ההסתדרות, ועד העובדים והנהלת מקורות חתמו אמש (ב') על הסכם קיבוצי חדש, הכולל תוספות שכר ותנאים נוספים, ועלותו לחברה תהיה 62 מיליון שקל בשנה. ההסכם, שתוקפו חמש שנים (מ-1 בינואר 2026 עד 31 בדצמבר 2030) כולל תוספות שכר בהיקף מצטבר של כ-20% לאורך תקופת ההסכם, מענק חתימה בגובה 13 אלף שקל (שישולמו בשתי פעימות) והגדלת השכר המוכר לפנסיה. 65% מהעובדים יקבלו בכל שנה מענקי מצוינות, בהיקף של רבע מהשכר החודשי ועד שתי משכורות נוספות.

עובדי השטח של מקורות יזכו לתוספות שכר ייעודיות, והשכר ההתחלתי לאקדמאים, כמו מהנדסים, יהיה גבוה יותר, כדי להתמודד עם הצעות השכר מהשוק הפרטי. מדובר על עלייה של 15%-30% בשכר ההתחלתי למהנדסים ובעלי מקצועות טכנולוגיים.

מתקן סינון אשכול של מקורות ( צילום: חברת מקורות )

חידוש נוסף הוא האפשרות לקידום בכל החטיבות והתפקידים בחברה, מבלי להיות כבול למסלולי קידום קשיחים. כך, למשל, גם עובדים מחטיבת התפעול והאחזקה יכולים להשתתף במכרזים פנימיים בחטיבת ההנדסה והטכנולוגיה.

החברה תקצה 3.5% מתקציבה להעלאות השכר על פי ההסכם החדש, כשתוספת העלות לחברה, כ-62 מיליון שקל, תמומן מכספי תעריף המים. ייתכן כי הדבר יגרום לעלייה בתעריף המים לצרכן. ההסכם ייכנס לתוקף לאחר אישור הממונה על השכר באוצר, אפי מלכין, שכבר נתן לו אישור עקרוני.

השכר הממוצע במקורות כיום הוא 27,076 שקל, ועלות השכר - 32,702 שקל. מדובר בשכר הגבוה בהרבה מהממוצע במשק (כ-14.5 אלף שקל, נכון לאוגוסט), אך הוא נמצא במרכז הטבלה ביחס לחברות ממשלתיות. על הממוצע הכללי של מקורות משפיעים 13 עובדים בכירים, עם שכר ממוצע של 69 אלף שקל, בעוד יתר העובדים, 1,961 במספר, מרוויחים 18 אלף שקל ברוטו בממוצע.

לשם השוואה, השכר הממוצע בחברת החשמל הוא כ-30 אלף שקל, וברכבת כ-21 אלף שקל. שיאניות השכר הן חברת נמל אשדוד, הנמל הממשלתי האחרון (29 אלף בממוצע), רפאל (כ-35 אלף שקל) וחברת נמלי ישראל, המעסיקה את הנתבים בנמלים, הנהנים ממשכורת גבוהה במיוחד, המגיעה ל-39 אלף שקל.

יצוין כי מקורות היא חברה קטנה יחסית במונחי חברות תשתיות בישראל, עם כ-2,000 עובדים. לחברת החשמל כ-11 אלף עובדים, לרכבת ישראל כ-5,000 עובדים וברפאל, משיאניות השכר, כעשרת אלפים עובדים.