למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים, או מגיל 55 ומעלה, גם ללא ילדים, שהכנסתם עומדת בקריטריונים המופיעים ב

מדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2025

. כך למשל,