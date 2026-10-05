הושלמה עסקת מכירת הוט מובייל לידי השותפות המוחזקת בידי דלק ישראל (40%), קסיטון (40%) ולאומי פרטנרס (20%), לפי שווי של כ-1.88 מיליארד שקל, כאשר התמורה במזומן לקבוצת HOT עומדת על כ-1.218 מיליארד שקל. המוכרת בעסקה היא חברת הוט מערכות תקשורת שבשליטת קבוצת אלטיס, הנמצאת בבעלות איש העסקים פטריק דרהי. תמורת המכירה תשמש אותו לצמצום חובה של אלטיס הבינ״ל. הרוכשים באמצעות העסקה יכנסו לתחום התקשורת.