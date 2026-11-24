נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתכונן להעלות מכסים על סין ועל עשרות מדינות נוספות. המהלך מתוכנן שלושה שבועות בלבד אחרי שהרפובליקנים איבדו את הרוב בקונגרס בבחירות שבהן יוקר המחיה היווה חלק מרכזי בשיח הציבורי. נציג הסחר של ארצות הברית, ג'יימיסון גריר, עשוי להכריז כבר השבוע על תוצאות חקירה שנמשכה חודשים בנושא סובסידיות תעשייתיות זרות, כאשר סין צפויה להתמודד עם חלק מהמכסים הגבוהים ביותר. כך דיווח היום וול סטריט ג'ורנל.

טראמפ מבקש לשקם חלק גדול ממשטר המכסים המקורי שלו, אחרי שבית המשפט העליון ביטל בפברואר את ההיטלים שהטיל. כזכור, במרץ פתח גריר בחקירות נגד 16 כלכלות, על רקע חשש שסובסידיות ממשלתיות מעניקות ליצרנים זרים יתרון לא הוגן על פני חברות אמריקאיות.

טראמפ מציג את תוכנית המכסים בתחילת הקדנציה ( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

יבוא מהאיחוד האירופי, מיפן ומדרום קוריאה, שכיום מוטל עליו מכס של בין 10% ל-12.5%, עשוי לעמוד בפני שיעור של עד 15%, בהתאם להסכמי סחר שסוכמו עם טראמפ בשנה שעברה. סין עשויה לעמוד בפני העלאה חדה יותר. בלומברג דיווח באוגוסט שוושינגטון שוקלת מכס נוסף של 7.5%, שיעלה את השיעור ל-20% מהשיעור הנוכחי, 12.5%. השיעור הסופי עדיין אינו ברור.

סקר של סוכנות הידיעות AP מצא שכשני שלישים ממצביעי הבחירות האמצעיות סברו שמכסי טראמפ פגעו בכלכלה הלאומית. "המכסים הפכו הכול ליקר מדי", כתב הסנאטור הרפובליקני מטקסס, טד קרוז, למחרת הבחירות. אבל גריר אמר ל-CNBC ב-11 בנובמבר שהישגי הדמוקרטים לא שינו את גירעון הסחר של ארצות הברית, בהיקף טריליון דולר, וגם לא את עודף הסחר של סין, בהיקף טריליון דולר.

אם וושינגטון תממש את התוספת של 7.5% שעליה דיווח בלומברג, שיעור המכס הכללי על סין יגיע ל-20%, גבוה במידה ניכרת מרף של 15%. אבל סוחרים בפולימרקט מעניקים הסתברות של 77% לכך שהשיעור יישאר בסוף השנה בין 5% ל-15%, בהיקף מסחר של כמעט 17 אלף דולר. החוזה מחבר מכסים רחבים יחד, אך אינו כולל היטלים על מוצרים ספציפיים.

העיתוי עשוי להסביר את הפער. החוזה סופר רק מכסים שנכנסו לתוקף עד 31 בדצמבר, ולא מכסים שהוכרז עליהם בלבד. כשוושינגטון הטילה ביולי את המכסים חלפו שבעה שבועות בין ההצעה ליישום. אם ההכרזה השבוע היא הצעה, לוח זמנים דומה ידחה את היישום לאמצע ינואר. גם הדיפלומטיה עשויה לפעול לטובת דחייה. טראמפ נפגש בשבוע שעבר בשנזן עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, והפוגת הסחר בין שתי המדינות נמשכת עד 10 בינואר.