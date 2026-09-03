רכב שטח שחור עם חלונות כהים פונה מרחוב מרוצף אבנים בטרייבקה ונבלע מאחורי שער ברזל. כעבור שניות השער נסגר, הנוסע יורד בחניון תת-קרקעי ועולה במעלית שמביאה אותו עד דלת הדירה. הוא לא דרך על המדרכה, לא חלף על פני שומר בלובי ולא פגש שכן סקרן. בניו יורק, עיר שהמיתולוגיה שלה נבנתה על מפגשים אקראיים ברחוב, זהו מוצר יוקרה מבוקש: האפשרות לגור בלב העיר מבלי שהעיר תראה אותך.

במשך עשרות שנים קיבלו מפורסמים את ניו יורק כחבילה אחת. הדירה או הבראונסטון היו גדולים והשוער ידע לשמור סוד, אבל גם כוכבי קולנוע עמדו בתור בבית המרקחת וטיילו עם הכלב. שרה ג'סיקה פרקר ומתיו ברודריק היו חלק מהנוף בגריניץ' וילג'; יוקו אונו נראתה ליד ה״דקוטה״ בסנטרל פארק ווסט. העיר העניקה להם תרבות ובילויים וכתובת נחשקת, ובתמורה גבתה פרטיות. כעת, העסקה משתנה. דור חדש של סלבס רוצה את המסעדות והמועדונים של ניו יורק עם תנאי הגישה של אחוזה בבוורלי הילס. בענף מכנים זאת "חיי לוס אנג'לס בניו יורק".

גלריה 443 Greenwich ( צילום: CetraRuddy )

כדי להבין את המהפך צריך לחזור אל מוסד ניו יורקי כמעט ייחודי: הקואופרטיב. הקונה אינו מקבל בעלות ישירה בדירה, אלא רוכש מניות בתאגיד שמחזיק בבניין וחוזה חכירה ליחידה. קצת כמו קיבוץ. לכן השכנים, באמצעות הוועד, בודקים מי מבקש להצטרף. בבנייני הפאר של פארק אווניו, השדרה החמישית וסנטרל פארק ווסט, התהליך עשוי לכלול דוחות מס, תדפיסי בנק והשקעות, פירוט חובות, המלצות ולעיתים הוכחה שיישארו לקונה מיליונים אחרי הסגירה. בסוף מגיע הריאיון, מפגש מנומס שבו גם תשובה ״נכונה מדי״ עלולה להישמע לא נכונה.

למעשה, הוועד רשאי לדחות מועמד בלי הסבר, כל עוד אינו מפר את חוקי איסור האפליה. חוק עירוני שנכנס לתוקף ביולי האחרון הגביל את רוב הוועדים לקבל החלטה בתוך 45 יום מרגע השלמת הבקשה, אך לא נטל מהם את כוח הסירוב ולא חייב אותם לספק הסברים.

חקירה פרטית

התהליך הזה, שנועד לשמור על יציבות הבניין, נתפס כיום כחקירה פרטית שמנהלים אנשים שהקונה יפגוש במעלית. אצל שחקן, מוזיקאית או משפיענית שהכנסתם מורכבת מחוזים, תמלוגים וחברות הפקה, הבדיקה גם אינה תמיד יודעת לקרוא נכון כסף של מפורסמים.

ברברה סטרייסנד למדה זאת על בשרה‪.‬ בשנות ה-60 היא נדחתה, לפי הדיווחים, בידי שני בנייני קואופ יוקרתיים באפר איסט סייד, ולבסוף רכשה פנטהאוז תלת-מפלסי ב״ארדסלי״ שבסנטרל פארק ווסט. אלא שגם לאחר שהתקבלה לבניין, היא לא הייתה חופשייה למכור את הדירה למי שתרצה. ב-1999, כשמריה קארי הציעה לרכוש ממנה את הפנטהאוז ב-8 מיליון דולר במזומן, ועד הבניין דחה את קארי לאחר ריאיון הקבלה. הסיבה הרשמית לא פורסמה, אך לפי הדיווחים מאותה תקופה, הופעתה של קארי בחצאית קצרה והפמליה שהביאה עמה לא מצאו חן בעיני חברי הוועד. סטרייסנד נותרה עם הדירה עוד כשלוש שנים, ולבסוף מכרה אותה ב-2002 תמורת 4.25 מיליון דולר בלבד - קצת יותר ממחצית הסכום שהציעה קארי.

הארפרלי הול ( צילום: Henry W. Wilkinson )

גם אחרי רכישת הדירה, ועד הקואופ ממשיך להכתיב לבעליה כיצד מותר להשתמש בה. ועד ״הארפרלי הול״, שבו רכשה מדונה דירה ב-7.3 מיליון דולר, קבע שילדיה או עובדיה אינם רשאים להתגורר בה כשהיא נעדרת. עבור זמרת שמבלה חודשים בסיבובי הופעות, זו הייתה מגבלה משמעותית. היא ניהלה נגד הוועד מאבק משפטי שנמשך כמעט שלוש שנים והפסידה.

