בשיתוף אפריקה ישראל מגורים

רכישת דירה היא אחת העסקאות המשמעותיות והמרגשות בחיים. לצד זאת, הרכישה היא רק תחילתו של תהליך ארוך הכולל לא מעט החלטות, תיאומים והתנהלות מול גורמים שונים. מהחתימה על החוזה, דרך בחירת חומרי הגמר ועד לכניסה לבית החדש, הרוכשים זקוקים למידע ולמענה לצרכים משתנים לאורך הדרך.

"הצרכים משתנים לאורך הדרך – מאבזור הבית ועד לצרכים שמתעוררים לאחר האכלוס" ( תמונה: Shutterstock )

בשנים האחרונות, לצד ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינוי בציפיות הצרכנים, גם חוויית רכישת הדירה מתחילה להשתנות ולהפוך לאישית, נגישה ודיגיטלית יותר. ענף הנדל"ן, שנחשב במשך שנים לענף מסורתי, מאמץ בהדרגה כלים טכנולוגיים שמאפשרים חוויית שירות מותאמת אישית.

"2026 היא שנה שלא דומה לאף שנה אחרת מבחינת השינוי הטכנולוגי – גם בחברות ובארגונים וגם ברמת הפרט. אנחנו לא סוגרים שום דבר בלי התייעצות והשוואה עם הבינה המלאכותית", אומרת רונית אשד לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים. החדשנות משנה את הדרך שבה חברות פוגשות את הלקוחות שלהן, אבל הטכנולוגיה היא לא המטרה, היא האמצעי. בשנים האחרונות, יותר ויותר חברות מבינות שהקשר עם הלקוח לא מסתיים עם השלמת העסקה, ונעזרות בדיגיטל כדי לשמר אותו. למשל, יצרנית הרכב טסלה מלווה לקוחות באמצעות אפליקציה ייעודית, ורשת המלונות מריוט מטפחת קשר מתמשך באמצעות מועדון לקוחות ושירותים מותאמים. גם מבחינתנו, חוויית הלקוח היא תפיסה הוליסטית: מהבחירה בדירה והרכישה, דרך תהליך הבנייה והאכלוס, ועד לחיים בבית החדש. אנחנו שואפים לתת מענה מקצועי ואישי לאורך כל הדרך, גם הרבה אחרי מסירת המפתח".

מרכישת דירה לבניית החיים שבתוכה

אם בעבר חברות הנדל"ן השקיעו את מרבית המשאבים בהגעה לרוכשים פוטנציאליים והתמקדו בתהליך המכירה, הבנייה ומסירת הנכס, כיום גדלה ההבנה שהקשר עם הלקוח לא יכול להסתיים בחתימה על חוזה או בקבלת מפתח. במקביל, גם ציפיות הצרכנים השתנו: בעידן שבו שירותים רבים זמינים בלחיצת כפתור, הרוכשים מצפים לחוויה שקופה ומהירה.

צילום: ענבל מרמרי

אשד לוי מסבירה כי מדובר בשינוי תפיסה: "רכישת הדירה היא נקודת ציון משמעותית, אבל היא אינה סוף מערכת היחסים. הצרכים של הרוכשים משתנים לאורך הדרך – מבחירת חומרי הגמר ואבזור הבית ועד לצרכים חדשים שמתעוררים לאחר האכלוס. האחריות שלנו היא לחשוב על החוויה כמכלול, ולא רק על נקודת המפגש שבה מתבצעת העסקה".

"כחלק מהתפיסה הזו השקנו באפריקה ישראל אפליקציה ייעודית לרוכשי הדירות", היא מוסיפה. "האפליקציה מוסיפה נדבך של ערך בתחומי הבית והלייף סטייל, לצד המענה שאנו מעניקים לאורך תהליך הרכישה והאכלוס. ההטבות מותאמות בין היתר לפרויקט שאליו משתייך הרוכש, וכוללות תחומים כמו ריהוט, מוצרי חשמל, עיצוב הבית ומוצרים משלימים. המטרה היא לסייע ללקוחות למצוא הצעות רלוונטיות לצרכים שלהם. זה חוסך זמן בחיפוש אחר ספקים וחוסך כסף ברכישות הכרוכות בהוצאות משמעותיות".

"אפריקה ישראל פועלת כבר עשרות שנים, ואנחנו פוגשים גם משפחות שחוזרות לבחור בנו לאורך דורות", אומרת אשד לוי. "הניסיון, האיתנות והאמון שנבנו לאורך השנים הם הבסיס למערכת היחסים עם הלקוחות. החדשנות מאפשרת לנו להרחיב אותה: לא להסתפק במענה עד קבלת המפתח, אלא לחשוב כיצד אפשר להמשיך להיות רלוונטיים גם כשהצרכים בבית משתנים. מבחינתנו, האפליקציה היא עוד צעד בתפיסה הזו, ולא תחליף לקשר האנושי ולשירות המקצועי".

צילום: ענבל מרמרי

כשמדברים על רוכשי דירות מדובר בקהלי יעד רבים ומגוונים. מגדל יוקרה בתל אביב שונה במאפייניו מדירות בשכונה קהילתית בגבעת שמואל, ומשפחה צעירה אינה מחפשת בהכרח את אותם פתרונות כמו זוג שעובר לדירה קטנה יותר. "ברמה הפרסונלית, רצינו לייצר מערכת יחסים מתמשכת עם הלקוחות ולהתאים את ההטבות לקהלים השונים כדי שהאפליקציה תהיה רלוונטית ולא כללית מידי", מסביר רונן שמעוני, מנהל השיווק של אפריקה ישראל. "בעולם שבו חברות משקיעות משאבים משמעותיים בגיוס לקוחות חדשים, אנחנו בוחרים להסתכל גם על היום שאחרי הרכישה. האתגר הוא לא רק להכיר את הלקוח ולהציע לו חוויה מותאמת, אלא להמשיך להיות רלוונטיים עבורו לאורך זמן".

"ההתאמה לקהלים שונים היא רק נקודת הפתיחה", מוסיף שמעוני. "אנחנו רוצים לעבור מחשיבה שיווקית שממוקדת בעסקה לחשיבה שבונה מערכת יחסים מתמשכת. האפליקציה מאפשרת לנו ליצור נקודת מפגש נוספת עם הלקוחות ולהציע להם הטבות בתחומים שקשורים לבית ולחיים בו. המבחן מבחינתנו אינו רק מספר ההורדות, אלא היכולת לתת ללקוח סיבה אמיתית לחזור ולהפיק ערך גם אחרי הרכישה".

עבור חברות הנדל"ן, הפלטפורמות הדיגיטליות עשויות לבטא שינוי עמוק יותר בתפיסת הקשר עם הרוכשים: לא רק ליווי של עסקה משמעותית, אלא בניית מערכת יחסים לאורך שנים. אם המגמה תתרחב, ייתכן שבעתיד חוויית הלקוח והיכולת לייצר ערך מתמשך יהפכו לשיקול משמעותי יותר בהחלטת הרכישה, לצד המחיר, המיקום ואיכות הבנייה.

בשיתוף אפריקה ישראל מגורים