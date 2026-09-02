130 אלף זכאים יקבלו ביום רביעי הבא את הפעימה השנייה של מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) עבור שנת הזכאות 2025, במידה שכבר הגישו בקשה. בסך הכל ישולמו לזכאים קצת יותר מ-260 מיליון שקל. המענק יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה, בהתאם למצבו של כל תובע. מענק עבודה משולם על ידי הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים. הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה, ונעשית באופן מקוון באתר רשות המסים.
הפעימה השנייה הייתה אמורה להיות מחולקת בעוד חודש לפחות, אבל רשות המסים החליטה להקדים אותו על מנת לאפשר לזכאים להיעזר בכספי המענק לרגל חגי תשרי.
למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים, או מגיל 55 ומעלה, גם ללא ילדים, שהכנסתם עומדת בקריטריונים המופיעים במדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2025. כך למשל, מי שהגיע לגיל 21 ומעלה עם ילד או שניים, שמשתכר מעל 2,450 ומתחת ל-7,289 שקל, מי שהגיע לגיל 21 ומעלה עם 3 ילדים או יותר, שמשתכר מעל 2,450 שקל ומתחת ל-8,020 שקל בחודש. בנוסף, גם הורה יחיד בגיל 21 ומעלה עם ילד אחד או שניים, שמשתכר מעל 1,510 שקל ומתחת ל-13,660 שקל, זכאי למענק.
חשוב לציין שעובדים זכאים למענק רק במדרגות שכר נמוכות המפורטות באתר. בנוסף, עובד לא יקבל מענק אם יש בבעלותו או בבעלות בן או בת זוגו דירה להשקעה.