אצל ג'רי סיינפלד הוועד קבע כמה זמן מותר לשפץ אותה. אחרי ששיפוץ דירתו בבניין ברספורד נמשך יותר משנתיים, אימצו הבניין וקואופים נוספים במנהטן כללים המטילים קנסות יומיים על שיפוצים שחורגים מלוח הזמנים. בענף הם זכו לכינוי ״חוקי סיינפלד״.

פתרון יצירתי

בנייני הקואופ והקשיים שהם מציבים, גרמו לסלבריטאים לחפש פתרון אחר - הקונדו, שמציע חוזה מסוג אחר. הקונה מחזיק בנכס עצמו, ולוועד יש רק זכות סירוב ראשונה, כלומר להשוות את ההצעה ולרכוש במחיר שמציע הקונה. כשמדובר בנכסי יוקרה ובעסקאות של 10 או 20 מיליון דולר - מדובר בצעד נדיר במיוחד. הוועד עשוי לבקש מסמכים ולפקח על שיפוצים, אבל הכוח שלו קטן יותר.

לרוב, פשוט יותר לרכוש את הדירה באמצעות חברה בע"מ או נאמנות, ולהשכיר אותה בעת הצורך. כך, לפי מבקר עיריית ניו יורק, 21% מדירות הקונדו במנהטן רשומות על שם חברות. המבנה הזה אינו מעלים בעלים מהרשויות, ולעיתים גם לא מהנהלת הבניין, אך מקשה על הציבור לקשור מיד שם מוכר לכתובת.

אבל הפרטיות האמיתית אינה נמדדת רק בשם שברישום. היא מתוכננת בבטון ובמסלול הנסיעה. חצר מקורה למכוניות, חניון פנימי, מעלית מקודדת וכניסת שירות מאפשרים לדייר לעבור מהמושב האחורי למטבח בלי להיחשף למצלמות הפפראצי ברחוב. בריכה וספא נשמעים מצוין בחוברת המכירה, אף שכוכבים רבים כמעט אינם משתמשים בהם. מבחינתם, המתקן החשוב הוא השער. בית עירוני מציע עצמאות, אבל הפיכתו למבצר עולה הון ודורשת צוות. בקונדו האבטחה מתחלקת בין עשרות בעלי דירות.

443 Greenwich. לא באים בשביל הספא ( צילום: CetraRuddy )

בברוקלין, בניין ה-The Standish בן 12 הקומות, הוקם ב-1903 כמלון בסגנון בוז-אר פריזאי קלאסי, והוסב ב-2016 ל-32 דירות קונדו בלבד. הבניין, ששוכן ברחוב קולומביה הייטס, מציע שוער מסביב לשעון, חדר כושר וגג עם נוף לנמל ולמנהטן, אך שומר מבחוץ על אופי של ניו יורק ישנה. מאט דיימון שילם ב-2018 16.7 מיליון דולר עבור הפנטהאוז, סכום שהיה אז שיא ברוקליני. בני הזוג אמילי בלאנט וג'ון קרסינסקי רכשו שתי דירות סמוכות בכ-11 מיליון דולר, ובקיץ האחרון הצטרף אדם דרייבר: 11.5 מיליון דולר עבור שלוש יחידות בקומה השישית, שיחד משתרעות על כ-325 מ"ר.

ל״סטנדיש״ אין חניון תת-קרקעי שמאפשר לדיירים להיכנס ולצאת מבלי להיראות. הוא מציע פרטיות, אך לא ניתוק מוחלט מהשכונה: הבניין ניצב ברחוב שקט מול הטיילת, בין בתי האבן ההיסטוריים של ברוקלין הייטס. החשיפה עדיין קיימת. כשמאט דיימון עבר לפנטהאוז, חלק מהרחוב נסגר כדי שמנוף יעלה אליו רהיטים ועצים, והאירוע תועד מיד בבלוגים המקומיים. למרות זאת, העובדה שכמה משפחות הוליוודיות כבר מתגוררות בבניין מושכת אליו מפורסמים נוספים. מבחינתם, הצלחתם של כוכבים אחרים לקיים בו שגרת חיים פרטית מעידה שהבניין מתאים לצורכיהם, גם בלי שער וחניון שמפרידים אותם לחלוטין מהרחוב.

