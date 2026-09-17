חמישה שבועות בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-26 תתכנס ביום רביעי בשבוע הקרוב, מיד אחרי יום הכיפורים ועוד לפני חג הסוכות ועדת הכספים של הכנסת כדי לאשר את העברת כ-15 מיליארד השקלים שאושרו בממשלה ו"תקועים" בכנסת מה-2 באוגוסט. כמו כן תתבקש ועדת הכספים לאשר שורת העברות כספים נוספות.
מבקשת משרד האוצר עולה כי ההעברה למערכת הביטחון לצורך מימון עלויות המתיחות הביטחונית ומימון עשרות אלפי חיילי המילואים יועבר סכום של 14.748 מיליארד שקל. כ-11 וחצי מיליארד שקלים הועברו לאישור הכנסת כבר לפני חודש וחצי ולאלה נוספו אתמול עוד יותר מ-3 מיליארד שקלים.
לפי שעה לא הושגה הסכמה באשר לתוספת הנוספת שדורש צה"ל בהיקף של יותר מ-25 מיליארד שקלים בשל אי הסכמה על המקורות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד.
עוד תתבקש הוועדה לאשר בשבוע הקרוב את העברות הכספים האלה: למשרד לביטחון לאומי - 72 מיליון שקל, עבור מטה המשרד, הרשות לביטחון קהילתי וטייסת כיבוי. לתקציב הרווחה - מתוך הרזרבה הכללית של תקציב המדינה - 6 מיליון שקלים של כספים קןאליציוניים, עבור נוער בסיכון, המוגדר בבקשה לוועדה כ"מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה". למשרד ירושלים ומסורת, שבתוך משרד ראש הממשלה - 46 מיליון שקל, למימון התשתיות באתר הדלקת מדורת ל"ג בעומר במירון ולמימון הילולת מירון. למשרד השיכון, מתוך תקציב שירות בתי הסוהר - 4 מיליון שקל מהתקציב הנוכחי ועוד 36 מיליון שקל הרשאה להתחייב, 40 מיליון שקל בסך הכל.
עוד העברות: למיגון בנייה רוויה ותיקה בגבול הצפון, בטווח של 0 עד 9 ק"מ מגבול לבנון. לביטוח הלאומי - 164 מיליון שקל, לצורך תשלום קצבאות כולל מענקי שיבה למפונים מהמלחמה. למרכז למיפוי ישראל - 25 מיליון שקל עכשיו ועוד 22 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, לחמישה תקני כוח אדם למיפוי ורישום שטחי C ומזרח ירושלים.
ובנוסף תתבקש ועדת הכספים לאשר פניות של משרד האוצר שכבר הונחו בפני הוועדה ולא התקיימה הצבעה בעניינם בשל נעילת ישיבת הוועדה: למשרד האוצר - 800 מיליון שקל, מתוכם 630 מיליון שקל לאיזון קרן הפיצויים. למתפ"ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) במסגרת המנהל האזרחי - 38.6 מיליון שקל.