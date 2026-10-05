הושלמה עסקת מכירת הוט מובייל לידי השותפות המוחזקת בידי דלק ישראל (40%), קסיטון (40%) ולאומי פרטנרס (20%), לפי שווי של כ-1.88 מיליארד שקל, כאשר התמורה במזומן לקבוצת HOT עומדת על כ-1.218 מיליארד שקל. המוכרת בעסקה היא חברת הוט מערכות תקשורת שבשליטת קבוצת אלטיס, הנמצאת בבעלות איש העסקים פטריק דרהי. תמורת המכירה תשמש אותו לצמצום חובה של אלטיס הבינ״ל. הרוכשים באמצעות העסקה יכנסו לתחום התקשורת.
נזכיר כי בשנת 2011 רכשה קבוצת HOT את חברת מירס, ובהמשך השיקה את פעילותה מחדש תחת המותג הוט מובייל. הוט מובייל משרתת כיום למעלה משני מיליון לקוחות פרטיים ועסקיים. הכנסות הוט מובייל מוערכות ב-1.5 מיליארד שקל.
מהוט נמסר כי הצמיחה העקבית במספר הלקוחות, בהכנסות וב-EBITDA, לצד התחזקות החברה בכלל מדדי הפעילות המרכזיים, באה לידי ביטוי גם בשווי שנקבע לה בעסקה. מאז חתימת מזכר ההבנות על העסקה, נערכה קבוצת HOT להשלמת העסקה והעברת החברה לקונים.
מכירת הוט מובייל מצטרפת לעסקה למכירת חלקה של הוט במיזם הסיבים IBC לאחר השבחתו. קבוצת HOT מכרה את חלקה במיזם הסיבים לפי שווי כולל של כ-2.2 מיליארד שקל.
מהלכים אלה משתלבים באסטרטגיית קבוצת HOT למיקוד בפעילות הליבה ולהמשך השקעה מאסיבית בפיתוח השירותים ללקוחות HOT, הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי.