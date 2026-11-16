הפרויקט, מבית חברת מטאורה נדל”ן מתוכנן על קרקע בשטח של כ־8 דונם, בהשקעה מוערכת של כ־150 מיליון שקל. התכנון כולל בניין בן 10 קומות, ובו כ־13 אלף מ״ר של משרדים וחללים מקצועיים, לצד שדרת מסחר בהיקף של כ־2,500 מ״ר בקומת הרחוב. הפרויקט פונה לבעלי עסקים המעוניינים לרכוש נכס לפעילותם, וכן למשקיעים בתחום הנדל״ן המסחרי.

הפרויקט, מבית חברת מטאורה נדל”ן מתוכנן על קרקע בשטח של כ־8 דונם, בהשקעה מוערכת של כ־150 מיליון שקל. התכנון כולל בניין בן 10 קומות, ובו כ־13 אלף מ״ר של משרדים וחללים מקצועיים, לצד שדרת מסחר בהיקף של כ־2,500 מ״ר בקומת הרחוב. הפרויקט פונה לבעלי עסקים המעוניינים לרכוש נכס לפעילותם, וכן למשקיעים בתחום הנדל״ן המסחרי.

הפרויקט, מבית חברת מטאורה נדל”ן מתוכנן על קרקע בשטח של כ־8 דונם, בהשקעה מוערכת של כ־150 מיליון שקל. התכנון כולל בניין בן 10 קומות, ובו כ־13 אלף מ״ר של משרדים וחללים מקצועיים, לצד שדרת מסחר בהיקף של כ־2,500 מ״ר בקומת הרחוב. הפרויקט פונה לבעלי עסקים המעוניינים לרכוש נכס לפעילותם, וכן למשקיעים בתחום הנדל״ן המסחרי.

הוא המיקום. המתחם מתוכנן בלב אזור הפיתוח של צפון אשקלון, בסמוך לשכונת עיר היין ולפארק ההייטק המתוכנן TERA PARK. כך הוא צפוי ליהנות משני מקורות ביקוש משלימים: מצד אחד אוכלוסייה חדשה שתצטרף לשכונות המגורים, ומצד שני חברות, עובדים ובעלי מקצוע שיגיעו לאזורי התעסוקה.

הוא המיקום. המתחם מתוכנן בלב אזור הפיתוח של צפון אשקלון, בסמוך לשכונת עיר היין ולפארק ההייטק המתוכנן TERA PARK. כך הוא צפוי ליהנות משני מקורות ביקוש משלימים: מצד אחד אוכלוסייה חדשה שתצטרף לשכונות המגורים, ומצד שני חברות, עובדים ובעלי מקצוע שיגיעו לאזורי התעסוקה.