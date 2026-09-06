איפה נמכרה דירת חמישה חדרים בגודל 140 מ"ר ב-3.4 מיליון שקל?

וגם: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים עם מרפסת ומעלית ברחובות, איפה נמכרה דירת 5 חדרים בשטח 141 מ"ר ב-1.44 מיליון שקל וכמה שולם על דירת 2 חדרים בבאר שבע? עסקאות יד שנייה