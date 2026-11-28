‏ מה עושים עם המינוס, כמה משלמים על הדירה, ואיזה חלום הגשימו בצל המלחמה? אנשים מרחבי הארץ ‏מספרים בגילוי לב על החיים עצמם, לפני ובצל המלחמה. והפעם: משפחת בצר, מבית לחם הגלילית.

בצילום: ניצן (40), יולי (38), נובה (11), פרי (13) והכלבה קייטי.







משפחת בצר - על הספה (צילום: אסי חיים)







הבית? בית קרקע קטן בנחלה של סבתא. לא משלמים שכר דירה.

בית לחם הגלילית? ניצן: "אני נולדתי כאן. זה המשק שבו התרוצצתי כשהייתי קטן. סבא וסבתא גרו בנהלל עם כל השבט שלהם וכשהתחיל להיות צפוף שם הם עברו לפה למשק משלהם. התפרנסו כל השנים מחקלאות במגוון של ענפים. קצת פרות, תרנגולות, ירקות. לאבא שלי יש משתלה ואני עבדתי איתו קצת כילד, אבל אף פעם לא דימיינתי את עצמי חוזר לעשייה הזו".

איך הכרתם? יולי: "אני נולדתי בקיבוץ בארי אבל את התיכון עשיתי בקיבוץ הגושרים. שנינו היינו בחיל האוויר בדרום והכרנו כשותפים לדירה בבאר שבע. נהיינו החברים הכי טובים מהיום הראשון ואחרי חודשיים הפכנו לזוג. נשארנו שם 10 שנים ואז עברנו לשנתיים בבסיס חצרים, שם נולדה נובה".

צילום: יולי וניצן בצר

חיל האוויר? ניצן: "הייתי טייס עד 2017 ומאז אני בהדרכה".

יולי: "אני הייתי קצינת מבצעים וקצינת הדרכה, ואחרי זה למדתי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע קיימות ופיתוח סביבתי. זו הייתה תוכנית על מלגה בתנאי שאחרי שאתה מסיים אתה עובד ארבע שנים ברשויות חלשות. אז הלכתי לעבוד בחורה, יישוב בדואי ליד באר שבע. למדתי שם מלא איך להתמודד עם הרשויות וזה נתן לי קצת אומץ כשהפכתי להיות בעלת עסק. הייתי צריכה את זה כי אנחנו נורא חנונים, ילדים טובים". ניצן: "חזרנו לבית לחם הגלילית לפני 9 שנים כדי להקים את העסק".

עסק? יולי: "היינו בחצרים, ניצן החליט להשתחרר, והיינו צריכים להחליט מה לעשות עם החיים שלנו. לא יכולנו להמשיך לגור בבסיס, למרות שזה היה גן עדן בהרבה מובנים. זה כמו קיבוץ קטן והומוגני, בועה". ניצן: "כשעברנו לפה ופרי ונובה ראו אנשים מבוגרים – הם לא הבינו מה זה. הם ראו תמיד הורים צעירים וילדים סביבם". יולי: "זה כמו שמדמיינים. כל הגברים בעבודה וחוזרים עם הסרבלים. כל נשות הטייסים מעבירות את הזמן יחד, וזו תקופה כיפית אבל היא נמשכה רק שנתיים, וכשהבנו שזהו, זה נגמר, החלטנו שאנחנו רוצים להקים יער מאכל".

יער מאכל? יולי: "ניסינו ליצור משמעות לאורח החיים שלנו". ניצן: "נחשפתי לזה דרך קורס שעשיתי. הרעיון הוא תכנון של שטח ומערכות שמתבססות על חיקוי עקרונות מהטבע. יער מאכל זה לקחת שטח ולעצב אותו על פי אותם דפוסים ומערכי גומלין שיש ביער. חיפשנו כל מיני מקומות לעשות את זה, הסתובבנו איזה שנתיים בצפון בחיפוש אחרי מקום, ופתאום נפל האסימון שאפשר לעשות את זה פה, בבית לחם הגלילית. זה מקום שאני קשור אליו וזה שטח לא מנוצל. עברנו לבית שהיה מושכר קודם לכן בשטח של סבתא. זה אירוע מורכב מבחינה משפחתית. בסוף רוב המשקים מתפוררים ונמכרים כי אין המשכיות, ואנחנו ראינו פה אופציה להמשיך את המשק, אבל חשוב לנו להגיע להבנה בין האחים והנכדים ושכל אחד יקבל מה שמגיע לו. היום אנחנו בונים פה בית".

