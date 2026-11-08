משרד הכלכלה יוצא שוב בהליך פיקוח מחירים על גבינה צהובה מייבוא: המשרד הכריז על הקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא 5,900 טונות גבינה צהובה קשה וחצי קשה ל-2027 באמצעות מכרז תחרותי.

במסגרת ההליך, כ-4,070 טונות יוקצו ליבואנים שיתחייבו למחיר הנמוך ביותר לצרכן הסופי, הן במעדניות והן על המדף, והיתרה תוקצה כמכסת בונוס.

במסגרת ההליך, כ-4,070 טונות יוקצו ליבואנים שיתחייבו למחיר הנמוך ביותר לצרכן הסופי. גבינה צהובה ( צילום: מירב קריסטל )





אושר עד מכרה ק"ג ב-30 שקל

ההליכים התחרותיים שמשרד הכלכלה ערך בשנים האחרונות הובילו למחירים לצרכן שנעו בין 2.90 ל-3.40 שקלים ל-100 גרם גבינה צהובה מיובאת במעדניות ובין 3 ל-3.50 שקלים ל-100 גרם גבינה ארוזה על המדף - הנמוכים בעשרות אחוזים ממחירי גבינות עמק ונעם. גבינת עמק של תנובה (שהיא גבינה בסגנון אדם) היא הנמכרת ביותר בישראל.

אושר עד היתה הזוכה המרכזי בשנה שעברה ומכרה אריזות של ק"ג גבינה צהובה פרוסה ב-30 שקל. זוכה גדול נוסף היה גולדפרוסט שמוכר במספר רשתות שיווק. הגבינה יובאה מפולין.

יחד עם זאת, לעיתים הגבינות אזלו מוקדם והמלאי לא חודש משום שיבואנים בחרו לייבא במסגרת המכרז גבינות יקרות יותר. היו שנים בהן הגבינה המוזלת הוחבאה.

נתח השוק של גבינת עמק אמנם נשחק בגלל המכרזים האלה ובשל מעבר של צרכנים לגבינות יקרות יותר, אך היא עדיין שליטת הקטגוריה באופן מובהק. מחיריה לא ירדו. לעיתים צרכנים פשוט המשיכו לבחור במותג המוכר למרות מחירו הגבוה יותר, בשל הרגל או העדפת טעם.

גבינת עמק במעדנייה היא מוצר שמחירו מפוקח על-ידי המדינה ועדיין יקר יותר מגבינת הייבוא בזכות פיקוח של המדינה על מחיריה במסגרת ההליך התחרותי במסגרתו על היבואנים להציע מחיר נמוך מ-4 שקלים ל-100 גרם ועדיף קרוב ל-3 שקלים כדי לקבל מכסה.

המשרד ערך בעבר מכרז דומה לייבוא בשר בקר טחון מצונן אך המכס על הפריט בוטל והמכרז בוטל עקב כך. המחירים לצרכן זינקו מאז מפחות מ-30 שקל לק"ג לכ-80-70 שקל לק"ג.

פטור ממכס לייבוא גם של גבינות יקרות

עבור גבינה צהובה מחירי המכרז נחשבים למחירים נמוכים במיוחד, לכן במסגרת ההליך הנוכחי, הגדילה ועדת המכסות את היקף מכסת הבונוס שהיא תוספת מכסה פטורה ממכס, שאינה כפופה להתחייבות למחיר מרבי לצרכן, ומוענקת לזוכים שיציעו את המחירים הנמוכים ביותר.

במכרז ל-2027 מכסת הבונוס בעצם הוגדלה בכ-31% לכ-1,830 טונות - היתרה מתוך 5,900 טונות סך הכול, לאחר קיזוז 4,070 הטונות המותנים במחיר מפוקח/מרבי.

​משרד הכלכלה לא מחשב את הבונוס כנתח מסך כלל המכסה אלא כתוספת של 45% מתוך הכמות המפוקחת שהיבואן זכה בה: על כל 100 טונות שספק זוכה בהם במכרז במחיר מפוקח לצרכן, משרד הכלכלה מעניק לו עוד 45 טונות כמכסת בונוס אותה הוא יכול למכור ביוקר. בשנה שעברה הוא קיבל 30 טונות כמכסת יוקר.

​במכרז 2026, היקף הבונוס עמד בתחילה כאמור על 30% בלבד ביחס לכמות המפוקחת. לקראת סוף השנה, המשרד הוציא הליך חדש לחנויות מכולת קטנות והגדיל בו את הבונוס ל-45% כדי לתמרץ אותן לגשת. כדי לא להפלות את היבואנים במכרז המקורי המשרד השווה רטרואקטיבית גם להם את הבונוס ל-45%.

לכן במכרז 2027 המשרד החליט לקבוע מראש את הבונוס על 45%. המכסה הנוספת מעניקה להם שולי רווח שמפצים על המחיר הנמוך במכסה המפוקחת.

במשרד טוענים כי המכסה המפוקחת היא כמות משמעותית שמספיקה כדי ללחוץ את מחירי השוק כלפי מטה ולספק חלופה מוזלת לצרכנים, מבלי לחשוש שהגדלת מכסת הבונוס תפגע בזמינות הגבינה המוזלת על המדף.