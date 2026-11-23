ועדת הכספים דנה היום (שני) בשינויים בתקציב המדינה לשנת 2026, לראשונה מאז שח"כ לירן אבישר בן-חורין התמנתה ליו"ר הוועדה. במהלך הדיון התנהל ויכוח על כספים שנועדו למשרד לביטחון לאומי. מנגד, בדיון בוועדה, שכזכור לגוש השינוי יש בה רוב, אושר גם תקציב גבוה נוסף להילולת הר מירון.
כאמור, במסגרת הדיון אושרו שינויים פנימיים בתקציב משרד ראש הממשלה - תקצוב בגובה כ-46 מיליון שקל, שכמחציתו למימון הרשאות עבר לתשתיות ארוכות טווח במירון, וכמחציתו למימון הילולת מירון האחרונה.
נציג אגף תקציבים באוצר הסביר כי בחוק המקורי תוקצבה ההילולה השנה ב-60 מיליון שקל, לעומת 90 מיליון שקל אשתקד, וכי לאחר בחינה של העלויות השונות בפועל, מוגשת ההשלמה בגובה כ-23 מיליון שקל, שנוגעות להתחייבויות לספקים שונים.
חברי הכנסת מגוש השינוי אמנם מתחו ביקורת חריפה על הבקשה להגדיל את תקציב ההילולה, אולם אישרו אותה בטענה שהכסף כבר הוצא. עם זאת, לא ברור מדוע נתנו יד לחריגה כה גדולה מהתקציב שאותה ועדה אישרה לפני ההילולה, ויש מי שטענו כי הם נזהרו מלפגוע במו"מ הקואליציוני עם המפלגות החרדיות בתקציב לאירוע דתי, שהוא מבחינתם מהחשובים בכל שנה.
ח"כ שאול מרידור, לשעבר ראש אגף תקציבים, אמר כי "הפכתם את חוק התקציב לבדיחה, ידעתם שיידרש יותר, התחייבתם לספקים, ועכשיו אתם אומרים לנו בואו תסדרו לנו את הבלגן. בעיני זו התנהגות לא הגיונית, לא של אגף תקציבים ולא של המשרדים". אבישר בן-חורין הוסיפה: "תקצבתם ב-60 מיליון, אתם רוצים לעשות שינוי? תעשו אותו לפני שיוצא הכסף, אנחנו לא חותמת גומי, הדבר מביא גם לעיכוב של חודשים מול ספקים. לצד כך, אני מבקשת להדגיש שאחד הדברים החשובים ביותר הוא מימוש החלטות ועדת החקירה שהוקמה לאחר אסון מירון, יש לממש תשתיות, שלא נגיע לסיטואציות דומות בעתיד". מנכ"ל המשרד השיב כי התקציב מגיע בכל שנה ברגע האחרון, מה שלא מאפשר עבודה יעילה ובטוחה.
הוועדה אישרה גם שינויים בסעיף רשויות פיקוח: תקצוב 139 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור יישום החלטות ממשלה ופעילות הרשות להתחדשות עירונית, בהתאם ל"חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית תשפ"ו-2026". חלק ניכר מהתקציב עבור יציאה לקולות קוראים לסבסוד פרויקטים להתחדשות עירונית באשקלון, שאין בהם כדאיות כלכלית, במסגרת החלטת ממשלה לחיזוק העיר.
עיקר המחלוקת: התקציבים של המשרד לביטחון לאומי
השינויים התקציביים העיקריים בתקציב המדינה לשנת 2026, שאושרו היום הם שינויים בתקציב המשרד לביטחון לאומי של 72 מיליון שקל עבור רכש רכבי משטרה. נציג אגף תקציבים במשרד האוצר הסביר כי מטרת התקצוב היא החלפת מצבת כלי רכב מבצעיים במשטרה, שמבוצעת מדי כמה שנים. אבישר בן-חורין תהתה מדוע התקציב מגיע מתקציב המטה של המשרד לביטחון לאומי: "למה תקציב הקניות של מטה המשרד הכפיל עצמו בין 2025 ל-2026, והגיע ליותר ממיליארד שקל?".
יהונתן בובליל, נציג אגף התכנון, השיב: "יש כחצי מיליארד שקל שתוקצבו מראש. היו דיונים לאיזה אגפים הם צריכים להגיע, והם תוקצבו במטה המשרד מתוך הבנה שיצטרכו להיות מוסבים במהלך השנה לאחד האגפים האחרים. הייתה הבנה שהכסף צריך להגיע למשטרה, שב"ס והכבאות".
