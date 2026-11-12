הקאמבק של הסוודר האדום: השחקן דיוויד שווימר, רוס מהסדרה המיתולוגית "חברים", מככב בקמפיין חדש של מותג האופנה האמריקני Quince, שמחזירה לחיים את אחד מפריטי הלבוש המפורסמים ביותר בתולדות הטלוויזיה.
הפרסומת, שנקראת בפשטות "הסוודר האדום", עוקבת אחרי שווימר כשהוא יוצא למרדף נואש ברחובות ניו יורק בניסיון להשיג את "סוודר החלומות" שלו, אותו הוא רואה על עוברי אורח שונים. בדיוק כשהוא מצליח לשים את ידיו על הסוודר הנחשק, ניגש אליו גבר אחר, טוען שזהו סוודר החלומות שלו - ושווימר נאלץ לפתוח בריצה מחודשת. הסרטון נחתם במשפט שמסכם הכול: "הכול התחיל מסוודר".
עבור מעריצי "חברים", מדובר בהרמה להנחתה. בעונה השמינית של הסדרה, בפרק המפורסם "The One with the Red Sweater", החבורה מנסה לפענח מי האבא של התינוקת של רייצ'ל בעזרת סוודר אדום שנשכח בדירתה. אחרי שכולם חושדים שמדובר בעוזר הצעיר שלה, טאג, רוס נכנס לדירה, מזהה את הסוודר האדום ואומר את המשפט האייקוני: "היי, הסוודר שלי!" – רגע שחשף כי הוא אבי התינוקת.
שווימר עצמו אמר למגזין Adweek כי "כש-Quince פנו אליי עם הרעיון הזה, חשבתי שזה ממש מצחיק – אחרי הכל, לסוודר אדום ולי יש היסטוריה ארוכה. הפעם אני רודף אחרי הסוודר, ואיכשהו לכולם כבר יש אחד. אפילו לכלב. מה שאהבתי ברעיון זה שהוא לא רציני מדי. יש שם בדיחה למי שמזהה את הרפרנס, אבל לא חייבים להכיר אותו כדי ליהנות מהסרטון".
לפי דיווח במגזין Variety, שווימר לא הסתפק רק במשחק והיה שותף פעיל בפיתוח הקמפיין, החל משלב כתיבת התסריט ועד לעריכה הסופית.
עבור מותג האופנה Quince, שמזוהה בעיקר עם פריטי בייסיק איכותיים במחירים נגישים, מדובר בצעד היסטורי: זוהי הפעם הראשונה שהחברה מגייסת סלבריטאי לקמפיין טלוויזיה, כחלק ממהלך השיווק הגדול ביותר שלה לקראת עונת החגים. המטרה היא לקדם צבע אדום חדש לסוודר הקשמיר המונגולי הפופולרי של המותג, שנמכר ב-50 דולר. מדובר בקמפיין הגדול ביותר של המותג מאז הקמתו וגיוס כוכב כמו שווימר התאפשר לאחר ש-Quince חצתה רף מכירות שנתי של 2 מיליארד דולר, וגייסה לאחרונה 500 מיליון דולר לפי שווי של 10.1 מיליארד דולר.
על פי דיווח ב-MediaPost, הקמפיין יעלה בשלוש מדינות במקביל (ארצות הברית, קנדה ובריטניה) וישלב פרסומות בטלוויזיה, יוטיוב ורשתות חברתיות.