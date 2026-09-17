חמישה שבועות בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-26 תתכנס ביום רביעי בשבוע הקרוב, מיד אחרי יום הכיפורים ועוד לפני חג הסוכות ועדת הכספים של הכנסת כדי לאשר את העברת כ-15 מיליארד השקלים שאושרו בממשלה ו"תקועים" בכנסת מה-2 באוגוסט. כמו כן תתבקש ועדת הכספים לאשר שורת העברות כספים נוספות.