאחר שבספטמבר העלה הפד את הריבית לראשונה מאז יולי 2023, על רקע האינפלציה שנותרה מעל היעד.

מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המשמש את הפד למדידת יעד האינפלציה שלו, הצביע באוגוסט על עלייה שנתית של 3.4%. מדד הליבה עלה ב-3% לעומת שנה קודם לכן. שני הנתונים נותרו מעל יעד האינפלציה של הפד, העומד על 2%. נתוני ספטמבר של מדד זה יפורסמו מחר, לאחר החלטת הריבית.

מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המשמש את הפד למדידת יעד האינפלציה שלו, הצביע באוגוסט על עלייה שנתית של 3.4%. מדד הליבה עלה ב-3% לעומת שנה קודם לכן. שני הנתונים נותרו מעל יעד האינפלציה של הפד, העומד על 2%. נתוני ספטמבר של מדד זה יפורסמו מחר, לאחר החלטת הריבית.

מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המשמש את הפד למדידת יעד האינפלציה שלו, הצביע באוגוסט על עלייה שנתית של 3.4%. מדד הליבה עלה ב-3% לעומת שנה קודם לכן. שני הנתונים נותרו מעל יעד האינפלציה של הפד, העומד על 2%. נתוני ספטמבר של מדד זה יפורסמו מחר, לאחר החלטת הריבית.