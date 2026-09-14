גורמים כלכליים מתחו ביקורת על התוכנית שמעודדת פגיעה בחיסכון לטווח ארוך ובמיוחד נגד עיתוי פרסומה, בתקופה רגישה במהלך מערכת הבחירות, מועד שמעלה חשש כי מדובר בתעמולת בחירות שמכוונת למצביעים צעירים. עם זאת, מדובר בתוכנית כלכלית עקרונית, אם כי שנויה במחלוקת, שנשקלת ברצינות בקרב אנשי המועצה הלאומית לכלכלה, וסביר שתועלה לדיון לאחר הבחירות, ללא קשר לזהות המפלגות שירכיבו את הקואליציה.

גורמים כלכליים מתחו ביקורת על התוכנית שמעודדת פגיעה בחיסכון לטווח ארוך ובמיוחד נגד עיתוי פרסומה, בתקופה רגישה במהלך מערכת הבחירות, מועד שמעלה חשש כי מדובר בתעמולת בחירות שמכוונת למצביעים צעירים. עם זאת, מדובר בתוכנית כלכלית עקרונית, אם כי שנויה במחלוקת, שנשקלת ברצינות בקרב אנשי המועצה הלאומית לכלכלה, וסביר שתועלה לדיון לאחר הבחירות, ללא קשר לזהות המפלגות שירכיבו את הקואליציה.

גורמים כלכליים מתחו ביקורת על התוכנית שמעודדת פגיעה בחיסכון לטווח ארוך ובמיוחד נגד עיתוי פרסומה, בתקופה רגישה במהלך מערכת הבחירות, מועד שמעלה חשש כי מדובר בתעמולת בחירות שמכוונת למצביעים צעירים. עם זאת, מדובר בתוכנית כלכלית עקרונית, אם כי שנויה במחלוקת, שנשקלת ברצינות בקרב אנשי המועצה הלאומית לכלכלה, וסביר שתועלה לדיון לאחר הבחירות, ללא קשר לזהות המפלגות שירכיבו את הקואליציה.

התוכנית שפרסמה היום (שני) המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, בראשות פרופ' אבי שמחון, מציעה לבטל את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה עד גיל 40, תוך שמירה על הפרשות המעסיק במלואן. לפי ההצעה יוסיף העובד להיות מבוטח, אך ההפרשה לא תנוכה כלל משכרו עד אותו גיל, ומגיל 40 תחול חובת ההפרשה במלואה כנהוג כיום.

התוכנית שפרסמה היום (שני) המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, בראשות פרופ' אבי שמחון, מציעה לבטל את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה עד גיל 40, תוך שמירה על הפרשות המעסיק במלואן. לפי ההצעה יוסיף העובד להיות מבוטח, אך ההפרשה לא תנוכה כלל משכרו עד אותו גיל, ומגיל 40 תחול חובת ההפרשה במלואה כנהוג כיום.

התוכנית שפרסמה היום (שני) המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, בראשות פרופ' אבי שמחון, מציעה לבטל את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה עד גיל 40, תוך שמירה על הפרשות המעסיק במלואן. לפי ההצעה יוסיף העובד להיות מבוטח, אך ההפרשה לא תנוכה כלל משכרו עד אותו גיל, ומגיל 40 תחול חובת ההפרשה במלואה כנהוג כיום.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני משנת 2008 חייב לראשונה כל מעסיק ועובד בישראל להפריש לקרן פנסיה, בשיעור אחיד לכלל העובדים וללא הבחנה בין שלבי מחזור החיים. ממצאי המחקר מלמדים למעשה שהקצבה הצפויה בגיל הפרישה גבוהה מההכנסה החודשית נטו של העובד לאורך מרבית שנות עבודתו, ושמרבית העובדים צפויים להגיע לפרישה עם הכנסה פנסיונית הדומה לשכרם ערב הפרישה ואף גבוהה ממנו. הדבר בולט במיוחד בחמישוני השכר הנמוכים, שבהם משקלה של קצבת אזרח ותיק בהכנסה הפנסיונית גדול יותר. זאת בעוד ההוצאות הגדולות של הקמת משפחה, גידול ילדים ותשלומי משכנתא מתרכזות דווקא בשנות העבודה הראשונות, שבהן ההכנסה עדיין רחוקה משיאה.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני משנת 2008 חייב לראשונה כל מעסיק ועובד בישראל להפריש לקרן פנסיה, בשיעור אחיד לכלל העובדים וללא הבחנה בין שלבי מחזור החיים. ממצאי המחקר מלמדים למעשה שהקצבה הצפויה בגיל הפרישה גבוהה מההכנסה החודשית נטו של העובד לאורך מרבית שנות עבודתו, ושמרבית העובדים צפויים להגיע לפרישה עם הכנסה פנסיונית הדומה לשכרם ערב הפרישה ואף גבוהה ממנו. הדבר בולט במיוחד בחמישוני השכר הנמוכים, שבהם משקלה של קצבת אזרח ותיק בהכנסה הפנסיונית גדול יותר. זאת בעוד ההוצאות הגדולות של הקמת משפחה, גידול ילדים ותשלומי משכנתא מתרכזות דווקא בשנות העבודה הראשונות, שבהן ההכנסה עדיין רחוקה משיאה.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני משנת 2008 חייב לראשונה כל מעסיק ועובד בישראל להפריש לקרן פנסיה, בשיעור אחיד לכלל העובדים וללא הבחנה בין שלבי מחזור החיים. ממצאי המחקר מלמדים למעשה שהקצבה הצפויה בגיל הפרישה גבוהה מההכנסה החודשית נטו של העובד לאורך מרבית שנות עבודתו, ושמרבית העובדים צפויים להגיע לפרישה עם הכנסה פנסיונית הדומה לשכרם ערב הפרישה ואף גבוהה ממנו. הדבר בולט במיוחד בחמישוני השכר הנמוכים, שבהם משקלה של קצבת אזרח ותיק בהכנסה הפנסיונית גדול יותר. זאת בעוד ההוצאות הגדולות של הקמת משפחה, גידול ילדים ותשלומי משכנתא מתרכזות דווקא בשנות העבודה הראשונות, שבהן ההכנסה עדיין רחוקה משיאה.