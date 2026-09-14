חודש וחצי לפני הבחירות נזכרה המועצה הלאומית לכלכלה להודיע על הצעה לרפורמה חדשה ומהפכנית בפנסיית החובה, המבטלת במפתיע את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה עד גיל 40, מצב שיגדיל את הנטו של האוכלוסייה העובדת הצעירה ב-6%.
גורמים כלכליים מתחו ביקורת על התוכנית שמעודדת פגיעה בחיסכון לטווח ארוך ובמיוחד נגד עיתוי פרסומה, בתקופה רגישה במהלך מערכת הבחירות, מועד שמעלה חשש כי מדובר בתעמולת בחירות שמכוונת למצביעים צעירים. עם זאת, מדובר בתוכנית כלכלית עקרונית, אם כי שנויה במחלוקת, שנשקלת ברצינות בקרב אנשי המועצה הלאומית לכלכלה, וסביר שתועלה לדיון לאחר הבחירות, ללא קשר לזהות המפלגות שירכיבו את הקואליציה.
התוכנית שפרסמה היום (שני) המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, בראשות פרופ' אבי שמחון, מציעה לבטל את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה עד גיל 40, תוך שמירה על הפרשות המעסיק במלואן. לפי ההצעה יוסיף העובד להיות מבוטח, אך ההפרשה לא תנוכה כלל משכרו עד אותו גיל, ומגיל 40 תחול חובת ההפרשה במלואה כנהוג כיום.
ההצעה מתבססת על מחקר שנערך על ידי פרופ' שמחון עצמו ואברהם זופניק מהמועצה הלאומית לכלכלה, שבחן את התפתחות ההכנסה של פרט מייצג לאורך מחזור החיים, משנות העבודה הראשונות ועד הקצבה בגיל הפרישה. המחקר מתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל סימולציות אקטואריות של החיסכון הפנסיוני ושל הקצבה הצפויה, בפילוח לפי מגדר ולפי חמישוני שכר.
צו ההרחבה לביטוח פנסיוני משנת 2008 חייב לראשונה כל מעסיק ועובד בישראל להפריש לקרן פנסיה, בשיעור אחיד לכלל העובדים וללא הבחנה בין שלבי מחזור החיים. ממצאי המחקר מלמדים למעשה שהקצבה הצפויה בגיל הפרישה גבוהה מההכנסה החודשית נטו של העובד לאורך מרבית שנות עבודתו, ושמרבית העובדים צפויים להגיע לפרישה עם הכנסה פנסיונית הדומה לשכרם ערב הפרישה ואף גבוהה ממנו. הדבר בולט במיוחד בחמישוני השכר הנמוכים, שבהם משקלה של קצבת אזרח ותיק בהכנסה הפנסיונית גדול יותר. זאת בעוד ההוצאות הגדולות של הקמת משפחה, גידול ילדים ותשלומי משכנתא מתרכזות דווקא בשנות העבודה הראשונות, שבהן ההכנסה עדיין רחוקה משיאה.
במועצה מדגישים כי הממצאים מצביעים על כך שמבנה ההפרשות הקיים יוצר ביטחון גבוה בגיל הפרישה, אך במחיר של פגיעה ברווחת העובד בשנות העבודה הראשונות, שבהן הצרכים גדולים ביותר. ביטול הפרשת העובד עד גיל 40 ישפר את רמת החיים באותן שנים ויותיר את יחס התחלופה ברמה נאותה, ומוצע כי יהיה ברירת המחדל בלבד, כך שתישמר לעובד הזכות להפריש מרצונו גם לפני כן. עם זאת, המומחים מזהירים כי צעירים רבים יעדיפו להגדיל את הנטו בהווה מבלי לקחת בחשבון את הפגיעה המשמעותית בפנסיה שלהם כעבור עשרות שנים. צעד שיכולות להיות לו תוצאות כלכליות לא פשוטות על דורות שלמים של עובדים.
יצוין שלאחרונה יזם פרופ' שמחון תוכנית נוספת שאמורה הייתה לסייע בעיקר לזוגות צעירים שנטלו משכנתאות שההחזרים עליהן גדלו מאוד בשל הריבית הגבוהה של בנק ישראל. בנק ישראל ובכירים במשק התנגדו בתקיפות לתוכנית ובסופו של דבר ביום שאמורה הייתה להגיע לאישור הממשלה הנושא ירד מסדר היום ולא חזר יותר לאישור הממשלה.