מאט דיימון באודיסאה. הוציא סכום שיא על דירת קונדו בברוקלין ( באדיבות Tulip Entertainment )

"מעונות הסלבס"

ב-443 Greenwich שבטרייבקה, לעומת זאת, הפשרה כמעט נעלמת. מפעל כריכת הספרים מסוף המאה ה-19 תופס גוש עירוני שלם, עם קשתות אבן, קורות עץ ותקרות גבוהות, שמעניקות לדירות מראה של לופט ניו-יורקי קלאסי. מאחורי החזית המשומרת מסתתר חניון תת-קרקעי שאליו נכנסים דרך שערי ברזל, ארבע קבוצות מעליות עם גישה מקודדת, בריכה באורך כ-22 מטרים, חמאם טורקי, סאונה, מרתף יינות וחצר פנימית ירוקה. ג'ניפר לורנס, הארי סטיילס, ג'סטין טימברלייק וג'סיקה ביל, ג'ייק ג'ילנהול, מג ראיין, מייק מאיירס ולואיס המילטון, החזיקו בו דירות או התגוררו בו, מה שזיכה אותו בכינוי "מעונות הסלבס״.

הבניין מזכיר ששער מרשים אינו מבטל סיכון נדל"ני. ועד הקונדו מנהל בימים אלה תביעה בסך 376 מיליון דולר נגד היזם והאדריכלים, בטענה לליקויי בנייה, חדירת מים ובעיות בחזית. אבל הרוכשים המפורסמים ממשיכים להגיע, אולי משום שעבור מי שנרדף בידי צלמים, מיקום החניה עשוי לשקול יותר מסדק שנדון בבית המשפט. במחיר של כ-10 עד 25 מיליון דולר מתקבלת כאן חוויה שרק בית עירוני יקר בהרבה היה מעניק.

סביב 443 Greenwich נוצר מסדרון של קונדואים מבוצרים, בהם 70 Vestry ו-150 Charles Street. הקרבה לכביש שלאורך ההדסון - חיסרון משמעותי בעיני ניו-יורקי רגיל - היא דווקא נכס למי שנוסע ברכב פרטי למסעדה, לאולפן או למטוס בנמל התעופה טטרבורו שעמוס במטוסים פרטיים. כך אפשר לחיות ליד הווסט וילג', טרייבקה והמועדונים הפרטיים, בלי להפוך כל יציאה מהבית להפקה.

160 Leroy ( צילום: Ian Schrager Company )

ב-160 Leroy, שבשולי הווסט וילג', הפכה המכונית לחלק מטקס הכניסה. הבניין הגלי שתכנן הרצוג ודה מרון עבור מלונאי היוקרה איאן שרגר כולל חצר מקורה וחניון, כך שהשער נסגר לפני שדלת הרכב נפתחת. היילי וג'סטין ביבר שילמו הקיץ 12 מיליון דולר עבור דירת ארבעה חדרי שינה בשטח כ-260 מ"ר. בבניין יש גם בריכה באורך כ-21 מטרים, סאונה ומועדון ילדים. הפנטהאוז נקנה ב-43.5 מיליון דולר על ידי מייסד ענקית הספורט הדיגיטלי Fanatics, מייקל רובין, וכולל גם בריכה פרטית.

בפרויקט 80 Clarkson, הכולל שני מגדלים ליד נהר ההדסון, יוקצו כ-4,600 מ"ר לשטחים משותפים. אלה יכללו בריכה באורך 25 מטר, מגרש ספורט, מסעדה פרטית, אולפן מוזיקה, חלל לצילום ולהפקת תוכן וגן מקורה בגובה שלוש קומות ובו עצי דקל. כניסת כלי הרכב תוביל לחצר פנימית מאובטחת, שבה יוכלו הדיירים לרדת מהמכונית הרחק מהרחוב. בבניין יוקם גם חדר המתנה לנהגים פרטיים, כדי שלא יצטרכו להמתין בלובי. התוספות נמכרות בנפרד ובמחירים יוצאי דופן: מקום חניה ב-750 אלף דולר וחדר יין פרטי בעד מיליון דולר. אף שהבנייה טרם הושלמה והדירות אינן מפורסמות באתרים רגילים כמו StreetEasy ו-Zillow, כבר נחתמו בפרויקט חוזי רכישה בהיקף כולל של יותר ממיליארד דולר.

אבל הקואופים אינם עומדים להיעלם. הם מציעים חדרים גדולים, קירות עבים, פרטי עץ ואבן שאי אפשר לשחזר ומחיר נמוך מקונדו מקביל. ב-2025 גדל חלקם של קואופים היסטוריים בעסקאות שמעל 2 מיליון דולר במנהטן, וביוני נרשם שבוע נדיר שבו נמכרו יותר קואופים יוקרתיים מקונדואים. מי שמחפש בית קבוע ושכנים יציבים עשוי לראות בוועד המחמיר יתרון.