יו"ר הוועדה השיבה לדברים: "נשאלת השאלה לגבי תקציב שהיה חצי מיליארד שקל והוא הופך ל-1.1 מיליארד, תקציב שהופך להיות קופה קטנה של השר". ח"כ חנמאל דורפמן ציין כי "השר לביטחון פנים לא לקח כסף קואליציוני בניגוד לשרים אחרים, ואת הכסף שיכול היה להוציא למען המלחמה בפשיעה הוא הוציא. בגלל שיש כספים שהולכים מראש לכל מיני פרויקטים והולכים לאיבוד, ההחלטה הייתה להשאיר את הכסף במשרד ולהקצות אותו לפי פרויקטים חשובים, עם תוכניות מסודרות, שיהיה ברור לאן הכסף הולך. כאן בפני הוועדה יש נתח שברור שהולך לטיפול בפשיעה, גם במגזר הערבי, אבל לא רק. הוספנו 4,000 שוטרים, יש התקדמות משמעותית בהרבה מאוד תחומים שעשרות שנים לא נגעו בהם".
לשאלת חברי הכנסת, הרחיב תת ניצב אוראל אברהמי, רח"ט משאבים במשטרת ישראל: "ההעברה על דעת המשטרה, 71 מיליון שקל שנועדו לרכוש קרוב ל-400 ניידות, בעיקרן ניידות סיור, כל הרכש הולך לתחנות המשטרה. אנחנו עושים מהלך מאוד משמעותי להחליף את רוב הניידות שיש בתחנות, מה שיאפשר מצבת כלי רכב שהולמת את כוח האדם".
מה לא עלה להצבעה
143 מיליון שקל מסעיפי כלכלה ותעשייה ודיור ממשלתי לתקציב משרד המשפטים.
40 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, עבור גופים שונים הפועלים תחת משרד המשפטים, בהם פרקליטות המדינה, אגף מקרקעין, האפוטרופוס הכללי, מערכת בתי המשפט, והוצאה לפועל.
במהלך הדיון עלה כי במסגרת כ-10 מיליון שקל המיועדים ליחידה לרישום והסדר מקרקעין, ישנה החלטת בית משפט שבה הוחלט להקפיא מכרז שיצא מכוח החלטת הממשלה, הנוגע לביצוע הסדר מקרקעין בשטחי C ביו"ש, עד להשלמת הליכי חקיקה, ועל כן לא ניתן לממש חלק מהכסף. נוכח הדברים קראו חלק מחברי הוועדה לאוצר להביא את הפנייה ללא התקציב שלא ניתן לממש, וקראו להעבירו לצרכים אחרים שניתן להוציא לפועל.
נציגי אגף תקציבים טענו כי מדובר בהליך שלא ניתן לבצע באופן מידי, וכי הדבר יעכב תקציבים דחופים אחרים, נוכח הדברים ציינה יו"ר הוועדה כי עולה מצד הנוכחים כי ניתן לבצע את השינוי באופן מהיר, וכי היא תכנס את הוועדה מיד כשתועבר הפנייה המעודכנת.
10.5 מיליון שקל שינויים בתקציב משרד התרבות והספורט, שנועדו למימון גידול הוצאות אבטחה של שר התרבות והספורט ושרת המדע, של משלחות ושל המשרד ככלל.
לשאלת חברי הכנסת צוין כי 2 מיליון שקל מיועדים כתוספת לאבטחת השרה, נוכח עלויות חיצוניות לדרישת השב"כ. לאור שאלות שונות של חברי הכנסת לגבי הצורך שעלה לתגבור האבטחה, הודיעה יו"ר הוועדה כי הבקשה תעלה לדיון מיד לאחר שתועבר לוועדה חוות דעת מסודרת לגבי שינוי מצב האיומים, "10 מיליון שקל זה לא מעט בעולמות האבטחה, ככל שיש דחיפות נעלה את הפנייה להצבעה מיד לאחר שהגורם הביטחוני הרלוונטי יציג לנו את הצורך" סיכמה ח"כ אבישר בן-חורין.
בשבועות הקרובים צפויה הוועדה לדון פעמים רבות, כבכל סוף שנה, שיעסקו בהעברות מיליארדי שקלים, כולל בקשות להעברת כספים קואליציוניים, כפי שציינה יו"ר הוועדה בתחילת הדיון: "אנחנו נערכים בחודשיים הקרובים לשינויי תקציב תכופים, נשתדל לעבוד עליהם במהירות ומקצועיות".