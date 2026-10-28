הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, בהתאם לתחזיות בשוק. ההחלטה מגיעה לאחר שבספטמבר העלה הפד את הריבית לראשונה מאז יולי 2023, על רקע האינפלציה שנותרה מעל היעד.
בישיבתו הקודמת, ב-16 בספטמבר, העלה הפד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%. ההחלטה התקבלה פה אחד, לאחר חמש ישיבות רצופות שבהן נותרה הריבית ללא שינוי. זו הייתה העלאת הריבית הראשונה תחת היו"ר קווין וורש, שנכנס לתפקיד במאי.
ההחלטה התקבלה למרות ההאצה באינפלציה בארה"ב. מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה בספטמבר ב-0.6%, לאחר עלייה של 0.4% באוגוסט. קצב האינפלציה השנתי טיפס ל-3.7%, לעומת 3.4% בחודש הקודם ומעל תחזיות הכלכלנים ל-3.6%.
מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המשמש את הפד למדידת יעד האינפלציה שלו, הצביע באוגוסט על עלייה שנתית של 3.4%. מדד הליבה עלה ב-3% לעומת שנה קודם לכן. שני הנתונים נותרו מעל יעד האינפלציה של הפד, העומד על 2%. נתוני ספטמבר של מדד זה יפורסמו מחר, לאחר החלטת הריבית.
לקראת ההחלטה הערב, 94 מתוך 100 כלכלנים שהשתתפו בסקר רויטרס שנערך ב-20-16 באוקטובר צפו שהריבית תישאר ללא שינוי. עם זאת, הציפייה לעצירה באוקטובר לא סימנה בהכרח את סוף ההעלאות: כמעט כל הכלכלנים בסקר צפו העלאה בדצמבר. דרק טאנג, כלכלן ב-Monetary Policy Analytics, כתב לקראת ההחלטה כי החשש מהתרחבות לחצי המחירים מעסיק גם את חברי הוועדה המתונים: "מניעת התפשטות האינפלציה מזעזועי היצע נקודתיים לביקוש באופן רחב יותר נמצאת בראש סדר העדיפויות אפילו של מרכז הוועדה". החברה שבה הוא עובד צופה עוד שלוש העלאות ריבית של 25 נקודות בסיס בישיבות הקרובות. להערכת טאנג, וורש ינסה להבהיר שעצירה באוקטובר אינה מעידה על התרופפות הנחישות של הפד במאבק באינפלציה.