התפתחות מכרעת ברכישת וורנר ברוס דיסקברי על ידי פרמאונט: ענקית התקשורת הגיעה להסדר פשרה המיישב תביעה שאיימה להקפיא את המהלך וסללה את הדרך להשלמת העסקה. התביעה הוגשה על ידי קואליציה של 12 מדינות בארצות הברית, בראשות התובעים הכלליים של קליפורניה וניו יורק. במסגרת ההסדר, הסכימה פרמאונט לשורת התחייבויות שנועדו להפיג את החששות ממיקוד כוח מונופוליסטי בשוק הבידור והחדשות, ולהבטיח את סגירת העסקה לאחר חודשים של דיונים משפטיים וציבוריים נוקבים.

כדי לרצות את התובעים הכלליים ולהימנע ממשפט מתוקשר, פרמאונט הסכימה לתנאים מוגדרים הכוללים סנקציות כספיות במקרה של הפרה. במרכז ההסדר עומדת הקמת מועצת עיתונאים עצמאית שנועדה להבטיח חיץ בין הנהלת התאגיד לבין המערכות העיתונאיות של רשתות החדשות הגדולות שיהיו כעת תחת קורת גג אחת - CNN ו-CBS News. בנוסף, על רקע הדאגה של איגודי היוצרים והמפיצים בהוליווד מצמצום נתח השוק הקולנועי, התחייבה החברה להפיץ לפחות 30 סרטים בבתי הקולנוע מדי שנה, לצד הזרמת 1.5 מיליארד דולר נוספים לתקציבי הפקה קולנועית במהלך חמש השנים הבאות.

פרמאונט, וורנר ברוס ( צילומים: ‏Valerie Macon/AFP, Mario Tama/Getty Images )

אישור העסקה ששוויה מגיע ל-110 מיליארד דולר, יביא לאיחוד נכסים חסר תקדים בתעשיית הבידור העולמית. התאגיד המאוחד יחזיק בשני אולפני קולנוע היסטוריים (Paramount Pictures ו-Warner Bros), ברשתות טלוויזיה מובילות בהן HBO, Discovery, Comedy Central, MTV, TNT ו-TBS, ובשירותי סטרימינג גדולים דוגמת Paramount+ ו-Max. המהלך נועד ליצור מתחרה קונגלומרטי עצום שיוכל להתמודד מול ענקיות הטכנולוגיה והמדיה שהשתלטו על השוק בשנים האחרונות, בהן נטפליקס, דיסני, אמזון ואפל, אך הוא מחייב את פרמאונט גם להתמודד עם נטל חובות כבד ועם תוכנית התייעלות הכוללת קיצוצים מתוכננים בהיקף של כ-6 מיליארד דולר.

מבחינת פרמאונט, ההסדר המשפטי מהווה חבל הצלה ממשי ברגע האחרון. במסגרת הסכם הרכישה המקורי, התחייבה החברה לבעלי המניות של וורנר ברדרס דיסקברי להשלים את העסקה תוך לוח זמנים מוגדר. היגררות למשפט ממושך מול המדינות הייתה מפעילה החל מ-1 באוקטובר "קנס פיגורים" דרקוני של כ-7 מיליון דולר ביום, שהיו מצטברים לכ-650 מיליון דולר בכל רבעון של עיכוב. מעבר לכך, כישלון מוחלט של העסקה או חסימתה בבית המשפט היו חושופם את פרמאונט לדמי ביטול אסטרונומיים של כ-7 מיליארד דולר. הפשרה הנוכחית מונעת את התממשות תרחיש האימים הכלכלי הזה ומאפשרת לחברה לסגור את העסקה במועד.

העסקה מעמידה את דייוויד אליסון, מנכ"ל פרמאונט והעומד בראש חברת סקיידאנס, כאחד האנשים החזקים ביותר בעולם התקשורת. אולם, הנסיקה של אליסון מעוררת ביקורת פוליטית חריפה בקרב מחוקקים דמוקרטיים וגורמים בתעשייה, במיוחד על רקע קשריו של אביו - מיליארדר הטכנולוגיה ומייסד אורקל לארי אליסון - לנשיא דונלד טראמפ. החששות גברו בעקבות אישור רשות התקשורת הפדרלית (FCC) לאפשר לקופות ריבוניות מהמפרץ הפרסי, בהן ערב הסעודית, קטאר ואיחוד האמירויות, להחזיק בנתחי השקעה פסיביים בחברה המאוחדת. לצד זאת, זיקתה של משפחת אליסון לישראל ולראש הממשלה בנימין נתניהו עוררה אף היא דיונים סביב הגוון הפוליטי והמערכתי של כלי התקשורת שבבעלותה.