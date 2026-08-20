יוטיוב מציעה ליוצרי תוכן פופולריים תשלומים של מיליוני דולרים תמורת התחייבות להעלות את הסרטונים שלהם לפלטפורמה באופן בלעדי, במסגרת מאבק ישיר מול נטפליקס על הכוכבים הגדולים ביותר של הרשת.

לפי סוכנות הידיעות בלומברג, יוטיוב שוקלת לממן ישירות תכנים של יוצרים, וכן להעניק להם נתח מעסקאות מיתוג גדולות, בתנאי שיעלו את הסרטונים לפלטפורמה לפני כל שירות אחר.

יוטיוב ( צילום: AP Photo/Jeff Chiu )

בצד השני של המשוואה, יוצרים שיחתמו על הסכמים עם נטפליקס צפויים לשלם מחיר. לפי הדיווח, יוטיוב תפחית את הסיכוי שיוצרים כאלה יופיעו בקמפיינים שיווקיים או באירועים של החברה, ותמנע מהם השתתפות בחלק מעסקאות המיתוג המשותפות – אם יעלו תוכן לנטפליקס במקביל.

נטפליקס, שמונה יותר מ-325 מיליון מינויים יוצרים, מנהלת מגעים עם עשרות יוצרי יוטיוב בולטים, שכבר מעלים תוכן במקביל לשתי הפלטפורמות. מבחינת היוצרים, שיתוף הפעולה עם נטפליקס מאפשר הכנסה נוספת על תוכן שהם ממילא מפיקים, לצד חשיפה לקהל חדש. עם זאת, חלקם נמנעים מכך בשל דרישת נטפליקס להגיש סרטונים ימים מראש, וכן בקשות להסרת חסויות מסחריות מסוימות מהתוכן.

יוטיוב ונטפליקס נחשבו במשך שני עשורים למתחרות ידידותיות שפעלו בעולמות נפרדים – האחת בתוכן משתמשים, השנייה בתכנים מקוריים בסגנון הוליוודי. אך בשנים האחרונות הקווים בין השתיים מיטשטשים: יוטיוב מובילה כיום בצפייה בטלוויזיה, רכשה זכויות לאירועים כמו טקס האוסקר ומשחקי ה-NFL, ואילו נטפליקס רכשה זכויות לתוכניות ילדים פופולריות כמו קוקומלון ומקדמת יוצרי יוטיוב כדי למשוך צופים צעירים.