בונים בית? יולי: "אנחנו בונים בית מהמפ, שזה סיבי צמח הקנאביס". ניצן: "אנחנו כל הזמן מחפשים לראות את כל האופציות ואם אתה מרחיב את נקודת המבט אתה מגלה פתאום שיש עוד אפשרויות. אנחנו רוצים שטביעת הרגל של החומרים שירכיבו את הבית תהיה נמוכה ורצינו לחיות בבית נוח ובשאיפה גם יותר בריא. זה בית מאוד מבודד ונושם. הלבנים מגיעות מצרפת, והחומרים יותר יקרים, אבל אני בונה את הבית בעצמי אז זה מתאזן. אני לומד תוך כדי".

יולי: "זו הדרך שלנו לחוות את החיים".

ניצן: "זה לא כזה רומנטי. זה כאב ראש, אבל כל פעם שאני בירידה, אני מסתכל על הפרויקט ואני אומר לעצמי 'זו חוויה'".

יולי: "זה לבנות בית במקביל לבניית עסק, והכול קורה פה בשטח".

לבנות עסק? יולי: "ההתחלה הייתה מקורס גינון אקולוגי, אז הצטרפו המשוגעים הראשונים. היום זה קורס של 17 מפגשים שרץ קבוע. ואז הוספנו עוד דברים. הקמנו מערכת אקולוגית עם מגוון למינים וזנים שאין להם איפה לגדול, בלי חומרי הדברה וריסוס, ושתלנו צמחים שנותנים גם בנפיט חזרה לקרקע". ניצן: "וגם מבחינה אנושית רצינו שזה יהיה מקום מפגש, מקום שאפשר להעביר בו תכנים".

יולי: "בפועל יש היום את הזרוע החקלאית. אנחנו מגדלים ירקות עונתיים ומוכרים בכל שישי ב'שוק יער' ואנשים מגיעים לפה לקנות. ויש לנו עגלת קפה יער באמצע השדה. מגיעים גם מהאזור, וגם המון מטיילים בשישי שבת. ויש לנו קמפוס עם קורסים כמו פרמקלצ'ר, הכשרה בחקלאות בת קיימא, מורי יוגה, ותוכנית פטריות ועוד המון דברים. אה וגם כל סופ"ש יש פה ריטריט".

מצב כלכלי? יולי: "אני פה במשרה מלאה וניצן פה ועוד יומיים בשבוע הוא מדריך טיסה. שומר שיהיה מישהו שכיר במשפחה, כי זה נורא קשה". ניצן: "יש צמיחה. לא נהיה עשירים מיער מאכל. אפשר לעשות דברים יותר רווחיים מהשטח אבל אנחנו מתפרנסים בכבוד". יולי: "אנחנו לא רואים בכסף משהו מזוהם וזה חייב להיות כלכלי אחרת אין לזה היתכנות. לא רצינו להקים עמותה, שזה מה שבדרך כלל עושים, רצינו להקים עסק".

סבתא? ניצן: "היא מאוד שמחה שהגענו והיא זו שנתנה את ברכתה לדבר הזה. זה שהיא גרה ליד הנינים ושהמשק ממשיך זה מאוד משמח אותה".

הבילוי שלכם? יולי: "עבודה, עבודה ועבודה. יש לנו רגשות כלפי היער אז אין לנו הרבה סיבות לצאת מפה. אנחנו יכולים לטוס לאיזה חודש, השאלה אם אנחנו רוצים. יש לי פומו מלא להיות פה". ניצן: "זה כיף לטייל אבל קשה לנו לעזוב פה כי אנחנו מאוד אוהבים את המקום".