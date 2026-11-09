משרד הבריאות הזהיר היום (שני) את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר Royal Black Honey, הנמכר כתוסף תזונה שמסייע לאין אונות. משרד הבריאות מבהיר כי המוצר אינו מאושר על ידו. המוצר התגלה בפעילות אכיפה ופיקוח שביצע המשרד בשיתוף המכס.

משרד הבריאות הזהיר היום (שני) את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר Royal Black Honey, הנמכר כתוסף תזונה שמסייע לאין אונות. משרד הבריאות מבהיר כי המוצר אינו מאושר על ידו. המוצר התגלה בפעילות אכיפה ופיקוח שביצע המשרד בשיתוף המכס.

משרד הבריאות הזהיר היום (שני) את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר Royal Black Honey, הנמכר כתוסף תזונה שמסייע לאין אונות. משרד הבריאות מבהיר כי המוצר אינו מאושר על ידו. המוצר התגלה בפעילות אכיפה ופיקוח שביצע המשרד בשיתוף המכס.

בבדיקות מעבדה שנערכו למוצר נמצא כי הוא מכיל את החומר הפעיל סילדנפיל (Sildenafil). זהו החומר שבתרופה ויאגרה, והוא מיועד לטיפול באין אונות. החומר אינו מצוין על גבי העטיפה. תרופות המכילות סילדנפיל ניתנות במרשם רופא בלבד ונמכרות בבתי מרקחת באמצעות רוקח מוסמך.

בבדיקות מעבדה שנערכו למוצר נמצא כי הוא מכיל את החומר הפעיל סילדנפיל (Sildenafil). זהו החומר שבתרופה ויאגרה, והוא מיועד לטיפול באין אונות. החומר אינו מצוין על גבי העטיפה. תרופות המכילות סילדנפיל ניתנות במרשם רופא בלבד ונמכרות בבתי מרקחת באמצעות רוקח מוסמך.

בבדיקות מעבדה שנערכו למוצר נמצא כי הוא מכיל את החומר הפעיל סילדנפיל (Sildenafil). זהו החומר שבתרופה ויאגרה, והוא מיועד לטיפול באין אונות. החומר אינו מצוין על גבי העטיפה. תרופות המכילות סילדנפיל ניתנות במרשם רופא בלבד ונמכרות בבתי מרקחת באמצעות רוקח מוסמך.

במשרד הבריאות מסבירים כי צריכת מוצרים המכילים סילדנפיל ללא פיקוח רפואי עלולה לחשוף את המשתמשים למינונים לא ידועים ולתופעות לוואי חמורות. בין תופעות הלוואי האלה: שינויים בלחץ הדם, פגיעה בראייה ובמערכת הלב ואף סכנת חיים. עוד מציינים במשרד כי שילוב החומר עם תרופות אחרות עלול לגרום לתגובות מסוכנות.

במשרד הבריאות מסבירים כי צריכת מוצרים המכילים סילדנפיל ללא פיקוח רפואי עלולה לחשוף את המשתמשים למינונים לא ידועים ולתופעות לוואי חמורות. בין תופעות הלוואי האלה: שינויים בלחץ הדם, פגיעה בראייה ובמערכת הלב ואף סכנת חיים. עוד מציינים במשרד כי שילוב החומר עם תרופות אחרות עלול לגרום לתגובות מסוכנות.

במשרד הבריאות מסבירים כי צריכת מוצרים המכילים סילדנפיל ללא פיקוח רפואי עלולה לחשוף את המשתמשים למינונים לא ידועים ולתופעות לוואי חמורות. בין תופעות הלוואי האלה: שינויים בלחץ הדם, פגיעה בראייה ובמערכת הלב ואף סכנת חיים. עוד מציינים במשרד כי שילוב החומר עם תרופות אחרות עלול לגרום לתגובות מסוכנות.