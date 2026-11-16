אשקלון מתרחבת, ולא רק בתחום המגורים. לצד השכונות החדשות, העיר מקדמת גם אזורי תעסוקה ומתחמי מסחר, בניסיון להרחיב את הפעילות הכלכלית ולספק לתושבים אפשרויות תעסוקה ושירותים בקרבת הבית.
על רקע התרחבות זו מתוכנן לקום בצפון העיר UPTOWN אשקלון, מרכז עסקים ומסחר שנועד לרכז משרדים, קליניקות, חללי סטודיו ושטחי מסחר. המתחם מבקש לחבר בין האוכלוסייה החדשה בשכונות המתפתחות לבין בעלי מקצוע, נותני שירותים וחברות שיבקשו לפעול באזור.
הפרויקט, מבית חברת מטאורה נדל”ן מתוכנן על קרקע בשטח של כ־8 דונם, בהשקעה מוערכת של כ־150 מיליון שקל. התכנון כולל בניין בן 10 קומות, ובו כ־13 אלף מ״ר של משרדים וחללים מקצועיים, לצד שדרת מסחר בהיקף של כ־2,500 מ״ר בקומת הרחוב. הפרויקט פונה לבעלי עסקים המעוניינים לרכוש נכס לפעילותם, וכן למשקיעים בתחום הנדל״ן המסחרי.
שני מקורות ביקוש משלימים
אחד המאפיינים המרכזיים של UPTOWN הוא המיקום. המתחם מתוכנן בלב אזור הפיתוח של צפון אשקלון, בסמוך לשכונת עיר היין ולפארק ההייטק המתוכנן TERA PARK. כך הוא צפוי ליהנות משני מקורות ביקוש משלימים: מצד אחד אוכלוסייה חדשה שתצטרף לשכונות המגורים, ומצד שני חברות, עובדים ובעלי מקצוע שיגיעו לאזורי התעסוקה.
על-פי הנתונים, שכונת עיר היין צפויה לאכלס כ־50 אלף תושבים עם השלמת פיתוחה, ובצפון השכונה מתוכננות כ־4,500 יחידות דיור נוספות. אם התוכניות יתממשו, יתרחב באופן טבעי הצורך בשירותים מקצועיים ונגישים: מרפאות וקליניקות, משרדי עורכי דין, רואי חשבון, שמאים ויועצים, לצד שירותי אסתטיקה, סטודיו ליוגה, פילאטיס וחדרי כושר.
לצד הביקוש מצד התושבים, הקרבה לאזורי התעסוקה עשויה לייצר קהל נוסף של עובדים, לקוחות וחברות. השילוב הזה עומד בבסיס התכנון של מרכז עסקים המבקש לשלב עבודה, מסחר ושירותים לאורך שעות היום.
גם התחבורה היא חלק מתמונת העתיד של האזור. בסמוך לפרויקט מתוכננת תחנת רכבת, שאמורה להיות במרחק הליכה מהמתחם. לצד החיבור לצירי התחבורה המרכזיים, הנגישות הזו צפויה להוות יתרון עבור עובדים ולקוחות, שיגיעו מחלקים אחרים של העיר או מחוץ לה. יחד עם זאת מימוש של יתרון הנגישות תלוי, בין היתר, בהתקדמות התוכניות התחבורתיות בעיר.
סביבת עבודה חדשה לבעלי עסקים
עבור בעלי עסקים, השאלה לא מסתכמת בהיכן ימוקם המשרד שלהם, אלא גם מי יהיו הלקוחות שיוכלו להגיע אליו ומה תהיה סביבת הפעילות שלו. UPTOWN מתוכנן לתת מענה לצרכים של בעלי מקצוע עצמאיים, מטפלים, רופאים ובעלי עסקים הזקוקים לשטחי עבודה בגדלים שונים, החל מ־54 מ”ר. הפרויקט מתוכנן בסטנדרט Class A, ומציע יחידות המתאימות למגוון שימושים מקצועיים.
עבור בעלי עסקים מקומיים, האפשרות לרכוש נכס מקצועי בסביבת התפתחות חדשה מהווה חלופה למשרדים ולחללים כאלה במרכזי הערים הוותיקים. עבור בעלי עסקים מאזור המרכז, הפרויקט מציע אפשרות לפעול מחוץ לגוש דן, בסביבה מתפתחת ובעלויות רכישה נמוכות יותר, כך על-פי נתוני החברה.
שדרת המסחר המתוכננת בקומת הרחוב היא חלק מרכזי בתפיסה, והיא נועדה לחבר את המתחם למרחב העירוני שסביבו, ולספק שירותים לעובדים, ללקוחות ולתושבי השכונות. השילוב בין משרדים למסחר נועד ליצור מתחם פעיל לאורך היום, ולא רק בניין שמגיעים אליו לצורך פגישות ועוזבים בתום יום העבודה.
ההצלחה של מרכז עסקים מסוג זה נשענת על שילוב של תכנון נכון, אכלוס איכותי והתפתחות סביבת המגורים והתעסוקה באזור. ב־UPTOWN מבקשים ליצור מרחב שיחבר בין עסקים, שירותים ומסחר ויהווה מוקד פעילות משמעותי בדרום הארץ ובאשקלון בפרט.
הקבוצה התגבשה, והפרויקט מתקדם
מאחורי UPTOWN עומדת חברת מטאורה נדל”ן, שיזמה את הפרויקט והובילה את גיבוש קבוצת הרכישה. לפי נתוני החברה, הקבוצה הושלמה, היקף המכירות עבר את רף 70% ושדרת המסחר שווקה במלואה. כעת מתקדם הפרויקט לקראת קבלת היתר בנייה, שלב משמעותי בדרך למימוש התכנון.
לצד התקדמות זו, נותרו מספר יחידות למכירה בגדלים ובשימושים שונים, המיועדות הן לבעלי עסקים המבקשים לרכוש נכס לפעילותם והן למשקיעים. לפי הערכת החברה, האכלוס צפוי בתוך כשנתיים ממועד קבלת היתר הבנייה.
נתוני החברה מצביעים על מחיר רכישה של כ־9,500 שקל למ”ר, הון עצמי התחלתי של כ־300 אלף שקל ואפשרויות לפריסת תשלומים ולמימון בנקאי. עוד מציגה החברה תחזית לתשואה של 8%-10% ופוטנציאל השבחה של כ־70% בתוך כשלוש שנים. תחזיות אלה מבוססות על הערכות החברה ועל נתוני השוק הקיימים, תוך התייחסות למגמות בשוק הנדל”ן, קצב האכלוס הצפוי והביקוש באזור.
”הפרויקט הולך לשנות את קו הרקיע של אשקלון ומציע אלטרנטיבה חדשה ואיכותית לבעלי עסקים מאשקלון ומהדרום”, אומרים בעלי מטאורה נדל”ן. “אנחנו מניחים שגם לבעלי עסקים ממרכז הארץ שירצו להעתיק לכאן את הפעילות שלהם, ליהנות ממתחם בסטנדרט גבוה במחיר של הדרום ובמרחק של 45 דקות בלבד מתל אביב, בנסיעה נוחה ברכבת או ברכב”.
פרויקט UPTOWN מצטרף לשורה של מיזמים הצפויים להרחיב את הפעילות העסקית בעיר, במטרה למשוך עסקים, לשרת את האוכלוסייה המתפתחת ולבסס מוקד פעילות המחבר בין מגורים, עבודה ומסחר.
עבור אשקלון, שמבקשת להרחיב את אפשרויות התעסוקה בעיר, זהו מהלך נוסף שצפוי לחזק את הכלכלה המקומית.