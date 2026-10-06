בזק עשויה להציע בקרוב לצרכנים, לראשונה, חבילות משולבות של טלפוניה, אינטרנט ושידורי הטלוויזיה של יס. צוות משותף של משרד התקשורת, משרד האוצר ורשות התחרות, שבחן מחדש בשנה שעברה את חובת ההפרדה בין בזק לבין חברת הבת שלה יס, מסר היום (שלישי) כי חוות הדעת שלו נמצאת בשלבי סיום. עם סיומה ייערך שימוע ציבורי, שלפי הערכות בבזק יתקיים כבר בשבוע הבא, חרף הבחירות הקרובות.

חוות דעת התומכת בביטול ההפרדה המבנית בין בזק ליס תאפשר לשתיים להתמזג ולהציע חבילות משולבות לציבור, ולהתחרות בהוט, בסלקום ובפרטנר. כיום נדרשים לקוחות בזק לעשות מינוי נפרד ביס, בתקווה שחבילה משולבת תוזיל את עלות השירותים. גם אם המיזוג יאושר, הוא יהיה כפוף למגבלות, בין היתר סביב ההפרדה בין הפעילות התשתיתית לפעילות הקמעונאית.

בניין בזק ( צילום: עמית שאבי )

המגבלות הרגולטוריות שהוטלו עד היום על בזק, ומנעו את המיזוג, נבעו מכך שבזק היא מונופול ענק, והרגולטור לא רצה להגדיל עוד את כוחה כדי לשמור על התחרות.

גם אם השימוע אכן יתקיים בשבוע הבא, יידרש זמן לתגובות הציבור, וספק אם ימים ספורים לפני הבחירות תתקבל החלטה סופית על ביטול הרגולציה ועל מתן אפשרות למיזוג בין השתיים. אם כך יהיה, ההחלטה תגיע לפתחו של שר חדש, והוא עלול שלא לקבל אותה, למרות חוות הדעת המקצועית.