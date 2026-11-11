שורה של תוכניות בנייה והתחדשות עירונית מקודמות ברחבי הארץ, בהיקף כולל של כ-9,400 יחידות דיור. בין ההחלטות שהתקבלו השבוע: קידום תוכניות בגבעתיים, אישור שני מתחמי פינוי-בינוי ברמת גן והתחדשות עירונית באילת.

גבעתיים ור"ג: אלפי דירות בהתחדשות עירונית

עיריית גבעתיים מקדמת שלוש תוכניות להתחדשות עירונית בהיקף של כ-2,500 דירות, שתיים מהן לאורך רחוב כצנלסון, בסמוך לתוואי המטרו המתוכנן ולתחנת המלבן. התוכנית הגדולה, כצנלסון מרכז, משתרעת על כ-56 דונם, מכיכר נח ועד גן הזיכרון וקן בורוכוב. היא כוללת הריסת כ-470 דירות והקמת כ-1,300 דירות חדשות, לצד כ-10,000 מ"ר למסחר ותעסוקה וכ-11 דונם למוסדות ציבור.

פרויקט נגה של קבוצת אשלי לירן בגבעתיים, תכנון כנען שנהב אדריכלים ( הדמיה: SNAPSHOT )

התוכנית השנייה כוללת הריסת כ-230 דירות והקמת כ-600 דירות, לצד כ-20 אלף מ"ר למסחר ותעסוקה והרחבת גן הזיכרון בכ-5 דונם. התוכנית, ביוזמת קבוצת אשלי לירן, טרם הומלצה להעברה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, אך הוועדה המקומית אישרה את המשך קידומה.

התוכנית השלישית, בשכונת הרצוג, כוללת מאות דירות חדשות ב-10 מתחמים, לצד הרחבת בית הספר לאה גולדברג והקצאת שטח לבית ספר נוסף. בעירייה קבעו כי הוצאת היתרי הבנייה בפרויקטים החדשים לאורך ציר המטרו בכצנלסון תותנה בתחילת הפעלת הקו.

ברמת גן אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב שתי תוכניות להתחדשות עירונית, הכוללות הריסת 144 דירות והקמת 480 דירות חדשות. בשכונת רמת השקמה אושרה תוכנית ברחוב שלם 20–30, הכוללת הריסת 103 דירות והקמת 350 דירות במגדל בן עד 38 קומות. התוכנית, שמקדמות העירייה ואקרו התחדשות עירונית, כוללת גם כ-1,750 מ"ר למסחר וכ-6.4 דונם למבני ציבור. היא משלימה רצף תוכניות להתחדשות עירונית לאורך רחוב שלם.

בשכונת הגפן אושרה תוכנית במתחם הרחובות אבא הלל 76–78 וחרות 9–11, הכוללת הריסת 41 דירות והקמת מגדל בן עד 36 קומות עם 130 דירות, חזית מסחרית וכיכר עירונית בשטח של כ-670 מ"ר. התוכנית מקודמת על ידי יורובילדינג ומטרופוליס.

אילת ודימונה: אלפי דירות ומלון

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום החליטה להפקיד תוכנית להתחדשות עירונית במתחם קדש בשכונת הערבה באילת. התוכנית, המשתרעת על כ-27 דונם, כוללת הריסת 162 דירות והקמת 487 דירות חדשות, תוספת של 325 דירות. הבינוי יכלול בניינים בני 5–9 קומות ושני מגדלים בני 25 ו-29 קומות, לצד שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

התוכנית, שמקדמות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועיריית אילת, היא החמישית המקודמת בעיר בשנה האחרונה והשנייה בשכונת הערבה. במסגרת התכנון ניתן דגש למיגון המבנים ולהתאמת הבנייה לנוף ולהיבטים האקלימיים של העיר.

בדימונה אושרה תוכנית של משרד הבינוי והשיכון להקמת רובע הנרקיסים, הכולל כ-1,060 דירות, מלון בן 250 חדרים, מוסדות ציבור ושטחי מסחר. הרובע ישלב בנייה צמודת קרקע ובנייה רוויה, שבילי אופניים ומסלולי הליכה, תוך שמירה על שמורת הנרקיסים הסמוכה.

בת ים ואשדוד: דירות ליד הרכבת הקלה

הוועדה המחוזית תל אביב אישרה למתן תוקף את תוכנית ההתחדשות העירונית במתחם חלמית בצפון-מזרח בת ים. התוכנית משתרעת על כ-80 דונם וכוללת הריסת 480 דירות והקמת כ-1,880 דירות חדשות במגדלים בני עד 42 קומות ובבניינים בני עד עשר קומות.

מתוך הדירות, כ-660 יהיו קטנות. בנוסף יוקמו כ-17,300 מ"ר למסחר ותעסוקה, מבני ציבור וכיכר עירונית. המתחם ממוקם כ-450 מטר מתחנת המחרוזת של הקו האדום, ובסמוך לתחנת המטרו העתידית וולפסון. בהתאם לכך נקבע תקן חניה מופחת של עד 0.7 חניות לדירה.

באשדוד אישרה הוועדה המחוזית דרום תוכנית להתחדשות עירונית במתחם גאפונוב ברובע ה'. התוכנית, המשתרעת על כ-36 דונם, כוללת הריסת 168 דירות והקמת 700 דירות בתשעה בניינים בני 10–31 קומות. בנוסף יוקמו כ-1,900 מ"ר למסחר, כ-3,300 מ"ר לתעסוקה, כ-14 דונם למבני ציבור וכ-3.6 דונם לשטחים פתוחים. התוכנית הוגשה על ידי העירייה וחברת איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות.

עכו: 2,322 דירות על חוף הים ופינוי בית החולים מזור

הוועדה המחוזית צפון המליצה על הפקדה בתנאים של תוכנית להקמת שכונה חדשה בחוף הצפוני של עכו, הכוללת כ-2,322 דירות בשטח של כ-564 דונם. התוכנית כוללת בניינים בני עד 25 קומות, שטחי מסחר, תעסוקה ומלונאות ופארק חופי בשטח של כ-90 דונם, לצד טיילת חדשה.