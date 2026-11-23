חברי הכנסת מגוש השינוי אמנם מתחו ביקורת חריפה על הבקשה להגדיל את תקציב ההילולה, אולם אישרו אותה בטענה שהכסף כבר הוצא. עם זאת, לא ברור מדוע נתנו יד לחריגה כה גדולה מהתקציב שאותה ועדה אישרה לפני ההילולה, ויש מי שטענו כי הם נזהרו מלפגוע במו"מ הקואליציוני עם המפלגות החרדיות בתקציב לאירוע דתי, שהוא מבחינתם מהחשובים בכל שנה.

חברי הכנסת מגוש השינוי אמנם מתחו ביקורת חריפה על הבקשה להגדיל את תקציב ההילולה, אולם אישרו אותה בטענה שהכסף כבר הוצא. עם זאת, לא ברור מדוע נתנו יד לחריגה כה גדולה מהתקציב שאותה ועדה אישרה לפני ההילולה, ויש מי שטענו כי הם נזהרו מלפגוע במו"מ הקואליציוני עם המפלגות החרדיות בתקציב לאירוע דתי, שהוא מבחינתם מהחשובים בכל שנה.

חברי הכנסת מגוש השינוי אמנם מתחו ביקורת חריפה על הבקשה להגדיל את תקציב ההילולה, אולם אישרו אותה בטענה שהכסף כבר הוצא. עם זאת, לא ברור מדוע נתנו יד לחריגה כה גדולה מהתקציב שאותה ועדה אישרה לפני ההילולה, ויש מי שטענו כי הם נזהרו מלפגוע במו"מ הקואליציוני עם המפלגות החרדיות בתקציב לאירוע דתי, שהוא מבחינתם מהחשובים בכל שנה.