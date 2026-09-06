מחירי הדירות ממשיכים להציג יציבות, לאחר שבמדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמה בחודשים מאי-יוני השנה עלייה קלה של 0.1% במחירים לעומת החודשים אפריל-מאי. בשבוע הבא צפוי להתפרסם מדד יוני-יולי, ולפי הערכות בשטח תימשך היציבות במחירים.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן וכאמור בירידות במחירי הדירות, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
ערד
דירת גן עם 4 חדרים ברחוב חן, בשטח 88 מ"ר בקומת קרקע מתוך 3, נמכרה ב-840 אלף שקל.
באר שבע
דירת 2 חדרים ברחוב רחבת צפת בשכונה ט', בשטח 60 מ"ר בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב-610 אלף שקל.
דירת 2 חדרים ברחוב רבי עקיבא בשכונה ד', בשטח 50 מ"ר בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב-830 אלף שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב בר ניסן בשכונת נווה זאב, בשטח 141 מ"ר בקומה 6 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.44 מיליון שקל.
רחובות
דירת 3 חדרים ברחוב מקס שיין, בשטח 88 מ"ר בקומה 3 מתוך 15 עם מרפסת בשטח 13 מ"ר, חניה ומעלית, נמכרה ב-2.15 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב ויצמן, בשטח 110 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-2.35 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב טלר, בשטח 105 מ"ר עם מרפסת בשטח 9 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-2.85 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים בשטח 127 מ"ר בקומה 5 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 24 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-2.8 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים בשטח 127 מ"ר בקומה 1 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר ומעלית, נמכרה ב-3.17 מיליון שקל
רמלה
דירת 3 חדרים ברחוב חיים ויצמן בשכונת ויצמן, בשטח 76 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-1.28 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב הרצל בשכונת המרכז האזרחי, בשטח 111 מ"ר בקומה 2 מתוך 3 עם חניה, נמכרה ב-1.32 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב שלום עליכם בשכונת המרכז האזרחי, בשטח 120 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם מעלית, נמכרה ב-1.79 מיליון שקל.
לוד
דירת 3.5 חדרים ברחוב ברק בשכונת בן גוריון, בשטח 70 מ"ר בקומה 8 מתוך 8 עם מעלית, נמכרה ב-1.23 מיליון שקל.
חולון
דירת 3 חדרים ברחוב הטייסים, בשטח 60 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-1.42 מיליון שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב יאיר גלעדי, בשטח 70 מ"ר בקומה 2 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 9 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.215 מיליון שקל.
נתניה
דירת 4 חדרים בשדרות ויצמן, בשטח 125 מ"ר בקומה 1 מתוך 9, נמכרה ב-1.8 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים בשדרות ניצה, בשטח 139 מ"ר בקומה 8 מתוך 11, נמכרה ב-3.4 מיליון שקל.
השתתפו בסקירה: רשתות רי/מקס, אנגלו סכסון ודיור פלוס