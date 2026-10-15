מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב-0.5%, מעבר לציפיות שיירד ב-0.3% בלבד, וקצב האינפלציה השנתי עלה ל-1.6%. הסיבה לעליית קצב האינפלציה למרות המדד השלילי היא מאחר שמדד ספטמבר 2025 היה שלילי עוד יותר, ונקבע על 0.6%-. בעקבות המצב, ולפי כל הערכות הכלכלנים בבנקים ובבתי ההשקעות, הצפי הוא שבנק ישראל לא יוריד בפעם הרביעית את הריבית במשק בהחלטה הקרובה שלו ביום רביעי הבא.