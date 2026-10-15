מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב-0.5%, מעבר לציפיות שיירד ב-0.3% בלבד, וקצב האינפלציה השנתי עלה ל-1.6%. הסיבה לעליית קצב האינפלציה למרות המדד השלילי היא מאחר שמדד ספטמבר 2025 היה שלילי עוד יותר, ונקבע על 0.6%-. בעקבות המצב, ולפי כל הערכות הכלכלנים בבנקים ובבתי ההשקעות, הצפי הוא שבנק ישראל לא יוריד בפעם הרביעית את הריבית במשק בהחלטה הקרובה שלו ביום רביעי הבא.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור (2.7%), תחבורה (2.5%), הלבשה והנעלה (0.9%), מזון וריהוט וציוד לבית (0.4%, כל אחד).
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים (6.6%), שירותי חינוך (0.8%) ושכר דירה שעלה ב-0.4%.
בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.4% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.3%.
מחירי הדירות
מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פורסם היום יחד עם מדד המחירים לצרכן (אך אינו חלק ממנו). מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי–אוגוסט 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני–יולי 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.6%. בחודשים יולי–אוגוסט 2026, לעומת יוני–יולי 2026, נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.3%-), צפון (1.5%-), חיפה (0.4%), מרכז (0.7%-), תל אביב (0.9%-) ודרום (0.1%-).
מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יולי–אוגוסט 2026 לעומת יולי–אוגוסט 2025), נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-1.8%. בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד נרשמו ירידות מחירים בכל המחוזות: מרכז (2.7%), תל-אביב (1.9%), דרום (1.5%), חיפה (1.4%), צפון (0.8%) וירושלים (0.2%).
מדד מחירי דירות חדשות
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו ביולי–אוגוסט 2026 לעומת יולי–אוגוסט 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.4%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת סבסוד ממשלתי עלה מ-40.0% בתקופה הקודמת (יוני–יולי 2026) ל-45.8% בתקופה הנוכחית. מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בסבסוד ממשלתי ירד ב-0.8%.