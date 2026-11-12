הפרסומת, שנקראת בפשטות "הסוודר האדום", עוקבת אחרי שווימר כשהוא יוצא למרדף נואש ברחובות ניו יורק בניסיון להשיג את "סוודר החלומות" שלו, אותו הוא רואה על עוברי אורח שונים. בדיוק כשהוא מצליח לשים את ידיו על הסוודר הנחשק, ניגש אליו גבר אחר, טוען שזהו סוודר החלומות שלו - ושווימר נאלץ לפתוח בריצה מחודשת. הסרטון נחתם במשפט שמסכם הכול: "הכול התחיל מסוודר".

הפרסומת, שנקראת בפשטות "הסוודר האדום", עוקבת אחרי שווימר כשהוא יוצא למרדף נואש ברחובות ניו יורק בניסיון להשיג את "סוודר החלומות" שלו, אותו הוא רואה על עוברי אורח שונים. בדיוק כשהוא מצליח לשים את ידיו על הסוודר הנחשק, ניגש אליו גבר אחר, טוען שזהו סוודר החלומות שלו - ושווימר נאלץ לפתוח בריצה מחודשת. הסרטון נחתם במשפט שמסכם הכול: "הכול התחיל מסוודר".

הפרסומת, שנקראת בפשטות "הסוודר האדום", עוקבת אחרי שווימר כשהוא יוצא למרדף נואש ברחובות ניו יורק בניסיון להשיג את "סוודר החלומות" שלו, אותו הוא רואה על עוברי אורח שונים. בדיוק כשהוא מצליח לשים את ידיו על הסוודר הנחשק, ניגש אליו גבר אחר, טוען שזהו סוודר החלומות שלו - ושווימר נאלץ לפתוח בריצה מחודשת. הסרטון נחתם במשפט שמסכם הכול: "הכול התחיל מסוודר".

עבור מעריצי "חברים", מדובר בהרמה להנחתה. בעונה השמינית של הסדרה, בפרק המפורסם "The One with the Red Sweater", החבורה מנסה לפענח מי האבא של התינוקת של רייצ'ל בעזרת סוודר אדום שנשכח בדירתה. אחרי שכולם חושדים שמדובר בעוזר הצעיר שלה, טאג, רוס נכנס לדירה, מזהה את הסוודר האדום ואומר את המשפט האייקוני: "היי, הסוודר שלי!" – רגע שחשף כי הוא אבי התינוקת.

עבור מעריצי "חברים", מדובר בהרמה להנחתה. בעונה השמינית של הסדרה, בפרק המפורסם "The One with the Red Sweater", החבורה מנסה לפענח מי האבא של התינוקת של רייצ'ל בעזרת סוודר אדום שנשכח בדירתה. אחרי שכולם חושדים שמדובר בעוזר הצעיר שלה, טאג, רוס נכנס לדירה, מזהה את הסוודר האדום ואומר את המשפט האייקוני: "היי, הסוודר שלי!" – רגע שחשף כי הוא אבי התינוקת.

עבור מעריצי "חברים", מדובר בהרמה להנחתה. בעונה השמינית של הסדרה, בפרק המפורסם "The One with the Red Sweater", החבורה מנסה לפענח מי האבא של התינוקת של רייצ'ל בעזרת סוודר אדום שנשכח בדירתה. אחרי שכולם חושדים שמדובר בעוזר הצעיר שלה, טאג, רוס נכנס לדירה, מזהה את הסוודר האדום ואומר את המשפט האייקוני: "היי, הסוודר שלי!" – רגע שחשף כי הוא אבי התינוקת.