בשיתוף אפריקה ישראל מגורים

בשנים האחרונות נדמה שהביקוש לשכירות ארוכת טווח מרקיע שחקים, בשעה שההיצע הקיים מתקשה להדביק את הקצב. הדרך הארוכה לחיסכון לדירה והמציאות הקשה בשנים האחרונות מובילות עוד ועוד ישראלים למודלים שבהם חברות מקימות ומחזיקות בנייני מגורים שלמים, שמיועדים להשכרה ולא למכירה, אך בתים כאלה עדיין קשה למצוא.

"זוגות צעירים יודעים שבעל הבית לא יכול להוציא אותם מהדירה". הדמיית שכונת מורדות ארנונה ( תמונה: באדיבות אפריקה ישראל )

הממשלה כבר עשתה בשנים האחרונות צעדים משמעותיים בתחום שוק השכירות הממוסד, וכיום מושכרות בישראל עשרות אלפי דירות של שכירות ארוכת טווח. אלא שהדרך עוד ארוכה: בבריטניה, לשם ההשוואה, כ-20% מהבנייה החדשה למגורים היא בנייה למטרת שכירות ארוכת טווח. ומהשטח מספרים על רשימות ההמתנה והערך הרב שמקבלים השוכרים בפרויקטים.

היתרון המרכזי: ודאות, שנותנת שקט נפשי

מה מושך את הישראלים למודל של השכרה ארוכת טווח? "קודם כל, ללקוחות יש וודאות", מדגישה רונית אשד לוי, מנכ"לית חברת אפריקה ישראל מגורים, "עבור זוגות צעירים ומשפחות צעירות זה משמעותי מאוד. יש שקט נפשי וביטחון כיודעים שבעל הבית לא יכול פתאום להוציא אותך מהדירה, או להעלות את שכר הדירה למחירים גבוהים".

בשכירות ארוכת טווח שכר הדירה קבוע, והדירה מושכרת לתקופה של 10 שנים. "שכר הדירה קבוע ועולה לפי מדד, פעם בחמש שנים אפשר לעלות ב-5% ולבעל הנכס אין אפשרות להוציא את הדייר עד חלוף עשר שנים", היא מסבירה.

צילום: ענבל מרמרי

משפחה צעירה שרוצה לחסוך כסף לרכישת דירה "בראש שקט" או זוג שיודע שהוא מתכנן להגדיל את התא המשפחתי יכולים להנות משכירות ארוכת טווח ומההטבה שנותנת המדינה. לדבריה של אשד-לוי, זוגות ומשפחות לפעמים בוחרות להשתדרג בתוך מתחם המגורים עצמו: "בדרך כלל בפרויקטים של שכירות ארוכת טווח ניתן למצוא תמהיל מגוון של דירות - דירות שניים, שלושה ואפילו שישה חדרים. וזה אחד הדברים שמאפשר לזוז במתחם עצמו. משפחה שנולד לה ילד נוסף, יכולה לעבור לדירה גדולה יותר".

למי זה מתאים?

מתחמי שכירות ארוכת טווח כבר פועלים בישראל, והביקוש אליהם מורגש בשטח. לפי אשד לוי, אפריקה ישראל מגורים היא הבעלים של חמישה מתחמים כאלה, בגליל ים בהרצליה, בשוהם, במורדות ארנונה בירושלים ובשניים שעתידים לקום בשדה דב ובהר הצופים: "בכל מתחם שמיועד לאכלוס יש רשימת המתנה רבה ואנחנו מבינים את הביקושים הגבוהים", היא מספרת.

כמו תמהיל הדירות, כך גם תמהיל הדיירים: שותפים, זוגות צעירים, גרושים וגרושות וזוגות בני 50-60 שילדיהם עזבו את הבית. אשד לוי מספרת ששכירות ארוכת טווח יכולה להתאים לכולם, ובמיוחד לאנשים שמחפשים חיי קהילה. "נוצרת קהילה חזקה מאוד ואנחנו תומכים בה. יש מנהל קהילה, אנחנו מחויבים לשירות לשוכרים כמו תיקון תקלה או צרכים מסוימים ומחויבים לתת להם מענה בתוך זמן קבוע, ועליהם אנחנו נמדדים".

מה קורה כשבניין שלם מיועד לשכירות?

אשד לוי מתארת שהדירות שנתפסות הכי מהר הן הדירות הגדולות. "בדרך כלל כשאדם פרטי רוכש דירה להשקעה הוא קונה דירות קטנות של 2-3 חדרים ולכן השוק מציע יותר דירות בגודל הזה. כשאנחנו משכירים כחברה, יש לנו מגוון רחב יותר של היצע: משני חדרים ועד שישה חדרים באותו מתחם ואנחנו רואים שדירות של חמישה ושישה חדרים, שאין היצע גבוה שלהן יחסית בשוק השכירות, נתפסות במהירות".

במקום דירות שמפוזרות בבעלות פרטית, מתחמי מגורים לשכירות ארוכת טווח פועלים כמקשה אחת. וזה מאפשר, בין היתר, שירותי תחזוקה, מועדון דיירים, חניות אופניים, חשיבה הוליסטית על קהילה ושטחים משותפים שמוקצים לפעילויות, והרשימה עוד ארוכה. מבחינת החוזה, הדיירים יכולים לצאת כל שנה מההסכם.

היא מוסיפה: "מחברה זה דורש הרבה. מעבר לאיתנות פיננסית, צריך לעמוד בהתחייבויות רבות. אם התחייבנו תוך 48 שעות לתקן תקלות - אנחנו כחברה נדרשים לדעת לעשות את זה. קל לפספס וכך פרויקט שלם עלול להיות מוכתם. אם עושים את זה טוב - השוכרים נשארים, מביאים חברים, מתחזקים כלכלית ומחזקים את המתחם".

מה נראה בעתיד בתחום שכירות ארוכת טווח בישראל?

כבר היום, הביקושים לשכירות ארוכת טווח הולכים וגדלים. "בפרויקט במורדות ארנונה בירושלים היו לנו תוך שלושה ימים למעלה מ-700 פניות", מדגישה אשד לוי את הביקוש שמגיע מהשטח, "אנשים מחפשים את הפתרון הזה. בעיני, צריך לתת תיעדוף לכוחות הביטחון וכאן המדינה צריכה לסייע".

פרויקט מורדות ארנונה בירושלים נמצא כעת בשלבי אכלוס. "אנחנו מתפתחים כל הזמן בתחום הזה", היא מדגישה, "מייצרים שטחי פנאי ושהייה, לפי אופי הקהילה והאזור, ומייצרים יותר שטחים רב-שימושיים".

לסיכום, אומרת אשד לוי כי "ה-DNA הישראלי לא ישתנה כל-כך מהר בכל הנוגע לרכישת דירה בבעלות. אבל אנחנו רואים שישראלים מגיעים למודל הזה, אוספים במהלך עשור המגורים כסף, נעזרים בשקט הנפשי שנותן המודל והיכולת לוודאות כלכלית - ורוכשים בסופו של דבר דירה ועוברים לגור בה".